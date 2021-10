Claude Séguin rend hommage à Michel Nadeau

Michel Nadeau était membre du comité d'évaluation du Fonds de solidarité FTQ

MONTRÉAL, le 20 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Claude Séguin, président du conseil d'administration du Fonds de solidarité FTQ, a rendu hommage à Michel Nadeau à la suite de l'annonce de son décès.

« Tout au long de sa carrière, Michel Nadeau a eu à cœur le développement socio-économique du Québec. En tant que journaliste et commentateur, il a contribué à un éveil collectif de la population québécoise aux questions économiques et financières. Son passage à la Caisse de dépôt et placement du Québec a permis de renforcer notre économie. Et ses travaux sur la gouvernance à l'IGOPP ont amélioré les pratiques des organisations et entreprises québécoises. Au nom des employés et des administrateurs du Fonds de solidarité FTQ, j'offre mes sincères condoléances à sa famille et à ses proches. »

Michel Nadeau était membre du comité d'évaluation du Fonds, l'instance responsable de réviser les processus d'évaluation des investissements privés, composée de membres indépendants du Fonds, de la FTQ et de ses syndicats affiliés.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 723 501 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,2 milliards de dollars au 31 mai 2021, le Fonds appuyait 3 437 entreprises partenaires et 247 612 emplois.

