Cision remporte la récompense Bronze Stevie(MD) Award dans le cadre des International Business Awards(MD) de 2019

TORONTO, le 21 août 2019 /CNW/ - CisionMD (NYSE : CISN), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services de médias acquis pour les professionnels des relations publiques, du marketing et des communications, est lauréate pour la deuxième année consécutive du prix Bronze StevieMD Award, dans la catégorie Service à la clientèle de l'année, dans le cadre du 16e concours annuel des prix International Business AwardsMD (IBA).

Les prix International Business Awards représentent le programme de remise de prix du domaine des affaires le plus important dans le monde. Tous les particuliers et toutes les organisations à l'échelle mondiale, qu'ils soient publics ou privés, à but lucratif ou sans but lucratif, de petite ou de grande taille, peuvent soumettre des mises en candidatures. Les soumissions reçues pour les IBA de 2019 provenaient de 74 nations et territoires différents.

« Cision est extrêmement fière que les prix StevieMD Awards reconnaissent ses efforts acharnés dans le domaine du service à la clientèle pour la deuxième année de suite, a annoncé Nicole Guillot, présidente, Canada, chez Cision. Nous sommes heureux que les réalisations de notre équipe du service à la clientèle aient été reconnues, et nous continuerons à nous efforcer de faire avancer les normes de l'industrie. »

Un nombre record de plus de 4 000 mises en candidature ont été soumises cette année par des organisations de toute taille et œuvrant dans pratiquement tous les types d'industries, pour un large éventail de catégories, dont celles de Company of the Year (Entreprise de l'année), Marketing Campaign of the Year (Campagne de marketing de l'année), Best New Product or Service of the Year (Meilleur nouveau produit ou service de l'année), Startup of the Year (Entreprise en démarrage de l'année), Corporate Social Responsibility Program of the Year (Programme de responsabilité sociale d'entreprise de l'année) et Executive of the Year (Cadre dirigeant de l'année).

« Les juges des IBA à l'échelle mondiale ont été fortement impressionnés par les mises en candidatures de cette année. Après avoir vu le niveau des réalisations documentées dans les mises en candidatures provenant de 74 nations, les juges ont été fiers de souligner le travail des organisations qui démontrent des réalisations de niveau élevé au sein de divers secteurs, en leur remettant des prix Stevie Awards », a mentionné Michael Gallagher, président et fondateur des Stevie Awards.

Les lauréats des Stevie Awards ont été sélectionnés en fonction des notes moyennes attribuées par plus de 250 cadres dirigeants à l'échelle mondiale, qui ont participé au processus d'évaluation s'étendant du mois de mai au début du mois d'août. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des International Business Awards et pour consulter les listes des lauréats, visitez le lien suivant : www.StevieAwards.com/IBA (en anglais seulement).

Cision

Cision Ltée (NYSE : CISN) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services de médias acquis pour les professionnels des relations publiques, du marketing et des communications. Les logiciels de Cision permettent aux utilisateurs de repérer les influenceurs clés, de rédiger et de distribuer du contenu stratégique et de mesurer les répercussions importantes. Cision compte plus de 4 000 employés et des bureaux dans 22 pays dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ses produits et services primés, y compris sur Cision Communications CloudMC, visitez www.cision.com et suivez Cision sur Twitter @Cision.

