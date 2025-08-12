L'équipe d'experts de We Are Human et le laboratoire d'ergonomie basé à Atlanta rejoignent le réseau en pleine expansion de ClariMed ; la fondatrice Annmarie Nicolson est nommée directrice

CHADDS FORD, Pennsylvanie, 12 août 2025 /CNW/ - ClariMed, Inc., un chef de file mondial du développement d'appareils médicaux axés sur l'humain et des services de réglementation, a annoncé aujourd'hui l'acquisition stratégique de We Are Human, un cabinet de conseil basé au Royaume-Uni et aux États-Unis, spécialisé dans la conception et la recherche axées sur l'utilisateur dans le domaine de l'innovation dans les technologies médicales. Cette acquisition renforce la présence géographique de ClariMed dans le sud-est des États-Unis grâce au centre de recherche ultramoderne de We Are Human à Atlanta, tout en faisant progresser la mission de l'entreprise qui consiste à développer des technologies médicales innovantes centrées sur l'humain et à les rendre accessibles aux communautés qui en ont besoin.

We Are Human, une entreprise ClariMed

Annmarie Nicolson, fondatrice de We Are Human, rejoindra ClariMed à titre de directrice, apportant à l'équipe de direction sa vaste expérience de la recherche formative au stade précoce, de la recherche contextuelle et de la recherche sur l'expérience utilisateur pour l'innovation en technologie médicale. Cette acquisition intègre l'équipe complète de We Are Human et son centre de recherche d'Atlanta à la famille ClariMed, renforçant ainsi la présence de l'entreprise dans la région sud-est.

« Cette acquisition témoigne de notre engagement continu envers notre philosophie centrée sur l'utilisateur, tout en étendant notre portée et en renforçant nos capacités, a déclaré Kelley Kendle, chef de la direction de ClariMed. « La variabilité régionale nous permet de mieux répondre aux besoins de nos patients et de faire progresser notre mission de rendre la technologie médicale plus sûre, plus intuitive et plus percutante pour les personnes qui en ont le plus besoin. Il ne s'agit pas seulement d'une fusion de capacités, mais d'une harmonisation profonde de nos valeurs. »

Cette acquisition renforce la position de ClariMed en tant que partenaire intégré dans le domaine des services liés aux dispositifs médicaux, élargissant son expertise spécialisée dans la recherche sur l'expérience utilisateur, la conformité réglementaire et la validation de la conception sur les marchés américain et britannique. We Are Human apporte la certification ISO 13485 et une vaste expérience des exigences de la norme IEC-62366 et des directives de la FDA, ayant mené des recherches auprès de centaines de professionnels de la santé, de profanes et de divers groupes de patients. Le laboratoire d'Atlanta servira de nouveau centre de recherche à ClariMed, offrant un accès à diverses populations étudiées dans le sud-est des États-Unis tout en soutenant la clientèle croissante de l'entreprise.

« Rejoindre ClariMed représente une excellente occasion d'amplifier notre impact dans le domaine des soins de santé grâce à une recherche et à une conception axées sur l'humain, a déclaré Annmarie. « Les deux organisations s'engagent depuis longtemps à donner la priorité aux utilisateurs et à créer des produits qui font vraiment une différence dans la vie des gens. Cet engagement commun envers l'excellence et les principes axés sur l'utilisateur nous permet d'offrir des solutions encore plus significatives à nos clients, aux patients et fournisseurs de soins de santé qui comptent chaque jour sur des technologies médicales novatrices. »

L'intégration de We Are Human marque l'implantation du premier site de ClariMed dans le sud-est des États-Unis, qui vient s'ajouter à ses bureaux stratégiques répartis à travers les États-Unis et à l'international, notamment à Chadds Ford (Pennsylvanie), Cambridge (Massachusetts), San Jose (Californie), Cambridge (Royaume-Uni), Leeds (Royaume-Uni) et désormais Atlanta (Géorgie). Ce réseau géographique élargi renforce la capacité de ClariMed à servir ses clients internationaux tout en lui permettant d'accéder à divers bassins de talents et à des populations de participants pour ses recherches sur les utilisateurs et les tests d'ergonomie.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de croissance de ClariMed, qui consiste à développer des solutions complètes et centrées sur l'humain en matière de développement de dispositifs médicaux. L'expertise combinée des deux organisations permet à ClariMed de mieux servir les fabricants de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux qui cherchent à accélérer la mise sur le marché tout en améliorant la sécurité des patients et l'expérience utilisateur.

À propos de ClariMed

ClariMed est un cabinet de développement axé sur l'être humain et de réglementation pour les produits médicaux mis au point par les fabricants de produits pharmaceutiques et d'appareils médicaux. Nos services professionnels de première catégorie favorisent l'innovation tout en assurant l'utilisation sécuritaire et efficace des produits médicaux. Avec des bureaux aux États-Unis et au Royaume-Uni, ClariMed propose des solutions complètes qui intègrent les facteurs humains au cœur du développement des dispositifs et des processus réglementaires. Visitez-nous à www.clarimed.com .

À propos de We Are Human

Fondée en 2020, We Are Human est une société de conseil certifiée ISO 13485, basée au Royaume-Uni et aux États-Unis et spécialisée dans les facteurs humains, la recherche sur les utilisateurs et l'expérience utilisateur, qui possède une expertise approfondie dans la recherche et la conception axées sur l'humain dans le domaine des soins de santé. L'entreprise a été fondée avec la conviction que les besoins humains devraient être au cœur de la conception, et s'efforce d'améliorer la qualité de vie, la santé et le bien-être grâce au développement de produits. We Are Human apporte une vaste expérience dans les facteurs humains et les normes d'ingénierie de l'ergonomie, et en ce qui concerne les exigences réglementaires relatives au développement d'appareils médicaux, notamment la norme IEC-62366 et les directives de la FDA. Elle possède également une expérience avérée de collaboration avec des clients dans les domaines des appareils médicaux, des produits combinés, de la FemTech, de la santé numérique et des produits en vente libre (OTC).

