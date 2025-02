CHADDS FORD, Pennsylvanie, 6 février 2025 /CNW/ - ClariMed, Inc., la première entreprise de développement d'appareils médicaux et de services de réglementation axée sur l'humain, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son installation de recherche avancée sur l'utilisation simulée à Cambridge, au Royaume-Uni. Situé à seulement 45 minutes du centre de Londres et à 25 minutes de l'aéroport de Stansted, cet investissement stratégique élargit considérablement la capacité de ClariMed d'héberger et de mener des recherches pour soutenir le développement d'appareils médicaux axés sur l'utilisateur.

Installations d’étude de l’utilisation simulée de ClariMed à Cambridge, au Royaume-Uni (PRNewsfoto/ClariMed Inc.)

La nouvelle installation spécialement construite comprend des éléments de conception novateurs qui améliorent la qualité et la portée des études sur les facteurs humains, y compris une zone d'observation dédiée au deuxième étage qui offre une visibilité inégalée des interactions des participants. Cette configuration permet aux clients et aux chercheurs d'observer les études avec un minimum d'interférence, ce qui garantit des comportements plus naturels de l'utilisateur et des résultats de recherche plus précis.

« Cette installation représente un progrès important dans notre capacité à mener des études sophistiquées sur la convivialité, a déclaré Julian Dixon, directeur associé, Facteurs humains et responsable du site du bureau de Cambridge, au Royaume-Uni. « La zone d'observation surélevée offre à nos clients une visibilité sans précédent des interactions avec les utilisateurs, tandis que nos capacités d'enregistrement améliorées et nos espaces d'étude flexibles nous permettent de simuler divers environnements d'utilisation avec une fidélité exceptionnelle. »

Voici les principales caractéristiques de la nouvelle installation :

Capacités d'enregistrement à angles multiples pour une analyse complète des interactions

Espaces d'étude flexibles qui peuvent simuler divers environnements de soins de santé

Suite de simulation chirurgicale dédiée

Salle de retraitement dédiée

retraitement dédiée Ambulance entièrement fonctionnelle

Suite d'observation de pointe avec capacités de saisie de données en temps réel

Contrôles environnementaux avancés pour des conditions d'essai précises

L'emplacement de l'installation donne accès à un bassin de participants diversifiés dans la région du Royaume-Uni, ce qui permet une recherche plus complète sur les utilisateurs. Sa proximité avec les principales plaques tournantes du transport le rend également facilement accessible aux clients internationaux et aux participants à l'étude.

Kelley Kendle, chef de la direction de ClariMed, a souligné l'importance stratégique de cette expansion : « Cet investissement améliore considérablement notre capacité à servir des clients mondiaux ayant des besoins de recherche de plus en plus complexes. « Les capacités avancées de nos nouvelles installations nous permettent de mener des études plus sophistiquées, ce qui, en fin de compte, mène à des dispositifs médicaux plus sécuritaires et plus efficaces. »

L'installation a été conçue pour soutenir un large éventail d'études sur les facteurs humains, des essais de concept au stade initial aux études de validation. Sa configuration polyvalente permet d'évaluer tout, des appareils portatifs aux robots chirurgicaux, avec des domaines spécialisés pour la simulation à domicile et les environnements de soins de santé professionnels.

« L'adaptabilité de notre nouvel espace nous permet de recréer des scénarios d'utilisation authentiques dans divers contextes de soins de santé, a déclaré Jessica Köhne, conseillère principale en facteurs humains et responsable du site du bureau de Leeds au Royaume-Uni. « Cette capacité est inestimable pour comprendre le rendement des dispositifs médicaux dans des conditions réelles, aidant nos clients à optimiser leurs produits pour une utilisation sécuritaire et efficace dans différents environnements et groupes d'utilisateurs. »

Cette expansion s'appuie sur la récente croissance de ClariMed sur le marché britannique, y compris l'ouverture de bureaux à Leeds, ce qui renforce l'engagement de l'entreprise à fournir des services complets d'ingénierie des facteurs humains à l'industrie mondiale des dispositifs médicaux.

À propos de ClariMed :

ClariMed est une pratique de développement et de réglementation axée sur l'être humain pour les produits médicaux mis au point par les fabricants d'appareils pharmaceutiques et médicaux. Nos services professionnels de premier ordre favorisent l'innovation tout en assurant l'utilisation sécuritaire et efficace des produits médicaux. Visitez notre site www.clarimed.com.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : [email protected].

ClariMed Inc. 2025. Tous droits réservés

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2614591/Simulated_Use_Research_Facility_ClariMed_Cambridge_UK.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1991389/ClariMed___Logo_v2.jpg

SOURCE ClariMed Inc.