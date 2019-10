Cision lance la plateforme Cision Communications Cloud® de nouvelle génération au Canada

TORONTO, le 23 octobre 2019 /CNW/ - Cision (NYSE: CISN) a annoncé aujourd'hui que sa plateforme Cision Communications Cloud de nouvelle génération est maintenant offerte au Canada. Cette plateforme actualisée propose une expérience utilisateur améliorée et des fonctions de production de rapports plus intelligentes et plus interactives et permet aux équipes de RP et de communication de mettre sur pied de meilleures campagnes. Ces nouveautés combinées aux données et aux contenus exclusivement canadiens permettent aux professionnels des RP d'utiliser les outils de surveillance et d'analyse de premier rang de la plateforme pour mieux cerner le paysage médiatique et l'univers des influenceurs au Canada.

« Après avoir constaté le succès déjà obtenu par les clients de Cision aux États-Unis grâce à la plateforme Communications Cloud de nouvelle génération, nous sommes ravis de lancer cette version actualisée au Canada, a affirmé Nicole Guillot, présidente, Canada. Nous avons hâte de voir comment ces fonctionnalités améliorées vont profiter à nos clients canadiens et aider le marché dans son ensemble à moderniser ses programmes de communication. »

Grâce à la plateforme Cision Communications Cloud de nouvelle génération, les équipes de communication pourront tirer avantage des fonctionnalités améliorées suivantes :

Outils de surveillance et d'analyse rapides et flexibles : La plateforme Cision Communications Cloud offre de nouveaux outils de surveillance et d'analyse des médias acquis à toutes les étapes du flux de production en matière de communications - de la découverte d'influenceurs à la production de rapports sur les résultats de l'entreprise. Tableaux de bord illimités, alertes en temps réel, informations générées par l'IA, surveillance des images et écoute sociale font partie intégrante de ces nouveaux outils.

La plateforme Cision Communications Cloud offre de nouveaux outils de surveillance et d'analyse des médias acquis à toutes les étapes du flux de production en matière de communications - de la découverte d'influenceurs à la production de rapports sur les résultats de l'entreprise. Tableaux de bord illimités, alertes en temps réel, informations générées par l'IA, surveillance des images et écoute sociale font partie intégrante de ces nouveaux outils. Engagement des auditoires sur une base individuelle et à grande échelle : Les professionnels des RP qui utilisent la plateforme Cision Communications Cloud ont accès à la plus vaste base de données de contacts : plus de 1,4 million de profils, de médias et d'autres sources et plus d'un milliard de profils d'influenceurs sociaux, tous accessibles selon le champ d'intérêt, le domaine d'expertise et les données démographiques de l'auditoire. Des solutions innovatrices de présentations médiatiques, l'intégration avec G Suite et Office 365 et la gestion des campagnes sur les médias sociaux sont également offertes.

Les professionnels des RP qui utilisent la plateforme Cision Communications Cloud ont accès à la plus vaste base de données de contacts : plus de 1,4 million de profils, de médias et d'autres sources et plus d'un milliard de profils d'influenceurs sociaux, tous accessibles selon le champ d'intérêt, le domaine d'expertise et les données démographiques de l'auditoire. Des solutions innovatrices de présentations médiatiques, l'intégration avec G Suite et Office 365 et la gestion des campagnes sur les médias sociaux sont également offertes. Intégration des campagnes destinées aux médias acquis et aux médias payés : Grâce à Cision Impact, une gamme de produits de la plateforme Communications Cloud qui montrent et rehaussent la valeur des médias acquis, les professionnels des communications peuvent enfin mesurer la véritable portée des médias acquis sur des millions de publications en ligne. Ils peuvent également mieux cerner leur auditoire qui consomme des médias acquis, créer des personas et recibler des clients potentiels au moyen de publicités payées.

De plus, les clients canadiens bénéficient notamment des fonctions exclusives suivantes :

Intégration de contenus exclusivement canadiens, y compris The Globe and Mail et Report on Business, Toronto Star Newspapers Limited (dont le Toronto Star, 6 quotidiens Metroland et plus de 70 hebdomadaires régionaux), les publications de Black Press Group Limited (dont 7 quotidiens communautaires et 90 hebdomadaires communautaires), The Chronicle Herald, La Presse, Le Soleil, Le Devoir, Les Affaires, et bien d'autres.

Intégration des données sur la portée des médias canadiens de Numeris et de ViviData.

La plateforme Cision Communications Cloud de nouvelle génération est actuellement offerte au Canada et aux États-Unis et sera bientôt offerte sur d'autres marchés. Pour en savoir plus, consultez le site www.cision.ca.

Cision Ltée (NYSE: CISN) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services de médias acquis pour les professionnels des relations publiques, du marketing et des communications. Les logiciels de Cision permettent aux utilisateurs de repérer les influenceurs clés, de rédiger et de distribuer du contenu stratégique et de mesurer les répercussions importantes. Cision compte plus de 4 800 employés et des bureaux dans 22 pays dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans la région Asie-Pacifique. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ses produits et services primés, y compris sur Cision Communications Cloud, visitez www.cision.ca et suivez Cision sur Twitter @CisionCA.

Contact pour les médias :

Rebecca Dersh

Chef des RP et des médias acquis, Cision

cisionpr@cision.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1015554/Cision_Communications_Cloud_Canada_Launch_French.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1015555/Cision_Communications_Cloud_Canada_French.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/467136/cision_logo.jpg

