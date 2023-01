L'application CZ Smart YouQ prévoit 24 heures à l'avance pour aider le porteur à allonger les pics de vigilance et à réduire en les pertes, tire parti de la recherche scientifique de la NASA et des modèles d'IA créés avec IBM Watson® Studio, et est conçue pour offrir des actions radicalement personnalisées afin d'optimiser le bien-être des utilisateurs

NEW YORK, le 4 janv. 2023 /CNW/ - CITIZEN, un innovateur en horlogerie, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle version de la CZ Smart, la montre intelligente plus intelligente, au Consumer Electronics Show (CES) de 2023. La technologie portable révolutionnaire propose un conseiller en soins personnels intégré par l'entremise de l'application exclusive CZ Smart YouQ, développée à l'aide de recherches du Centre de recherche Ames de la NASA ainsi que de l'intelligence artificielle issue de partenariats de CITIZEN utilisant l'environnement et les outils d'IBM Watson® Studio sur le nuage IBM. Le logiciel CZ Smart YouQ aide le porteur à comprendre et à anticiper les tendances de fatigue et de vigilance. Il offre des renseignements et des stratégies personnalisés pour créer de meilleures habitudes afin de maximiser son potentiel quotidien. Les montres CZ Smart allient une conception intemporelle, une fonction ciblée et une technologie innovante dans un appareil vestimentaire.

L'application CZ Smart YouQ fournit des informations qui permettent au porteur de mieux saisir son bien-être, se synchronise avec sa vie quotidienne et fournit une rétroaction biologique en temps réel. À l'aide des réseaux neuronaux développés dans l'espace de travail d'IBM Watson® Studio, CZ Smart YouQ peut apprendre et comprendre le chronotype du porteur (ses moments de sommeil et de réveil préférés) dans un délai de sept à dix jours, en traitant les données sur le sommeil et les cotes de vigilance et en approfondissant cette compréhension au fil du temps. Les cotes sont générées lorsqu'un utilisateur passe un test personnalisé de surveillance de la vigilance, une version destinée aux consommateurs du test de vigilance psychomotrice (PVT+) de la NASA conçu à l'origine pour déterminer l'acuité mentale des astronautes. La fonction de surveillance de la vigilance du logiciel CZ Smart YouQ a été conçue en fonction du test PVT+ de la NASA, à l'aide des recherches d'éminents experts scientifiques et universitaires du laboratoire de contre-mesures pour la fatigue du Centre de recherche Ames de la NASA. Les tests sont brefs, ludiques et peuvent être effectués quotidiennement pour évaluer la vigilance du porteur.

En utilisant un modèle de reconnaissance dynamique pour associer les utilisateurs à leur chronotype, l'application CZ Smart YouQ recommande des solutions « Power Fix » hautement personnalisées et des gestes pour atténuer les effets de la fatigue, améliorer la vigilance et promouvoir l'acquisition de meilleures habitudes, les préparant aux aléas de la journée.

Au fil du temps, l'agrégation des données des utilisateurs permettra à CZ Smart YouQ de répondre à leurs besoins de façon plus personnelle, non seulement en les comprenant et en saisissant la relation avec les chronotypes, mais aussi en déterminant l'efficacité de certaines solutions Power Fix pour chaque personne.

Le logiciel CZ Smart YouQ a été élaboré à partir de la recherche scientifique sur la fatigue du Centre de recherche Ames de la NASA. Les réseaux neuronaux qui l'alimentent sont issus de partenariats de CITIZEN utilisant IBM Watson® Studio.

« La dernière montre CZ Smart est un produit avant-gardiste qui allie l'héritage de fabrication de montres de CITIZEN à la recherche et à la technologie de pointe de la NASA et d'IBM, directement au poignet des porteurs, a déclaré Jeffrey Cohen, président de CITIZEN Watch America. Associée à l'application exclusive CZ Smart YouQ, cette montre intelligente est une révolution dans le domaine du bien-être portable. »

Le logiciel YouQ est intégré exclusivement aux montres CZ Smart de deuxième génération. Elles se déclinent en modèle sport, avec des bracelets en silicone, en cuir et en métal, et en modèle décontracté avec des bracelets maillés, à maillons et en silicone. Toutes les montres CITIZEN CZ Smart proposent des cadrans téléchargeables et personnalisables ainsi qu'une gamme pratique de bracelets maillés, en cuir et en silicone interchangeables qui répondent aux préférences de style. CITIZEN a également présenté une nouvelle montre intelligente hybride de deuxième génération au salon CES 2023, qui sera lancée auprès des consommateurs au deuxième semestre de 2023, avec l'intégration du logiciel de bien-être YouQ en temps voulu (date à confirmer).

Citizen a lancé la première génération de montres CZ Smart en novembre 2020 avec la toute première montre intelligente à écran tactile de la marque, suivie d'un modèle hybride à l'automne 2021. La dernière génération de montres CZ Smart avec l'application exclusive CZ Smart YouQ sera offerte aux États-Unis sur le site www.citizenwatch.com à compter de mars 2023.

Les détails sur la commercialisation internationale (Royaume-Uni, Canada et Mexique) seront fournis sur demande.

Caractéristiques techniques

Marque Montre intelligente CITIZEN CZ Smart PQ Modèle Sport : MX1010-59X, MX1017-50X, MX1011-05X, MX1018-06X, MX1016-28X Décontracté : MX1000-52X, MX1002-57X, MX1005-83X, MX1003-71X, MX1000-28X, MX1000-01X Lancement Mars 2023 Taille du boîtier / Taille de l'écran / Type d'écran 41 mm Décontracté et 44 mm Sport / 1,3 po / AMOLED Processeur / Mémoire QualcommMD SnapdragonMC Wear4100+ / 8 Go Batterie rechargeable Autonomie de 24 heures et plus, selon l'utilisation. Charge complète en 40 minutes Montre intelligente sport et décontractée : Autonomie de la batterie jusqu'à 20 % supérieure Montre intelligente hybride : Autonomie de la batterie jusqu'à 50 % supérieure Installation automatique du Play Store / applications préchargées Google FitMC, CZ Smart YouQ StravaMC, SpotifyMC, YouTube MusicMC, Amazon AlexaMC Capteurs Gyroscope, altimètre, baromètre, accéléromètre, fréquence cardiaque, SaO2, lumière ambiante Spécifications Compatible avec les appareils AndroidMCet iOSMC* / Bluetooth / Wi-Fi / GPS / NFC / microphone / haut-parleur *Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier d'un pays à l'autre et leur compatibilité peut être modifiée.

Cet appareil et son logiciel connexe ne sont pas destinés à être utilisés pour le diagnostic, la guérison, l'atténuation, le traitement ou la prévention de maladies ou d'autres affections.

Citizen Connected fonctionne avec les téléphones qui utilisent la dernière version d'Android (sauf Go Edition et les téléphones sans Google Play Store) ou iOS. Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier d'une plateforme à l'autre et d'un pays à l'autre avec une compatibilité susceptible d'être modifiée.

À propos de CITIZEN

Pionnière de l'horlogerie et de l'innovation depuis 1918, Citizen fait la promotion de l'excellence et de la créativité avec un profond respect pour l'artisanat. L'entreprise promeut l'idée que « le bien-être commence aujourd'hui », favorisant la recherche et l'atteinte d'objectifs qui cultivent un changement positif. Citizen était une des premières à se porter à la défense de l'environnement en lançant les premières montres alimentées par la lumière avec la technologie exclusive Eco-Drive en 1976, ajoutant ainsi l'écoconscience aux valeurs fondamentales de l'entreprise.

Depuis plus de 100 ans, Citizen incarne sa philosophie d'entreprise « Aimée par les citoyens, travaillant pour les citoyens », en mettant l'accent sur la conception de montres novatrices qui font du bien aux gens, à la société et à la planète. Citizen se consacre à l'expansion de ses activités tout en gagnant la confiance de ses intervenants et en améliorant continuellement sa valeur organisationnelle, grâce à une gestion qui tient compte d'enjeux sociaux comme les droits de la personne et l'environnement mondial dans l'ensemble de la chaîne de valeur.

La gamme diversifiée de montres performantes et soucieuses de l'environnement de Citizen est offerte à prix accessible et propose des modèles de qualité professionnelle, inspirés du sport et dotés de fonctions avancées, en passant par des silhouettes raffinées et intemporelles qui sont autant d'objets de collection.

