Climate Week de New York - « Les gouvernements infranationaux, acteurs clés de la transition climatique, ont fait entendre leur voix »

QUÉBEC, le 25 sept. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec a conclu aujourd'hui sa mission à New York, où une délégation du Québec, dont faisait partie le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, a pris part à la Climate Week.

Cette mission s'inscrit dans les efforts continus du Québec pour valoriser le leadership des États fédérés dans la lutte contre les changements climatiques et favoriser une coopération internationale renforcée à tous les niveaux de gouvernance. Le ministre était accompagné de l'émissaire aux changements climatiques et aux enjeux nordiques et arctiques du Québec, M. Jean Lemire, et du délégué général du Québec à New York, M. David Brulotte.

Cette mission a été marquée par la participation à plusieurs activités fructueuses ayant des retombées pour le Québec, dont :

la signature par le Québec d'une lettre ouverte avec les membres du réseau mondial C40 Cities Climate Leadership Group et de la Coalition Under2, publiée dans le cadre du Sommet de l'avenir des Nations Unies et appelant les États membres à cesser la production et l'utilisation d'énergies fossiles;

une déclaration commune du Québec avec la Californie et l'État de Washington , réaffirmant leur volonté de bâtir ensemble un marché du carbone unifié, tout en respectant l'autonomie de chaque État;

, réaffirmant leur volonté de bâtir ensemble un marché du carbone unifié, tout en respectant l'autonomie de chaque État; l'organisation par le gouvernement du Québec, en collaboration avec la Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA) et la Coalition Under2, d'un dialogue de haut niveau portant sur le rôle des gouvernements infranationaux dans la transition vers l'abandon des combustibles fossiles. Rappelons que le Québec est coprésident de la BOGA pour les gouvernements infranationaux depuis 2023;

une participation au North American Climate Summit, organisé par l'International Emissions Trading Association (IETA), pendant lequel le ministre a présenté les récentes avancées du marché du carbone du Québec.

Cette mission a également permis de renforcer les relations bilatérales du Québec. Le ministre s'est entretenu avec plusieurs de ses homologues étrangers, notamment ceux du Cap-Occidental, de l'Écosse, du Danemark, de l'Irlande du Nord, du New Jersey, du Maryland et de l'État de Washington. Les rencontres ont porté sur des sujets clés tels que l'abandon des combustibles fossiles, le développement des marchés du carbone, la protection de la biodiversité, les mesures d'adaptation aux changements climatiques et la décarbonation de nos économies.

