Clarification du droit à la gratuité scolaire - Le projet de loi 12 est adopté, et maintenant?

QUÉBEC, le 6 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) se réjouit de l'adoption du projet de loi 12 aujourd'hui à l'assemblée nationale. Il est maintenant temps d'agir rapidement pour s'assurer que les nouvelles règles soient connues et comprises dans les écoles partout au Québec.

Il est primordial que les acteurs du milieu de l'éducation aient une compréhension et une interprétation commune de la Loi et des règlements. « La Fédération offre toute sa collaboration et ses ressources pour diffuser les règlements et s'assurer que les factures approuvées dans les conseils d'établissement soient conformes », propose Kévin Roy, président de la FCPQ.

Nous savons que des listes ont déjà été approuvées et nous invitons les conseils d'établissement à s'assurer qu'elles soient légales avant le 1er juillet pour mettre le réseau de l'éducation à l'abri d'un nouveau recours collectif.

La FCPQ invite les parents et tous les acteurs du milieu de l'éducation à se connecter à sa prochaine visioconférence gratuite portant sur la gratuité scolaire, qui aura lieu mercredi le 12 juin. Nous parlerons des actions à poser avant la fin de l'année scolaire. Pour plus d'informations, consultez notre site web.

« Notre priorité en cette fin d'année scolaire est de collaborer avec nos partenaires pour une compréhension commune et d'offrir notre soutien aux conseils d'établissement pour s'assurer que les factures soient conformes », conclue M. Roy.

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe, depuis près de 45 ans, les comités de parents des commissions scolaires du Québec et soutient les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

