L'objectif de cette cheffe de file chevronnée en matière de revenus est de mettre en œuvre une stratégie de croissance ambitieuse dans toute la région

CHICAGO, 2 septembre 2025 /CNW/ - Cision, un chef de file mondial en matière de renseignements sur les médias et les consommateurs, a annoncé aujourd'hui la nomination de Gianna Jackson au poste de directrice des revenus pour les Amériques, sous la direction de Steve Boyes, directeur mondial des revenus.

Dans le cadre de ses fonctions, Mme Jackson dirigera la stratégie commerciale de Cision ainsi que son déploiement dans les Amériques, en aidant l'entreprise à atteindre ses objectifs de croissance ambitieux tout en offrant une valeur exceptionnelle aux clients.

Mme Jackson possède plus de deux décennies d'expérience en leadership au sein d'entreprises mondiales de technologie et de logiciels-services, y compris InMoment et OpenText. Au sein d'InMoment, elle a contribué à l'expansion des activités de revenus et a favorisé une croissance importante de la clientèle dans l'ensemble des comptes d'entreprise. Chez OpenText, elle a occupé des postes de haute direction où elle a mis sur pied et développé des équipes très performantes, renforcé l'exécution sur le marché et élargi l'impact client à grande échelle.

« Je suis ravie de me joindre à Cision à un moment aussi excitant », a déclaré Gianna Jackson, directrice des revenus pour les Amériques. « La plateforme, les produits et les gens de Cision sont particulièrement bien placés pour aider les clients à exploiter le pouvoir des médias et des renseignements sur les consommateurs. « Je me réjouis à l'idée de travailler avec Steve, l'équipe de la haute direction et toute l'équipe des Amériques pour stimuler la croissance et renforcer nos partenariats avec nos clients. »

« Mme Jackson est une leader reconnue qui a la réputation de stimuler la croissance et de bâtir des équipes de calibre mondial », a déclaré Steve Boyes, directeur mondial des revenus, Cision. « Son expertise et son leadership seront essentiels alors que nous harmonisons notre stratégie commerciale mondiale, accélérons le rendement des revenus et aidons les clients à réussir. »

Mme Jackson se joindra également à l'équipe de direction de Cision, ce qui témoigne de l'importance de son rôle dans l'élaboration de la stratégie de croissance à long terme de l'entreprise.

Cision est le chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias, d'engagement et de solutions de communication. Nous dotons les professionnels en relations publiques et en communication d'entreprise, en marketing et en médias sociaux des outils dont ils ont besoin pour exceller dans le monde d'aujourd'hui, qui est axé sur les données. Notre vaste expertise, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, dont CisionOne , Brandwatch et PR Newswire , permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % font partie du classement Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les auditoires qui comptent le plus.

