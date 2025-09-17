Des améliorations innovantes unifient la diffusion traditionnelle, sur les réseaux sociaux et de communiqués de presse, offrant aux équipes RP des moyens plus rapides et plus intelligents pour extraire l'information pertinente, répondre en temps réel et prouver l'impact.

CHICAGO, 17 septembre 2025 /CNW/ - Cision, un chef de file mondial en matière de solutions de renseignements sur les consommateurs et les médias, a annoncé aujourd'hui deux mises à niveau majeures de sa plateforme CisionOne : des tableaux de bord Instant Insights améliorés et l'intelligence CisionOne Social étendue. Ensemble, ces innovations offrent une solution propulsée par l'IA plus unifiée permettant aux équipes RP de surveiller les conversations, de gérer la réputation, de distribuer des communiqués de presse et de démontrer l'impact, le tout depuis un endroit unique.

Pendant des années, les équipes RP ont été confrontées à des difficultés en raison d'outils fragmentés, de données cloisonnées et de plateformes construites pour des marketeurs plutôt que pour des communicateurs. Le résultat : des visions fragmentées de la diffusion traditionnelle, sur les réseaux sociaux et des communiqués de presse, des délais de réponse plus longs en cas de crise et une lutte permanente pour prouver le retour sur investissement.

CisionOne, la seule plateforme de communications de bout-en-bout propulsée par l'IA du secteur, relève directement ces défis grâce à :

Un filtrage et une personnalisation avancés - Appliquez instantanément de puissants filtres et personnalisez les tableaux de bord avec des options flexibles pour cibler la couverture qui compte le plus.

Appliquez instantanément de puissants filtres et personnalisez les tableaux de bord avec des options flexibles pour cibler la couverture qui compte le plus. Une analyse granulaire - Explorez en détail les graphiques et indicateurs pour mettre en lumière ce que les chiffres racontent.

- Explorez en détail les graphiques et indicateurs pour mettre en lumière ce que les chiffres racontent. Hub d'informations - Construisez, organisez et partagez la couverture médiatique dans un endroit unique, rendant ainsi la collaboration plus facile que jamais.

- Construisez, organisez et partagez la couverture médiatique dans un endroit unique, rendant ainsi la collaboration plus facile que jamais. Des tableaux de bord interactifs partageables - Une collaboration fluide avec des tableaux de bord interactifs pour les parties prenantes, même celles qui n'ont pas accès à CisionOne.

- Une collaboration fluide avec des tableaux de bord interactifs pour les parties prenantes, même celles qui n'ont pas accès à CisionOne. Une diffusion traditionnelle, sur les réseaux sociaux et des communiqués de presse dans une vue unique - Accédez à un tableau de bord unifié combinant la couverture traditionnelle, les conversations sociales et la performance des communiqués de presse pour une vue complète en temps réel.

- Accédez à un tableau de bord unifié combinant la couverture traditionnelle, les conversations sociales et la performance des communiqués de presse pour une vue complète en temps réel. Des capacités sociales avancées - De nouvelles intégrations avec Instagram et LinkedIn (avec une API TikTok disponible prochainement), plus des flux de travail plus approfondis pour l'écoute, la publication et l'engagement.

« Les équipes RP sont confrontées à des défis uniques qui ne peuvent être résolus avec les outils axés sur le marketing, de la gestion des crises à la mesure de la véritable valeur des médias acquis », a déclaré Jim Daxner, directeur produit chez Cision. « Avec ces innovations propulsées par l'IA, nous avons construit la seule plateforme de communications réunissant les médias traditionnels, l'intelligence sociale et la distribution de communiqués de presse -- permettant à nos clients d'agir plus rapidement, de prouver l'impact et de protéger leur réputation en temps réel. »

CisionOne se démarque aujourd'hui comme la seule plateforme de communications de bout-en-bout où sont réunies l'intelligence sociale, les informations sur les médias traditionnels et la prise de contact et diffusion auprès des journalistes -- rationalisant les flux de travail et permettant la mise en œuvre de stratégies plus intelligentes et à plus fort impact.

Pour plus d'informations, visitez https://www.cision.com/lp/next-level-pr-strategy/.

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial des solutions de communication, d'engagement ainsi que de veille médiatique et relative aux consommateurs. Nous fournissons aux professionnels des relations publiques, de la communication d'entreprise, du marketing et des réseaux sociaux les outils nécessaires pour exceller dans le monde d'aujourd'hui, fondé sur les données. Nos compétences approfondies, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, notamment CisionOne, Brandwatch et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % du classement Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les publics qui comptent le plus pour elles.

