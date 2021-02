TORONTO, le 2 févr. 2021 /CNW/ - Cision a annoncé aujourd'hui que sa plateforme Cision Communications Cloud de Nouvelle Génération est maintenant offerte en français au Canada. Avec cette plateforme intégrale, les professionnels en communication peuvent tirer parti d'un réseau de plus de 1,1 milliard de contacts médias et d'influenceurs ainsi que démontrer l'impact des médias acquis sur les résultats d'affaires grâce à des tableaux de bord et des rapports conviviaux et personnalisables.

Cision Communications Cloud de Nouvelle Génération inclut un réseau de plus de 1,1 milliard de contacts médias et d’influenceurs.

Avec la plateforme Cision Communications Cloud de Nouvelle Génération, les professionnels en communication peuvent rapidement trouver et aborder des contacts médiatiques, effectuer une veille ainsi que mesurer et prouver l'impact des médias acquis. Les utilisateurs peuvent également y convertir les données provenant des sept millions de sources mondiales de Cision en renseignements utiles et prêts à l'emploi pour la direction. De plus, cette plateforme permet d'effectuer le suivi de plusieurs indicateurs de rendement clés comme la part de voix, l'engagement social, l'impact de l'optimisation pour les moteurs de recherche, la perception de la marque et le trafic généré sur les pages Web des entreprises par le référencement des médias acquis.

La nouvelle version de la plateforme combine aussi les données de Cision Impact avec des indicateurs vérifiés sur la portée et la résonnance de l'auditoire, le tout en un seul tableau de bord. Cette plateforme offre en outre des fonctions plus détaillées aux utilisateurs, qui leur permettent de savoir non seulement quel auditoire a consulté leurs nouvelles, mais aussi les actions qu'un lecteur a effectuées par la suite afin d'établir l'impact sur les revenus.

« Nos clients et toute l'industrie de la communication se sont trouvés à un tournant décisif en 2020, car il est devenu encore plus crucial pour les professionnels en relations publiques de démontrer la vraie valeur de leur travail aux entreprises », a déclaré Sharlene Dozois, vice-présidente principale des ventes et de l'expérience client chez Cision. « Nous sommes ravis de commencer la nouvelle année en lançant notre plateforme Cision Communications Cloud en français au Canada. Cette plateforme innovatrice aux fonctionnalités de pointe aidera nos clients à renforcer leurs relations avec les médias et à créer un programme encore plus efficace pour mesurer l'engagement des médias acquis. »

Au Canada, la plateforme Cision Communications Cloud de Nouvelle Génération est désormais offerte en français et en anglais et inclut:

Une solution de veille médiatique complète de l'actualité canadienne. Cision détient des droits exclusifs auprès de sources de publications comme La Presse , Le Soleil , The Globe and Mail , Toronto Star et bien d'autres. Les professionnels en communication ont ainsi accès à des articles intégraux et à des extraits de médias diffusés qu'ils peuvent partager avec des intervenants internes.

Cision détient des droits exclusifs auprès de sources de publications comme , , , et bien d'autres. Les professionnels en communication ont ainsi accès à des articles intégraux et à des extraits de médias diffusés qu'ils peuvent partager avec des intervenants internes. 1,1 milliard de profils complets de contacts de médias traditionnels et d'influenceurs sociaux établis par des experts. Sur cette plateforme, les professionnels en communication ont accès au profil social des contacts médiatiques, à leurs coordonnées, à leurs indicateurs de performance, au contenu qu'ils ont récemment publié ainsi qu'à des conseils pour leur proposer des collaborations. Ces renseignements sont vérifiés et actualisés en permanence par l'équipe de recherche attitrée de Cision.

Sur cette plateforme, les professionnels en communication ont accès au profil social des contacts médiatiques, à leurs coordonnées, à leurs indicateurs de performance, au contenu qu'ils ont récemment publié ainsi qu'à des conseils pour leur proposer des collaborations. Ces renseignements sont vérifiés et actualisés en permanence par l'équipe de recherche attitrée de Cision. Des rapports d'analyse visuellement attrayants. Grâce des widgets entièrement personnalisables, les utilisateurs peuvent facilement créer des visuels captivants qui permettent de démontrer la valeur des médias acquis et découvrir de nouvelles perspectives sur la couverture de leurs concurrents.

Grâce des widgets entièrement personnalisables, les utilisateurs peuvent facilement créer des visuels captivants qui permettent de démontrer la valeur des médias acquis et découvrir de nouvelles perspectives sur la couverture de leurs concurrents. Des outils de production de rapports efficaces à portée de main. Depuis les tableaux de bord, les professionnels en communication peuvent rapidement produire des rapports interactifs attrayants et les envoyer aux dirigeants et aux différentes équipes de leur entreprise.

Depuis les tableaux de bord, les professionnels en communication peuvent rapidement produire des rapports interactifs attrayants et les envoyer aux dirigeants et aux différentes équipes de leur entreprise. Un mode d'affichage adapté aux téléphones mobiles et aux tablettes. Les professionnels en communication peuvent consulter les données sur l'impact des médias acquis partout et en tout temps.

À propos de Cision

Chef de file mondial en relations publiques et en communication marketing dans le domaine des technologies et de l'intelligence d'affaires, Cision aide les organisations à partager leurs nouvelles, à amplifier leur image de marque et à influencer leurs auditoires cibles pour générer des résultats commerciaux. Cision offre notamment des services de diffusion de communiqués de presse, un réseau de plus de 1,1 milliard d'influenceurs, des solutions de veille et d'analyse approfondies ainsi que de gestion des médias sociaux, le tout en un seul et même endroit. Cision a des bureaux dans 24 pays en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région de l'Asie-Pacifique. Pour en savoir plus sur les solutions primées de Cision et sur sa plateforme Cision Communications CloudMC de Nouvelle Génération, visitez www.cision.ca et suivez @CisionCA sur Twitter.

Contact médias:

Mary Lorenz

Communications and Content Lead, Cision

[email protected]

