Classement de la croix de chemin du Bassin-Sud

WESTBURY, QC, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce qu'il a procédé, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, au classement comme immeuble patrimonial de la croix de chemin du Bassin-Sud, située à l'intersection de la route 214 et du chemin du Bassin Sud, à Westbury en Estrie.

Érigée en 1924, la croix de chemin du Bassin-Sud présente un intérêt patrimonial pour ses valeurs artistique, ethnologique, paysagère et sociale. Représentative de l'un des 3 grands types de croix de chemin, soit la croix simple, celle du Bassin-Sud se caractérise par un décor sobre. Elle se distingue toutefois des autres croix du même type en arborant un motif rayonnant inhabituel et des ornements de calice et de couronne d'épines, généralement présents sur les croix des instruments de la Passion.

Cette croix constitue également un témoin matériel précieux d'une pratique religieuse populaire selon laquelle les croix de chemin servent parfois de substitut à l'église dans les zones rurales. Implantée à une intersection, la croix du Bassin-Sud est ainsi un repère visuel important pour la communauté. Rénovée en 1971 et restaurée en 1990, cette croix témoigne de l'engagement durable de la communauté de Westbury, qui veille à son entretien depuis 1 siècle.

« La croix de chemin du Bassin-Sud, malgré sa sobriété, est un témoin matériel important et de plus en plus rare d'une pratique religieuse autrefois répandue en milieu rural au Québec. Elle se distingue également des autres croix du même type en raison des éléments sculptés inhabituels qui, notamment grâce aux soins apportés par la communauté de Westbury, ont su traverser le temps, et ce, au bénéfice de l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Pour toutes ces raisons, je suis fier d'annoncer aujourd'hui le classement de la crois de chemin du Bassin-Sud. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Ce classement est le fruit des efforts de préservation portés par la communauté du canton de Westbury. À l'aube de son 100e anniversaire, la croix de chemin du Bassin-Sud demeure un symbole fort de l'identité locale. Grâce aux efforts de la communauté, elle continue de trôner fièrement dans le paysage. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie.

Ce classement a pris effet le 1 er novembre 2023, date à laquelle l'avis d'intention de procéder au classement du bien a été émis par le ministre.

novembre 2023, date à laquelle l'avis d'intention de procéder au classement du bien a été émis par le ministre. Ce bien sera inscrit au Registre du patrimoine culturel du Québec.

Le ministère de la Culture et des Communications a publié en 2023 une série de cahiers sur la méthode d'évaluation de l'intérêt des éléments du patrimoine culturel. Appliquée de manière rigoureuse et documentée, cette méthode favorise une plus grande transparence et davantage de prévisibilité des évaluations ministérielles.

