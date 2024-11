SHERBROOKE, QC, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le classement du site patrimonial de l'Ancienne-Prison-Winter à Sherbrooke, comprenant l'ancienne prison, son mur d'enceinte et la maison du geôlier. Ce site exceptionnel est l'un des rares témoins du système judiciaire et pénal du Québec au XIXe siècle, et son classement assure la préservation de cet héritage unique.

Érigée entre 1865 et 1867 à la suite de la réforme judiciaire menée par George-Étienne Cartier, la prison Winter est le résultat de l'aménagement de nouveaux districts judiciaires au Canada-Est. Contrairement aux pratiques de l'époque, où les espaces carcéraux étaient intégrés aux palais de justice, le Département des travaux publics du Canada-Uni a fait construire une prison détachée. La prison Winter demeure ainsi l'une des rares prisons du XIXe siècle subsistant au Québec, ayant conservé son mur d'enceinte ainsi que la maison du geôlier, ce qui en fait un ensemble carcéral exceptionnel.

Ce site patrimonial revêt également une importance architecturale en tant qu'œuvre de l'architecte et ingénieur Frederic Preston Rubidge. En effet, l'architecture de la prison Winter est inspirée du plan type préparé pour le palais de justice par Rubidge et reflète bien la vision de ce dernier pour des infrastructures modernes et fonctionnelles. La structure de pierre de la prison, son toit à croupes, ses fenêtres cintrées et son portail central témoignent d'une facture architecturale soignée qui a traversé le temps.

Citations

« Le classement du site patrimonial de l'Ancienne-Prison-Winter assure la préservation d'un élément du patrimoine bâti rare à l'échelle du Québec, soit une prison construite au XIXe siècle encore ceinturée, de même que la maison de son directeur. Ce classement est un appui concret du gouvernement aux citoyennes et citoyens qui se sont mobilisés depuis plusieurs décennies pour sauvegarder ce lieu. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Ce classement souligne l'importance de préserver des ensembles architecturaux tels que celui de l'Ancienne-Prison-Winter qui racontent l'évolution de notre société et de nos institutions. Il permet également de mettre en lumière une particularité des infrastructures judiciaires de Sherbrooke qui, au XIXe siècle, était l'une des très rares villes au Québec à avoir une prison détachée de son palais de justice. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je me réjouis que l'édifice obtienne finalement, après 34 ans, son statut de classement! Les particularités architecturales et historiques de l'Ancienne-Prison-Winter en font un authentique bijou patrimonial à protéger. On conserve ainsi un important morceau de l'histoire de Sherbrooke et des pratiques pénales au Québec, au plus grand bénéfice des citoyennes et des citoyens ainsi que des personnes qui visitent la région. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

Faits saillants

Le classement du site patrimonial de l'Ancienne-Prison-Winter est un geste concret pour la sauvegarde de l'histoire québécoise, permettant à la population de redécouvrir les origines de l'organisation judiciaire et les fondements de notre patrimoine bâti.

Le ministère de la Culture et des Communications a publié en 2023 une série de cahiers sur la méthode d'évaluation de l'intérêt des éléments du patrimoine culturel. Appliquée de manière rigoureuse et documentée, cette méthode favorise une plus grande transparence et davantage de prévisibilité des évaluations ministérielles.

Liens connexes

