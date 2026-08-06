Cision remporte des prix MarTech Breakthrough 2026 dans les catégories Veille médiatique, Diffusion de communiqués de presse et AEO

Brandwatch est nommée « Social Listening Solution of the Year », tandis que PR Newswire remporte les grands honneurs dans les catégories « Press Release Company of the Year » et « AEO Platform of the Year »

CHICAGO, 6 août 2026 /CNW/ -- Cision, un chef de file mondial de la veille des consommateurs et des médias, a annoncé aujourd'hui que deux de ses marques, Brandwatch et PR Newswire, ont remporté ensemble trois distinctions majeures dans le cadre des prix MarTech Breakthrough 2026.

Le programme annuel de prix, qui a attiré des milliers de candidatures de plus de 15 pays, a distingué le portefeuille de Cision pour avoir stimulé l'innovation dans le paysage moderne des technologies de communication et de marketing :

Les prix MarTech Breakthrough sont la référence absolue en matière d’innovation dans l’industrie mondiale du marketing, des ventes et de la technologie publicitaire.

Brandwatch Consumer Intelligence a été nommée « Social Listening Solution of the Year » (Solution de veille médiatique de l'année) , reconnue pour avoir aidé les spécialistes du marketing à transformer des données sociales fragmentées en informations précises et exploitables sur leurs audiences.

a été nommée « , reconnue pour avoir aidé les spécialistes du marketing à transformer des données sociales fragmentées en informations précises et exploitables sur leurs audiences. PR Newswire a été nommée « Press Release Distribution Company of the Year » (Société de diffusion de communiqués de presse de l'année), une reconnaissance qui confirme son évolution, passant d'un réseau de diffusion de confiance à une plateforme complète de campagnes d'amplification multicanale (Multichannel Amplification™).

a été nommée une reconnaissance qui confirme son évolution, passant d'un réseau de diffusion de confiance à une plateforme complète de campagnes d'amplification multicanale (Multichannel Amplification™). PR Newswire Amplify™ a remporté le prix « AEO Platform of the Year » (Plateforme AEO de l'année) pour ses fonctionnalités intégrées d'optimisation pour les moteurs de réponse (AEO - Answer Engine Optimization) qui aident les professionnels des communications à comprendre et à optimiser la présence de leur marque à l'ère de la recherche alimentée par l'IA.

Ces prix marquent les cinquième, sixième et septième prix MarTech Breakthrough reçus par les marques Cision ces quatre dernières années, soulignant l'engagement de l'entreprise à offrir des solutions de veille médiatique et des consommateurs de bout en bout, alimentées par l'IA.

Transformer les données sociales en décisions éclairées

Brandwatch regroupe et analyse les données de plus de 100 millions de sources en ligne, ce qui permet aux équipes de marketing de réduire le bruit numérique, de suivre les signaux d'audience en mouvement rapide et de prendre des décisions plus intelligentes.

« Notre récent rapport Marketer de 2026 a révélé que seulement 25 % des spécialistes du marketing estiment qu'ils comprennent vraiment leur public, et c'est exactement la lacune que Brandwatch est en mesure de combler », a déclaré Guy Abramo, chef de la direction de Cision. « Cette reconnaissance reflète les efforts continus de notre équipe pour aider les spécialistes du marketing à passer de données sociales fragmentées à une meilleure compréhension de l'auditoire et à une exécution plus confiante. »

Découvrez toutes les solutions primées d'intelligence sociale de Brandwatch

Moderniser la distribution et accroître la visibilité de la recherche par IA

Depuis son lancement en septembre 2025, PR Newswire Amplify™ a redéfini la distribution des communiqués de presse en aidant les professionnels des relations publiques et des communications à atteindre un public plus large tout en assurant la découvrabilité dans l'ensemble des systèmes d'IA générative. Grâce à des fonctionnalités comme le Score des communiqués de presse et le Rapport sur la présence de la marque dans les moteurs AEO et GEO (alimenté par Trajaan, une société de Cision), Amplify permet aux équipes d'évaluer et d'accroître la visibilité de leur marque auprès des systèmes d'IA, tout en faisant en sorte que leurs récits soient vus par les publics qui comptent le plus.

« Le fait de remporter ces prix est un immense honneur et témoigne du dévouement de notre équipe », a ajouté M. Abramo. « Ces réussites soulignent notre engagement à maintenir notre héritage de 70 ans en tant que principal service de distribution de communiqués de presse tout en aidant nos clients à garder une longueur d'avance à l'ère de la recherche par IA grâce aux puissantes innovations d'Amplify. »

Découvrez toutes les capacités primées de PR Newswire en matière de distribution et d'AEO

Validation de l'industrie

Les prix MarTech Breakthrough, qui en sont à leur neuvième édition, récompensent les meilleures entreprises et technologies qui façonnent l'avenir des technologies de marketing mondial.

« Les marques d'aujourd'hui font face à des flux de travail décousus, à des pressions pour produire du contenu multicanal et à un besoin urgent de passer des stratégies traditionnelles de référencement naturel (SEO) à des stratégies GEO (optimisation pour les moteurs d'IA générative) et AEO (optimisation pour les moteurs de réponses) », a déclaré Steve Johansson, directeur général de MarTech Breakthrough. « PR Newswire a transformé la diffusion des communiqués de presse en une plateforme intelligente, alimentée par l'IA et conçue spécialement pour les professionnels des communications modernes. De même, Brandwatch apporte une clarté significative dans un paysage social de plus en plus fragmenté. Ces deux solutions incarnent véritablement l'esprit des Breakthrough Awards. »

Pour en savoir plus sur les solutions primées de Cision en matière de veille médiatique et des consommateurs, visitez www.cision.com

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial des solutions de veille médiatique et des consommateurs, d'engagement et de communication. Nous fournissons aux professionnels des relations publiques et de la communication d'entreprise, du marketing et des médias sociaux les outils dont ils ont besoin pour exceller dans un monde dominé par les données. Notre expertise approfondie, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, à savoir Trajaan, Brandwatch, CisionOne et PR Newswire, regroupent les signaux provenant de la recherche, des médias sociaux et des médias afin que les équipes puissent mieux comprendre ce qui se passe, orienter le débat et amplifier leur impact. Plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % du Fortune 500, font confiance à Cision pour prendre de meilleures décisions et atteindre leurs objectifs.

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SOURCE Cision