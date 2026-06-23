Cision renforce sa couverture médiatique au Canada grâce à une nouvelle entente avec Le Devoir

Un accès élargi à des sources médiatiques fiables en langue française et à des médias nationaux canadiens aide les clients à identifier les signaux importants et à prendre des décisions avec une plus grande confiance.

CHICAGO, 23 juin 2026 /CNW/ - Cision, un chef de file mondial de la veille des consommateurs et des médias, a annoncé la conclusion d'une nouvelle entente de licence de contenu avec Le Devoir, un éditeur québécois de premier plan reconnu pour son journalisme indépendant de langue française.

L'entente renforce l'investissement plus large de Cision dans la couverture médiatique au Canada, donnant aux clients une vision plus claire des conversations nationales, régionales et en langue française qui façonnent la réputation, les politiques et les décisions d'affaires.

Pour les organisations opérant au Canada, la qualité du signal est importante. Les recherches de Cision soulignent systématiquement les défis auxquels font face les communicateurs pour identifier les signaux qui comptent à l'ère de la surcharge d'information. Les communicateurs ont besoin de plus que du volume de contenu. Ils ont besoin de sources crédibles et pertinentes qui les aident à comprendre la conversation publique, à surveiller leur réputation et à prendre des décisions en toute confiance. En intégrant des sources médiatiques canadiennes et francophones faisant autorité, Cision aide les communicateurs à mieux cibler le paysage médiatique canadien.

« La confiance commence par des signaux fiables », a déclaré Jim Daxner, directeur des produits chez Cision. « Notre entente avec Le Devoir renforce notre engagement à offrir un contenu sous licence de haute qualité qui aide nos clients à comprendre ce qui compte, à agir en toute confiance et à prendre de meilleures décisions. »

« Le Devoir a longtemps joué un rôle important dans la conversation publique au Québec », a déclaré Brian Myles, directeur général de Le Devoir. « Grâce à cette entente avec Cision, notre journalisme sera plus accessible aux organisations qui cherchent à comprendre les enjeux, les perspectives et les histoires qui façonnent le Québec et le Canada. »

Le Devoir est reconnu pour son journalisme indépendant et sa vaste couverture de la société, de la politique et de la culture québécoises. Grâce à cette entente, les clients de Cision bénéficient d'un accès élargi à du contenu qui reflète les perspectives et priorités des publics francophones, un élément essentiel de toute stratégie de communication globale au Canada.

Pour savoir comment les solutions de veille médiatique de Cision peuvent aider votre organisation à surveiller le paysage médiatique canadien, parlez à un expert.

À propos de Le Devoir

Journal francophone montréalais fondé en 1910, Le Devoir est largement reconnu pour son journalisme indépendant et de grande qualité axé sur les affaires québécoises et canadiennes. Distribué au Québec et à travers le Canada, Le Devoir est reconnu pour sa couverture approfondie de la politique, de la culture et des politiques publiques. Il est également considéré comme un média d'information de confiance qui informe ses lecteurs et nourrit la réflexion publique.

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias, d'engagement et de solutions de communication. Nous dotons les professionnels en relations publiques et en communication d'entreprise, en marketing et en médias sociaux des outils dont ils ont besoin pour exceller dans un monde dominé par les données. Notre expertise approfondie, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, dont CisionOne, Brandwatch, Trajaan et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % font partie du classement Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les publics qui comptent le plus pour eux.

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SOURCE Cision