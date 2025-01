CHADDS FORD, Pennsylvanie, 8 janvier 2025 /CNW/ - ClariMed, Inc., un chef de file mondial du développement d'appareils médicaux axés sur l'être humain et des services de réglementation, a annoncé la nomination de Ross Dehmoobed au poste de vice-président, Logiciels et Services numériques.

Comptant près de deux décennies d'expérience en génie logiciel et en direction au sein d'industries réglementées et essentielles à la sécurité, en particulier les appareils médicaux et l'automobile, M. Dehmoobed apporte une vaste expertise dans tout le spectre des logiciels d'appareils médicaux. Sa vaste expérience s'étend aux diagnostics in vitro (IVD), à la surveillance des patients, à la thérapie cellulaire, à la pathologie numérique, et bien plus encore, où il a constamment fourni des solutions logicielles innovantes, évolutives et sécurisées qui répondent à des normes réglementaires rigoureuses, font progresser la numérisation des soins de santé et des diagnostics, et dépassent les attentes des clients.

Dans son nouveau rôle de vice-président, Logiciels et Services numériques chez ClariMed, M. Dehmoobed dirigera les efforts de l'entreprise pour faire progresser ses capacités en matière de logiciels et de santé numérique, en mettant l'accent sur la création d'une équipe de calibre mondial, en stimulant l'innovation et en offrant une valeur exceptionnelle aux clients. Son leadership permettra à ClariMed de continuer à développer des solutions transformatrices au sein de domaines comme le développement de logiciels, la conception de l'expérience utilisateur et de l'interface utilisateur, l'IA et l'apprentissage automatique, l'infonuagique et la connectivité, et la cybersécurité. Ces efforts appuieront la mission de l'entreprise qui consiste à révolutionner les soins de santé et le diagnostic grâce à des solutions numériques de pointe tout en réaffirmant un engagement inébranlable envers la satisfaction de la clientèle.

« La nomination de Ross représente une étape importante dans la trajectoire de croissance de ClariMed », a déclaré Kelley Kendle, cheffe de la direction de ClariMed. « Sa grande expertise dans les industries réglementées et sa feuille de route éprouvée en matière de développement de solutions logicielles conformes seront essentielles pour accroître nos capacités et offrir une valeur ajoutée à nos clients. »

Avant de se joindre à ClariMed, M. Dehmoobed a occupé le poste de vice-président, Logiciels et Plateformes chez Veranex (anciennement Fusion Biotec), où il a joué un rôle central dans la création et l'expansion d'une équipe multidisciplinaire de logiciels. Sous sa direction, l'équipe a amélioré ses capacités dans les domaines des systèmes intégrés, des appareils mobiles, de l'infonuagique et des solutions Web, en continuant de mettre l'accent sur la qualité des logiciels et la cybersécurité. M. Dehmoobed a également dirigé des initiatives qui ont créé une valeur ajoutée pour les clients grâce à des stratégies logicielles novatrices et assuré la prestation transparente de solutions conformes pour les industries réglementées.

« Chez ClariMed, je me réjouis à l'idée d'élargir nos capacités en matière de logiciels et de santé numérique et de former une équipe de spécialistes avant-gardistes qui peuvent redéfinir la transformation numérique des soins de santé et des diagnostics. La croissance et le mentorat d'équipes très performantes sont des caractéristiques distinctives de ma carrière, et je suis très heureux de reproduire ce succès ici. Ensemble, nous repousserons les limites de l'innovation en matière d'IA et d'apprentissage machine, de connectivité infonuagique et de cybersécurité, en offrant des solutions transformatrices qui renforcent l'autonomie des établissements de soins de santé, offrent une valeur exceptionnelle à nos clients et garantissent leur satisfaction », a déclaré Ross Dehmoobed.

Le leadership, le savoir-faire technique et la vision stratégique de M. Dehmoobed renforceront davantage la position de ClariMed en tant que chef de file mondial des secteurs des facteurs humains et des dispositifs médicaux.

À propos de ClariMed

ClariMed est un cabinet de développement axé sur l'être humain et de réglementation pour les produits médicaux mis au point par les fabricants de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux. Nos services professionnels de première catégorie favorisent l'innovation tout en assurant l'utilisation sécuritaire et efficace des produits médicaux. Visitez-nous à www.Clarimed.com.

