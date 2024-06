QINGDAO, Chine, 13 juin 2024 /CNW/ - Haier , la marque numéro un dans le secteur des appareils électroménagers, s'est de nouveau démarquée comme la seule marque de l'écosystème de l'Internet des objets (IdO) sur la liste 2024 des marques mondiales ayant le plus de valeur de Kantar BrandZ. Haier reçoit cette distinction pour la sixième année consécutive. Cette réalisation souligne le leadership et l'innovation durables de Haier à l'échelle mondiale en matière d'intégration de la technologie aux solutions axées sur l'utilisateur.

L'annonce de Kantar met en lumière une tendance importante vers une intégration plus poussée de la technologie à l'image de marque, une mondialisation accélérée des marques, ainsi qu'une plus grande importance accordée à l'évaluation de la durabilité. La valeur totale des 100 premières marques mondiales a bondi de 20 % par rapport à l'année précédente pour s'établir à 8,3 billions de dollars, soit près de la valeur record enregistrée en 2022. Depuis sa création en 2006, la valeur totale de la marque de ces grandes entités mondiales a connu une augmentation incroyable de 474 %, les seuils d'entrée passant de 4 à 19 milliards de dollars, soit une hausse de 354 %.

La croissance soutenue et l'innovation stimulent la réussite de Haier

La progression constante de Haier dans les rangs, de sa 89e place en 2019 à sa 58e place cette année, reflète la croissance importante de la valeur de la marque facilitée par les écosystèmes pionniers axés sur l'IdO. Au cours de l'exercice 2023, Haier a déclaré de solides résultats financiers, ses revenus mondiaux atteignant 371,8 milliards de yuans (52,3 milliards de dollars) et ses profits totalisant 26,7 milliards de yuans (3,76 milliards de dollars). Zhou Yunjie, président et chef de la direction de Haier Group, attribue ce rendement à sa stratégie de marque de l'écosystème qui agit comme un stabilisateur, un moteur et un accélérateur pour le développement d'entreprise de haute qualité.

« Haier a conçu et est à l'avant-garde du tout nouveau paradigme de l'écosystème, se consacrant à innover dans la technologie originale. « En tirant parti de l'innovation technologique pour stimuler l'innovation au sein de l'industrie, elle oriente la croissance mondiale de l'industrie, a déclaré Doreen Wang, chef de la direction de Kantar China et chef mondial de BrandZ. Haier a été la première à introduire un moteur d'interaction intelligent dans l'industrie, offrant des possibilités illimitées d'améliorer la vie des utilisateurs et de développer l'industrie avec des partenaires écologiques, ce qui a mené à des améliorations continues de la valeur et du classement de la marque. »

Accorder la priorité à deux pistes de piliers pour stimuler un développement de grande qualité dans le secteur

Haier ouvre la voie en matière d'image de marque de l'écosystème à l'échelle mondiale, dans le but de conquérir des clients à vie en interagissant constamment avec les utilisateurs et en peaufinant leurs expériences.

La marque haut de gamme de l'entreprise, Casarte, illustre comment elle est à l'avant-garde grâce à des offres novatrices haut de gamme qui ont été multipliées par treize sur sept ans, dépassant les moyennes de l'industrie selon les points de prix et les mesures de croissance de la part de marché.

Grâce à la création de COSMOPlat, une plateforme Internet industrielle créée par Haier Group, qui représente l'initiative de la « création conjointe de grandes entreprises et du partage de petites entreprises », elle a développé des écosystèmes dans 15 domaines, comme les produits chimiques, la production de moules et l'industrie automobile. Elle a maintenant collaboré avec plus de 900 000 entreprises, a aidé plus de 160 000 entreprises et a formulé une approche holistique d'autonomisation numérique qui va des entreprises aux parcs industriels, en passant par les secteurs et, en fin de compte, les régions urbaines.

Dans le secteur de la santé, ancrée dans la créativité scientifique et l'intelligence numérique, elle se concentre stratégiquement sur les sciences de la vie, la médecine clinique et la biotechnologie. Elle fournit des solutions d'avant-garde dans ces secteurs tout en s'associant à plus de 60 organisations internationales pour servir de multiples pays à l'étranger, contribuant ainsi au développement d'un écosystème international de santé publique.

En se positionnant comme la seule marque mondiale de l'écosystème de l'IdO sur la liste 2024 des marques mondiales ayant la plus grande valeur de Kantar BrandZ pour la sixième fois consécutive, Haier a démontré non seulement sa capacité à être un leader dans le paradigme de la marque de l'écosystème, mais aussi sa résilience et sa croissance constante, au cours de son parcours de 40 ans qui a commencé en 1984.

Fondé en 1984, Haier Group est un important fournisseur mondial de solutions améliorant la vie et favorisant la transformation numérique. En nous appuyant sur l'objectif de favoriser la création et les possibilités, nous avons toujours été axés sur l'utilisateur, nous avons adhéré à la technologie originale et bâti un paysage à deux piliers, soit la vie intelligente et l'Internet industriel. Nous avons construit 10 centres de recherche et développement et 143 centres de fabrication dans le monde. Nous sommes la seule marque de l'écosystème de l'IdO au monde à figurer parmi les 100 marques ayant le plus de valeur au monde selon Kantar BrandZ pendant six années consécutives, et nous avons occupé la première position parmi les principales marques mondiales d'appareils électroménagers d'Euromonitor pendant 15 années consécutives.

