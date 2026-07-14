Cision intègre une visibilité de recherche optimisée par l'IA à CisionOne pour aider les équipes de relations publiques à comprendre comment les marques apparaissent dans les réponses générées par l'IA

Le nouveau Tableau de bord de visibilité IA de Cision intègre les signaux des principales plateformes d'IA - y compris ChatGPT, Gemini et Claude - dans un écosystème de veille médiatique unifié.

CHICAGO, 14 juillet 2026 /CNW/ - Cision, le chef de file mondial de la veille des consommateurs et des médias, annonce aujourd'hui le lancement du Tableau de bord de visibilité IA sur sa plateforme primée CisionOne, qui permet d'intégrer la surveillance des GML à ses offres complètes de veille médiatique. Optimisée par les données de Trajaan, le leader de l'intelligence de recherche, cette nouvelle fonctionnalité permet aux équipes des relations publiques et des communications de surveiller, d'analyser et de comparer la façon dont leurs marques apparaissent sur les principales plateformes d'IA.

Le nouveau tableau de bord intègre les données de visibilité issues de l'IA dans la plateforme CisionOne, aux côtés des fonctionnalités de veille médiatique, d'engagement des réseaux sociaux et de relations presse, offrant ainsi aux équipes de communication une vision plus complète de la manière dont la réputation de la marque se construit sur les canaux traditionnels et émergents.

Alors que les audiences se tournent de plus en plus vers les outils d'IA pour la recherche, les recommandations de produits et l'information quotidienne, les réponses générées par l'IA occupent une place de plus en plus importante dans la façon dont les marques sont découvertes et perçues. Pour les équipes des communications modernes, cela crée un nouveau défi de visibilité : comprendre ce qui se dit dans les médias traditionnels ou sur les réseaux sociaux ne suffit plus. Les équipes doivent également comprendre comment les réponses générées par l'IA représentent leur marque et leurs concurrents, quelles sources peuvent influencer ces réponses et quels invites ou sujets favorisent la visibilité.

« Les plateformes d'IA refaçonnent rapidement la façon dont le monde consomme de l'information et se fait une opinion sur les marques », déclare Jim Daxner, directeur des produits chez Cision. « Pour les équipes de relations publiques et de communications modernes, comprendre l'empreinte de leur marque dans les réponses générées par l'IA n'est plus option. C'est une obligation. En intégrant les données de visibilité issues de l'IA dans le même environnement que la veille médiatique et le suivi des réseaux sociaux, nous offrons aux professionnels la première vision véritablement unifiée de la réputation d'une marque moderne. »

Transformer les signaux disparates en renseignements exploitables

Le Tableau de bord de visibilité IA permet aux utilisateurs de surveiller la présence de la marque dans tous les principaux GML, à savoir ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Grok, DeepSeek, Google AI Overview, Google AI Mode et Mistral.

Grâce au Tableau de bord de visibilité IA, les équipes des communications peuvent :

suivre la manière dont leur marque, leurs concurrents et les thèmes clés apparaissent sur les principales plateformes d'IA et dans les expériences de recherche basées sur l'IA.

tracer l'évolution de la visibilité au fil du temps grâce à des tableaux de bord personnalisables

comparer la visibilité et la part de voix par rapport aux concurrents

comprendre le sentiment associé à leur marque dans les réponses générées par l'IA

identifier les suggestions et les sujets dans lesquels leur marque apparaît

découvrir quels journalistes, publications et domaines sont cités dans les réponses générées par l'IA

associer la visibilité offerte par l'IA à la veille médiatique, à l'écoute des réseaux sociaux et aux activités d'engagement

Contrairement aux outils de suivi basés sur l'IA autonomes, qui ajoutent un tableau de bord supplémentaire et isolé au flux de travail, CisionOne intègre les indicateurs de visibilité générés par l'IA directement aux fonctions traditionnelles de veille médiatique, d'écoute des réseaux sociaux et de communication avec les médias, le tout au sein d'une seule et même plateforme. Cette couche supplémentaire permet aux équipes d'allier savoir et faire, ce qui les aide à comprendre comment la couverture médiatique, les activités de sensibilisation, les conversations sociales et l'autorité source peuvent influencer les réponses générées par l'IA, tout en leur offrant une façon plus holistique de rendre compte de la visibilité de la marque et de l'impact de ses communications.

« Les équipes de relations publiques ne peuvent ni protéger ni développer la réputation d'une marque en vase clos ; elles doivent comprendre comment leurs actions en matière de médias acquis alimentent concrètement les algorithmes auxquels les consommateurs font confiance », déclare Amy Jones, directrice marketing chez Cision. « L'intégration de l'intelligence de recherche dans le processus de relations publiques ne se résume pas simplement au suivi d'un canal supplémentaire. Il s'agit d'aider les communicants à établir des liens entre l'engagement avec les médias actions, la couverture médiatique traditionnelle et la visibilité générée par l'IA, afin qu'ils puissent passer plus rapidement des données à l'action stratégique. »

Ce lancement s'inscrit dans la stratégie globale de Cision visant à aider les équipes de communication et de marketing à passer de données isolées à une intelligence connectée. En intégrant les fonctionnalités d'analyse de recherche de Trajaan à l'ensemble de sa gamme de produits, notamment CisionOne, Brandwatch et PR Newswire, Cision aide les équipes à relier entre eux les indicateurs qui déterminent la réputation, la compréhension du public, la découverte et l'influence. Pour les clients, cela signifie une vision plus claire de la manière dont la couverture médiatique, les discussions sur les réseaux sociaux, les comportements de recherche, la diffusion et les réponses générées par l'IA interagissent pour façonner la perception de la marque.

Le Tableau de bord de visibilité IA est disponible dès aujourd'hui pour les utilisateurs de CisionOne. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour programmer une démo, cliquez ici.

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial des solutions de communication, d'engagement de veille médiatique et des consommateurs. Nous fournissons aux professionnels des relations publiques et de la communication d'entreprise, du marketing et des réseaux sociaux les outils dont ils ont besoin pour exceller dans un monde dominé par les données.

Notre expertise approfondie, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, dont Trajaan, Brandwatch, CisionOne et PR Newswire, regroupent les signaux provenant de la recherche, des médias sociaux et des médias afin que les équipes puissent mieux comprendre ce qui se passe, façonner la conversation et amplifier leur impact.

Plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84% du Fortune 500, font confiance à Cision pour prendre de meilleures décisions et atteindre leurs objectifs.

Renseignements pour les médias : relations publiques de Cision : [email protected]

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SOURCE Cision