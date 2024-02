Climat de travail toxique dans les municipalités : il faut penser à tout le monde!

MONTRÉAL, le 28 févr. 2024 /CNW/ - Le Conseil provincial du secteur municipal du SCFP (CPSM) souhaite rappeler à la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, que les personnes élues municipales ne sont pas les seules qui doivent faire face au climat toxique dans certaines villes et municipalités à travers le Québec. Celui-ci a aussi des impacts sur les travailleuses et travailleurs qui évoluent dans ces mêmes milieux.

« Les événements vécus par les élu(e)s municipaux(ales) ne se produisent pas en vase clos. Il est important d'évaluer l'ensemble de la situation actuelle afin de trouver des solutions qui rendront ces milieux de travail plus sains pour tous et toutes », a réitéré Robin Côté, président du CPSM.

Le CPSM salue l'aide aux représentantes municipales et représentants municipaux annoncée par la ministre Laforest pour s'attaquer au problème de climat malsain dans le milieu municipal. Le CPSM désire toutefois rappeler que l'incivilité, l'intimidation et le harcèlement psychologique, discriminatoire et/ou sexuel sont aussi le lot des personnes salariées. Il y a lieu d'entreprendre des actions de sensibilisation et de mettre en place des mesures concrètes auprès de l'ensemble des acteurs(trices) civil(e)s, soit les employeurs, les employé(e)s et les citoyennes et citoyens.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: David Gagnon, Service des communications du SCFP, 438-883-8303, [email protected]