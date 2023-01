En CAD, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Cette annonce souligne que Manuvie a à cœur d'aider les Canadiens et leur famille à mener une vie meilleure, plus longue et en meilleure santé.

La collaboration vise à améliorer l'état de santé de la population en aidant les gens à naviguer dans un système de soins de santé souvent complexe et de plus en plus mis à l'épreuve.

TORONTO, le 26 janv. 2023 /CNW/ - Manuvie a annoncé aujourd'hui que Cleveland Clinic Canada sera le nouveau directeur médical de ses activités d'assurance collective. Cleveland Clinic Canada s'appuiera sur son expertise mondiale en soins de santé pour conseiller Manuvie. L'objectif : soutenir son engagement continu à aider ses quelque cinq millions de clients de l'Assurance collective à gérer leurs problèmes de santé et à naviguer dans le système canadien de soins de santé, qui est très sollicité et souvent complexe. Cette relation représente un autre pas important vers l'objectif de Manuvie d'aider les Canadiens à mener une vie meilleure, plus longue et en meilleure santé.

Cleveland Clinic Canada Logo (Groupe CNW/Société Financière Manuvie)

« Pour favoriser le maintien de la santé et du bien-être de la population, nous devons faciliter l'accès aux services, aux programmes et aux solutions de santé, a déclaré Ashesh Desai, chef, Assurance collective, Manuvie Canada. Nous avons choisi Cleveland Clinic Canada comme directeur médical pour profiter de ses experts médicaux et en santé de classe mondiale et pour développer la recherche de pointe dans le secteur afin que nos clients et leur famille continuent à améliorer leur état de santé. »

Plus important assureur au Canada, Manuvie collabore avec plus de 25 000 employeurs et syndicats à l'offre à des millions de Canadiens de régimes d'assurance collective complets. Ces régimes soutiennent la santé des travailleurs et de leur famille en les aidant à accéder à des médicaments sur ordonnance, à des professionnels de la santé, à des soutiens en santé mentale, à des soins dentaires et à d'autres services de santé. Cette collaboration avec Cleveland Clinic Canada aidera Manuvie à atteindre son objectif d'aider les Canadiens à prévenir les problèmes de santé physique et mentale ou à les traiter pour recouvrer la santé.

«x Cleveland Clinic est à l'avant-garde de la médecine moderne depuis 1921. Au cours des dernières années, elle a travaillé avec des entreprises progressistes au Canada et dans le monde entier pour prioriser la santé et le bien-être de leurs employés, de leurs clients et des collectivités, a fait valoir Michael Kessel, président et chef de la direction de Cleveland Clinic Canada. En tant qu'organisation axée sur le bien-être du patient, nous nous réjouissons à l'idée d'être le directeur médical de Manuvie et d'avoir une incidence sur les millions de vies de son écosystème. »

Pour en savoir plus sur Manuvie Canada et les solutions d'assurance collective qu'elle offre aux employeurs et aux syndicats, veuillez visiter Manuvie.ca.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, chef de file mondial des services financiers, vise à rendre les décisions plus simples et à aider les gens à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2021, elle comptait plus de 38 000 employés, plus de 119 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 33 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts partout dans le monde. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com.

À propos de Cleveland Clinic Canada

Cleveland Clinic Canada est l'établissement canadien de Cleveland Clinic, un centre universitaire de santé sans but lucratif qui offre des soins de qualité mondiale aux patients du monde entier depuis 1921. Son équipe multidisciplinaire de médecins et d'experts en bien-être offre des soins en personne dans ses cliniques de Toronto ainsi que des soins virtuels partout au Canada. Ses experts médicaux travaillent aussi avec des entreprises dans un large éventail de secteurs pour les aider à gérer les risques organisationnels et à améliorer la santé de leurs employés. Les patients bénéficient de l'expertise de dizaines de médecins, de spécialistes et d'experts en bien-être canadiens, ainsi que des plus de 3 500 médecins et spécialistes du réseau de Cleveland Clinic. Pour en savoir davantage, visitez le site (en anglais seulement) clevelandclinic.ca.

SOURCE Société Financière Manuvie

Renseignements: Communications avec les médias, Jeremy Laurin, [email protected], 647 327-4349