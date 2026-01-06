Cision dévoile Inside PR 2026 : le rapport incontournable sur les grandes tendances des relations publiques, l'adoption de l'IA et l'avenir de la communication

La nouvelle étude révèle comment les équipes de relations publiques s'adaptent aux pressions sur les ressources, à la fragmentation des médias et à l'accélération de la transition vers l'IA et l'impact mesurable.

CHICAGO, le 6 janv. 2026 /CNW/ -- Cision, un chef de file mondial de la veille médiatique et des consommateurs, publie aujourd'hui Inside PR 2026: Trends, Challenges, and What's Next, une étude phare sur la façon dont les équipes de relations publiques réagissent à l'une des périodes les plus transformatrices que l'industrie ait connues depuis des décennies. S'appuyant sur les perspectives de près de 600 spécialistes des relations publiques aux États-Unis et au Royaume-Uni, le rapport met en lumière une profession qui équilibre tradition et transformation : la créativité et la narration demeurent fondamentales, même si l'agilité, la maîtrise de l'IA et l'incidence claire sur l'entreprise définissent de plus en plus le succès.

Une industrie en transition - et un manque d'agilité ralentit les progrès

Le rapport révèle une profession connaissant une pression soutenue. Soixante pour cent des équipes de relations publiques citent l'évolution rapide du paysage médiatique comme leur plus grand défi, et 58% soulignent la pression sur les ressources. Les équipes d'agence ressentent davantage cette pression que les équipes internes, 71% mentionnant la fragmentation des médias comme un obstacle majeur, ce qui souligne l'évolution continue du comportement des journalistes et des formats.

Ces pressions influencent directement sur la perception qu'ont les équipes de leur agilité. Alors qu'un dirigeant sur trois décrit son organisation comme « extrêmement agile », seulement 14% des employés partagent cet avis. Les obstacles structurels comme la taille de l'équipe et la conception organisationnelle (63%), ainsi que la lenteur des approbations (53%), sont les principaux facteurs qui freinent les équipes.

Ensemble, les résultats indiquent une profession qui ne manque pas d'ambition, mais qui est limitée par les infrastructures. L'opportunité pour 2026 est claire : l'agilité exige des investissements, une simplification des processus et un meilleur accès à des renseignements en temps réel, et pas seulement à des intentions.

Les éléments qui compteront le plus en 2026 : sensibilisation, retour sur investissement et revenus

La notoriété de la marque demeure la priorité principale des relations publiques, citée par 36% des répondants. Mais les données montrent un virage clair vers des résultats commerciaux mesurables au niveau des cadres supérieurs. Les cadres (32%) et les agences (33%) sont beaucoup plus axés sur les revenus et le rendement du capital investi, tandis que les équipes internes et les non-dirigeants misent encore fortement sur la notoriété de la marque, avec environ 40% qui la nomment comme principale priorité.

Dans l'ensemble, les résultats indiquent que les disparités se creusent en termes d'alignement, les dirigeants faisant pression pour obtenir des résultats mesurables et les équipes de première ligne restant ancrées dans la construction de la marque.

L'IA au centre des flux de travail des RP

L'une des tendances les plus prononcées mises en évidence dans Inside PR 2026 est l'intégration rapide de l'IA dans les activités de relations publiques. Quatre-vingt-et-un pour cent déclarent utiliser l'IA générative dans leur flux de travail, 73% l'appliquant à la génération d'idées et 68% l'utilisant pour la rédaction et le perfectionnement du contenu. L'IA redessine également la collecte et l'analyse de données : 40% utilisent la surveillance des médias fondée sur l'IA et près du tiers utilisent des outils de production de rapports fondés sur l'IA.

Pourtant, les données montrent une chose claire : malgré la présence croissante de l'IA dans les relations publiques, les éléments humains restent au cœur de la profession. La capacité narrative a été citée comme la compétence la plus demandée pour 2026 (59%), suivie des relations avec les médias, de la planification stratégique et de la capacité d'interpréter les données pour orienter la prise de décisions - des compétences qui reposent en fin de compte sur l'interprétation humaine, le contexte et la discrétion stratégique.

Le nouveau manuel de relations publiques : créativité, intelligence et technologie à l'œuvre

L'évolution des relations publiques est de plus en plus définie par le mélange du savoir-faire et de la capacité. Le suivi des médias reste l'outil le plus utilisé par les équipes, ce qui favorise une approche plus analytique de la gestion des récits. En parallèle, les compétences que les équipes de relations publiques apprécient deviennent de plus en plus multidisciplinaires, combinant la narration créative avec la maîtrise des données, l'agilité stratégique et la collaboration interfonctionnelle.

Dans l'ensemble, ces changements vont dans le sens d'un modèle de communication plus adaptatif, axé sur la connaissance et basé sur l'IA.

« Inside PR 2026 montre une profession en pleine évolution », déclare Guy Abramo, chef de la direction de Cision. « Les équipes de relations publiques sont mises au défi d'aller plus vite, de prouver leur impact et d'intégrer l'IA de manière responsable, tout en continuant à faire preuve de créativité et de savoir-faire narratif pour rendre la communication pertinente. Les équipes qui parviendront à combiner la connaissance humaine et l'automatisation intelligente seront celles qui définiront la prochaine ère des relations publiques ».

Le rapport Inside PR 2026, comprenant des perspectives approfondies, une analyse au niveau des postes et des recommandations pratiques pour les équipes de relations publiques, est disponible dès à présent.

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial des solutions de communication, d'engagement ainsi que de veille médiatique et relative aux consommateurs. Nous fournissons aux professionnels des relations publiques et de la communication d'entreprise, du marketing et des réseaux sociaux les outils dont ils ont besoin pour exceller dans le monde d'aujourd'hui, dominé par les données. Notre expertise approfondie, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, notamment CisionOne, Brandwatch et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84% du classement Fortune 500, de voir et d'être vues, comprises et comprises par les publics qui comptent le plus pour elles.

