Classement d'un bien patrimonial dans la région de l'Outaouais - Classement du château Logue en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel

GATINEAU, QC, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe annonce, en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, le classement du château Logue, aussi connu sous le nom de maison Nault, situé dans la municipalité de Maniwaki. Ce classement assure la protection et la mise en valeur de cet immeuble, témoin important de l'histoire du développement de Maniwaki et du nord de la région de l'Outaouais.

Le château Logue présente un intérêt pour ses valeurs historique, architecturale et sociale. Construite vers 1887, cette résidence bourgeoise peut notamment être associée à deux familles ayant contribué à la colonisation du nord de l'Outaouais, les Logue et les Nault.

Avec son revêtement de pierres équarries, ses ouvertures disposées de manière régulière et symétrique ainsi que ses éléments ornementaux sculptés, le vocabulaire architectural du château s'inspire du style Second Empire, ce qui est peu commun à l'extérieur des grands centres urbains. Plus encore, cette résidence de prestige traduit de manière éloquente la volonté de ses propriétaires d'illustrer dans la pierre leur réussite financière et sociale.

Le château Logue, requalifié au tournant des années 1990 pour accueillir des fonctions culturelles, figure dans le récit collectif depuis de nombreuses années et contribue au sentiment d'appartenance et à l'identité locale de la population de Maniwaki. À ce titre, l'immeuble fait l'objet d'un attachement manifeste et significatif de la part de cette dernière qui, depuis plus de 50 ans, se mobilise pour sa sauvegarde.

Citation

« Le classement du château Logue montre l'engagement envers notre passé et une promesse vers l'avenir. Par ce geste, je souhaite assurer la protection de ce témoin important de l'histoire du développement de notre territoire, et plus particulièrement de celui du nord de l'Outaouais. Je souhaite également reconnaître l'engagement de la population de Maniwaki qui, depuis plus d'un demi-siècle, se mobilise pour que cet immeuble patrimonial remarquable soit protégé et mis en valeur. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Fait saillant

Le ministère de la Culture et des Communications a publié en 2023 une série de cahiers sur la méthode d'évaluation de l'intérêt des éléments du patrimoine culturel. Appliquée de manière rigoureuse et documentée, cette méthode favorise une plus grande transparence et davantage de prévisibilité des évaluations ministérielles.

Lien connexe

