CIUSSS du Centre-Sud : quatre individus arrêtés pour un stratagème de fraude

MONTRÉAL, le 25 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les enquêteurs de l'Unité permanente anticorruption ont procédé ce matin à l'arrestation de quatre individus impliqués dans un stratagème de fraude visant le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal. Un cinquième individu visé par un mandat d'arrestation, à l'extérieur du Québec actuellement, a convenu de se rendre aux autorités à son retour.

Les faits, qui se sont déroulés entre juin 2017 et juin 2018, ont été perpétrés par Junior Osner Gaspard, Michel Nicol Lavoie, Kevin Folly Abalovi, Tristan Rouleau et Wilguens Exacte.

La fraude est évaluée à plus de 1,1 M$.

Les accusés ont été relâchés sous promesse de comparaître le 24 mars 2021, au palais de justice de Montréal.

L'enquête a été réalisée en collaboration entre les policiers du Commissaire à la lutte contre la corruption et les enquêteurs de l'équipe désignée de Revenu Québec au sein de l'Unité permanente anticorruption.

Le Commissaire à la lutte contre la corruption est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption.

Accusés Chefs d'accusations Junior Osner Gaspard 2 chefs de Fraude (380(1)a)) Michel Nicol Lavoie 2 chefs de Fraude (380(1)a)) Kevin Folly Abalovi 2 chefs de Fraude (380(1)a)) Vol d'identité (402.2(1)) Tristan Rouleau Fraude (380(1)a)) Wilguens Exacte Fraude (380(1)a))

