Classement de l'église Saint-Maurice-de-Duvernay de Laval et d'un ensemble d'objets dessinés par l'architecte Roger D'Astous

LAVAL, QC, le 23 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le classement patrimonial de l'église Saint-Maurice-de-Duvernay, l'une des meilleures expressions de la modernité parmi les réalisations architecturales des années 1960 au Québec, ainsi que d'un ensemble d'objets mobiliers.

Située à Laval, l'église Saint-Maurice-de-Duvernay présente un intérêt patrimonial pour ses valeurs architecturale, artistique, historique, urbanistique et paysagère. Construite en 1961 et 1962, elle est l'œuvre de l'architecte Roger D'Astous, considéré comme l'un des précurseurs du modernisme d'après-guerre au Québec et concepteur de nombreuses églises, de maisons luxueuses et d'édifices commerciaux. Parmi ses caractéristiques uniques, l'église présente une structure remarquable, avec une poutre en béton de type en échelle ou Vierendeel qui soutient les charpentes en bois lamellé-collé, créant une esthétique inédite dans l'architecture des lieux de culte au Québec. À cela s'ajoute la valeur artistique de l'église, renforcée par les vitraux abstraits créés par l'artiste Jean-Paul Mousseau, qui apportent une lumière éclatante à l'intérieur. En complément, un ensemble précis de biens mobiliers, dessinés par D'Astous et comprenant notamment les autels et la table de communion, est également classé en raison de sa qualité esthétique et de son intégration harmonieuse à l'architecture du lieu.

L'église revêt une importance historique, car elle témoigne des changements liturgiques découlant du deuxième concile œcuménique du Vatican, avec un aménagement intérieur qui favorise la participation de l'assemblée. Enfin, son intégration dans le paysage urbain et son aménagement paysager soigné, comprenant jardins, murets de pierre et sentiers, en font un exemple emblématique des ensembles paroissiaux de banlieue d'après-guerre, car ils s'agencent harmonieusement avec leur environnement.

« L'église Saint-Maurice-de-Duvernay est un exemple remarquable de l'architecture moderne au Québec, témoignant du talent exceptionnel de l'architecte Roger D'Astous. La mobilisation derrière sa protection, soutenue par la fabrique de la paroisse de Saint-Maurice-de-Duvernay et la Ville de Laval, souligne l'importance de cet héritage pour la communauté. C'est avec grande fierté que je procède au classement de cette église et de son ensemble d'objets, tous conçus avec soin pour magnifier ce lieu unique. »

« L'église Saint-Maurice-de-Duvernay, c'est bien plus qu'un simple bâtiment. C'est un symbole fort de notre histoire et de l'évolution de l'architecture au Québec. Comme ministre responsable de la région de Laval, je suis honoré de voir cette icône moderniste recevoir la reconnaissance qu'elle mérite. Le patrimoine de Laval s'enrichit et se renforce pour les générations futures. »

« Le classement patrimonial de l'église Saint-Maurice-de-Duvernay par notre gouvernement est une bonne nouvelle pour notre circonscription de Laval-des-Rapides et toute la région de Laval qui verront cette œuvre des plus réussies de l'architecte Roger d'Astous et de l'artiste Jean-Paul Mousseau protégée, assurant ainsi sa préservation. Le bâtiment, qui constitue l'une des plus belles expressions de la modernité architecturale au Québec des années 1960, est une fierté lavalloise. »

Faits saillants

Ces classements ont pris effet à compter du 2 novembre 2023, date à laquelle les avis d'intention de procéder au classement des biens ont été émis par le ministre.

Le ministère de la Culture et des Communications a publié en 2023 une série de cahiers sur la méthode d'évaluation de l'intérêt des éléments du patrimoine culturel. Appliquée de manière rigoureuse et documentée, cette méthode favorise une plus grande transparence et davantage de prévisibilité des évaluations ministérielles.

