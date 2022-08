MOUNTAIN VIEW, Calif., MUMBAI, Inde et MONTRÉAL, le 10 août 2022 /CNW Telbec/ - CleverTap, un chef de file mondial dans les logiciels-services (SaaS) interentreprises pour l'engagement et la fidélisation de la clientèle, a annoncé aujourd'hui la signature d'ententes définitives pour lever 105 M$ US dans le cadre d'une ronde de financement de série D menée par la CDPQ, un groupe mondial d'investissement qui s'est engagé à investir 75 M$ US. Le Fonds technologique d'IIFL AMC ainsi que Tiger Global et Sequoia India, deux investisseurs existants, participent également à la ronde de financement. Ces fonds appuieront CleverTap dans son expansion internationale et favoriseront le développement de ses solutions et technologies de classe mondiale.

CleverTap, une entreprise fondée à Mumbai en 2013 et basée à Mountain View, en Californie, propose un logiciel-service qui met à profit l'apprentissage automatique (« machine learning ») et l'intelligence artificielle pour favoriser l'engagement et la fidélisation de la clientèle. La société offre une gamme complète de solutions axées sur l'utilisateur qui permettent aux entreprises de nouer des liens précieux à long terme avec leur clientèle. La solution par abonnement de CleverTap a été adoptée par une clientèle fidèle représentant 1 200 marques dans 100 pays, qui l'ont intégrée à 10 000 applications de diverses industries, notamment dans les domaines de la technologie financière, du commerce électronique ainsi que des plateformes par abonnement, à la demande et de diffusion en continu.

En juin 2022, CleverTap a finalisé l'acquisition de Leanplum à San Francisco, une plateforme multicanale de premier plan pour l'engagement de la clientèle, consolidant ainsi sa présence en Amérique du Nord et en Europe. Dans le même mois, l'entreprise a également dévoilé TesseractDBTM, la première base de données au monde conçue spécialement pour améliorer l'engagement et la fidélisation des utilisateurs à l'égard des produits de consommation numériques.

« Notre vision consiste à repenser la façon dont les entreprises communiquent avec leur clientèle en mettant de l'avant des solutions technologiques au profit du marketing. L'arrivée d'investisseurs de long terme tels que la CDPQ et le Fonds technologique d'IIFL AMC, aux côtés des investisseurs existants Sequoia India, Accel, Tiger Global et Recruit Holdings, est une belle reconnaissance du succès de l'entreprise que nous avons bâtie, de l'innovation que nous proposons au marché et du potentiel de croissance de CleverTap », a déclaré Sunil Thomas, cofondateur et président-directeur du conseil d'administration de CleverTap. « Ces fonds supplémentaires aideront à faire avancer nos plans visant à accroître notre présence dans des régions clés et à étoffer nos équipes. Avec l'acquisition de Leanplum et le dévoilement de TesseractDBTM, les derniers mois ont été très enthousiasmants pour nous. Et maintenant, grâce au soutien de nouveaux investisseurs institutionnels, nous avons tous les outils nécessaires pour accélérer notre croissance tout en consolidant notre position de leader mondial en fidélisation. »

« CleverTap s'est imposée comme un partenaire de choix pour ses clients, en les aidant à générer des revenus supplémentaires importants. Sa plateforme par abonnement constitue une source fiable et unique d'information qui permet à une multitude de marques de maximiser la valeur des relations d'affaires avec les clients existants en les mobilisant de façon personnalisée », a affirmé Martin Laguerre, premier vice-président et chef des Placements privés, à la CDPQ. « Alors que les grandes marques se tournent de plus en plus vers une approche de fidélisation et adoptent des outils qui offrent un retour sur investissement concret, nous croyons que CleverTap est en bonne position pour maintenir sa trajectoire de croissance à l'international et aider davantage d'entreprises à améliorer l'expérience de leur clientèle. »

« CleverTap est une entreprise de logiciels-services en pleine croissance qui peut compter non seulement sur des sources de revenus récurrentes et des paramètres financiers de premier rang, mais aussi sur un modèle d'affaires évolutif, avec de vastes marchés potentiels », a ajouté Meng Ann Lim, vice-président, Placements privés - Asie-Pacifique, CDPQ. « Cet investissement cadre avec notre stratégie de miser sur des entreprises novatrices qui favorisent une transformation numérique rapide, particulièrement dans la région de l'Asie-Pacifique, où le fort taux de pénétration des téléphones intelligents accélère la numérisation de l'économie. »

« Les entreprises cherchent de plus en plus à mobiliser les consommateurs en temps réel et de façon personnalisée, et ce, dans l'ensemble des canaux numériques. L'approche polyvalente de CleverTap en matière d'engagement de la clientèle permet à l'entreprise d'analyser les données des utilisateurs et de lancer des campagnes personnalisées en temps réel, aidant ainsi les entreprises à améliorer leur taux de fidélisation et à comprendre le parcours des utilisateurs entre les multiples canaux », a déclaré Chetan Naik, gestionnaire de fonds et vice-président directeur principal, Placements privés, IIFL AMC. « CleverTap a mis sur pied une gamme de produits et des capacités d'analyse uniques à l'aide de sa base de données. Il s'agit d'une des entreprises de logiciels-services affichant la plus forte croissance avec les meilleurs taux de rétention de revenus de sa catégorie. Nous nous réjouissons à l'idée de nous associer à cette entreprise, et ainsi de l'accompagner dans la création d'une plateforme de premier plan en Inde pour la fidélisation de la clientèle. »

« La plus récente ronde de financement réaffirme la confiance de la clientèle et du marché à l'égard de CleverTap et de notre potentiel de croissance. Elle nous aidera à poursuivre notre ascension et à continuer d'améliorer et d'accélérer l'innovation pour garder notre longueur d'avance », a déclaré Sidharth Malik, chef de la direction, CleverTap. « Les paradigmes de l'engagement des utilisateurs évoluent, et en tant que chefs de file, nous sommes les mieux placés pour aider les entreprises à s'adapter à cette évolution constante du marché de la consommation. Nos récentes acquisitions nous ont permis d'accroître notre présence en Amérique du Nord et en Europe ainsi qu'à renforcer notre leadership dans divers secteurs, dont celui des plateformes à la demande et par abonnement. »

Dans le cadre de cette transaction, la CDPQ siègera au conseil d'administration de CleverTap au terme de la présente ronde de financement. L'investissement d'IIFL AMC est sujet à l'approbation du Securities and Exchange Board of India (SEBI).

À PROPOS DE CLEVERTAP

CleverTap est le premier fournisseur mondial de solutions infonuagiques de fidélisation visant à aider les grandes marques de l'industrie numérique à accroître la fidélisation de leurs clients et leur valeur à long terme. CleverTap assure une personnalisation contextuelle au moyen d'un réseau de données solide et unifié, de renseignements issus de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage profond ainsi que de processus automatisés, permettant ainsi à une multitude de marques d'offrir à leur clientèle une expérience agréable et hyper personnalisée. Déjà, 1 200 clients répartis dans 100 pays et opérant 10 000 applications, notamment Gojek, ShopX, Canon, Electronic Arts, TED, English Premier League, Banque TD, Carousell, AirAsia, Papa John's et Tesco, font confiance à CleverTap pour atteindre leurs objectifs de fidélisation et d'engagement en vue d'assurer une croissance à long terme de leurs revenus. Soutenue par des investisseurs de premier plan comme Sequoia India, Tiger Global Management, Accel, la CDPQ, IIFL et Recruit Holdings, la société est basée à Mountain View, en Californie, et exploite des bureaux à Mumbai, à Singapour, à Sofia, à São Paulo, à Bogotá, à Amsterdam, à Jakarta et à Dubaï. Pour en savoir davantage, visitez le site clevertap.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 419,8 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS D'IFL AMC

IIFL Asset Management (IIFL AMC) est une filiale d'IIFL Wealth and Asset Management. IIFL AMC est une firme de gestion d'actifs qui se concentre sur les investissements alternatifs et qui a joué un rôle clé dans la croissance de ce type de fonds de placement en Inde. Par son approche de gestion active et rigoureuse et ses stratégies axées sur la recherche, IIFL AMC a pu tirer parti du potentiel de l'Inde pour réaliser ses engagements et assurer sa croissance à long terme. Sa gamme diversifiée de fonds communs de placement, de services de gestion de portefeuille, de fonds de placement non traditionnels, de fonds de crédit et de fonds de capital de risque se décline dans les actions publiques, les placements privés, les titres à revenu fixe et l'immobilier. Les produits distinctifs d'IIFL AMC illustrent l'esprit entrepreneurial, l'agilité, et la rapidité d'exécution d'une petite entreprise de gestion d'actifs dynamique tout en s'appuyant sur les solides standards de gouvernance d'une grande société axée sur le long terme.

Énoncés prévisionnels

Le présent communiqué peut contenir des énoncés qui représentent l'opinion de CleverTap en lien avec des événements futurs et qui peuvent constituer des énoncés prévisionnels ou des énoncés portant sur des attentes fondées sur des renseignements actuellement disponibles. CleverTap tient à souligner que de tels énoncés comportent naturellement un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient modifier complètement les résultats anticipés mentionnés dans le présent communiqué.

Les résultats ou événements réels peuvent varier des résultats anticipés dans les énoncés prévisionnels en raison de divers facteurs, dont l'évolution des conditions économiques générales touchant l'entreprise, l'état futur du marché, notre capacité à maintenir un avantage sur le plan des coûts, l'incertitude face aux revenus, les opérations stratégiques sur le capital, la concentration de la clientèle, la réduction de la demande, toute responsabilité contractuelle ou tout dommage en lien avec nos contrats de service, des événements catastrophiques inhabituels, une guerre, l'instabilité politique, des développements de nature législative ou politique, des restrictions juridiques imposées à notre entreprise, les répercussions d'une pandémie, d'une épidémie, de toute autre catastrophe naturelle et d'autres facteurs hors de notre contrôle, des changements sur les marchés de capitaux et d'autres circonstances. CleverTap ne peut certifier ou garantir, de façon expresse ou tacite, l'exhaustivité et l'exactitude de tels énoncés ou leur mise à jour ou révision. Ainsi, CleverTap et ses sociétés affiliées ne pourront en aucun cas être tenues responsables de toute décision ou action prise par une personne à la lumière de l'information et/ou des énoncés contenus dans le présent communiqué ni de tout dommage en découlant.

