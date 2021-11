Climat de travail toxique à Laval : qu'attend la Ville pour redresser la situation?

LAVAL, QC, le 24 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le climat de travail devient de plus en plus explosif au Service des travaux publics du secteur 1 de la Ville de Laval dont les syndiqué(e)s cols bleus dénoncent un certain autoritarisme de l'employeur dans les relations de travail digne d'une autre époque.

Au cours des deux dernières années, des situations malheureuses et inquiétantes se sont multipliées, et ce, malgré les interventions répétées de l'exécutif syndical auprès de la direction de la Ville.

Cela s'est traduit par des comportements offensants tenus par des gestionnaires à l'égard des cols bleus, résultant en des rapports tendus dans le garage où travaillent près de 40 personnes.

De plus, des incohérences dans la gestion du travail ont entraîné des avis disciplinaires, des griefs et de nombreuses contestations judiciaires qui peuvent engendrer des frais pour les contribuables de Laval.

Au-delà des coûts financiers, la partie syndicale déplore également la détresse psychologique que vivent certains travailleurs et travailleuses. En effet, le CISSS de Laval est intervenu récemment auprès du personnel à la suite d'un drame survenu en début novembre. Plusieurs ont eu recours à cette aide psychologique.

Le syndicat a envoyé une lettre à la direction de la Ville afin de leur demander d'agir rapidement et de mandater un médiateur du ministère du Travail pour déterminer l'ampleur et les causes de ce climat de travail malsain. La Ville nie catégoriquement que ce type de problème existe dans le service et conteste la légitimité du ministère pour le régler.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 35 090 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Stéphane Paré, conseiller syndical SCFP, 438 869-4645; Ronald Boisrond, Communications SCFP, 514 802-2802

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/