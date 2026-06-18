Cision lance AI Coverage Analysis dans CisionOne pour aider les équipes de relations publiques à passer de la couverture à l'action

AI Coverage Analysis aide les communicateurs à comprendre l'histoire derrière leur couverture médiatique, à identifier les récits clés et à déterminer les prochaines étapes.

CHICAGO, le 18 juin 2026 /CNW/ - Cision, un chef de file mondial de la veille des consommateurs et des médias, annonce aujourd'hui le lancement d'AI Coverage Analysis, une nouvelle fonctionnalité de sa plateforme primée CisionOne.

AI Coverage Analysis va au-delà des résumés de couverture pour aider les équipes des relations publiques à relier les signaux et à comprendre l’incidence sur leurs marques. AI Coverage Analysis fournit des recommandations adaptées pour agir en toute confiance et amplifier la couverture.

Intégré directement au flux de travail des relations publiques, AI Coverage Analysis aide les équipes de communication à comprendre rapidement ce que signifie leur couverture médiatique, les récits qui émergent et les mesures à prendre par la suite. Il présente des thèmes clés dans l'ensemble de la couverture et fournit des suggestions personnalisées pour les prochaines étapes, en contextualisant l'analyse par rapport aux objectifs précis d'une équipe, ce qui permet de passer plus rapidement de la production de rapports à la recommandation.

Le lancement survient à un moment critique pour les équipes des relations publiques. Les communicateurs gèrent plus de signaux que jamais, qu'il s'agisse de mentions dans les médias ou de rapports d'opinion, de conversations sociales, de nouvelles récentes ou d'activités des concurrents. Mais plus de données n'ont pas toujours créé plus de clarté. De nombreuses équipes peinent encore à répondre à la même question : qu'est-ce que cette couverture signifie réellement, et que devrions-nous faire ensuite ?

Bien que le résumé fondé sur l'IA facilite le traitement de grands volumes d'information, de nombreux outils produisent encore des résultats trop généraux pour orienter la prise de décisions réelles. AI Coverage Analysis comble cette lacune en faisant ressortir des perspectives qui ne sont pas seulement exhaustives, mais pertinentes pour des priorités précises.

Parallèlement, les équipes de relations publiques ressentent plus de pression cette année pour obtenir des résultats plus solides malgré le resserrement des budgets et la diminution des ressources, selon le rapport Inside PR 2026 de Cision. AI Coverage Analysis aide à relever ce défi en réduisant le temps que les équipes passent à interpréter manuellement la couverture et en les aidant à passer plus rapidement de la production de rapports à la recommandation.

« Les équipes de relations publiques ont plus d'accès aux données que jamais, mais les données sans clarté ne font que créer davantage de bruit », explique Amy Jones, directrice du marketing chez Cision. « AI Coverage Analysis aide les équipes à comprendre l'histoire derrière leur couverture, à cerner les récits qui comptent vraiment et à avancer avec plus de confiance. Il s'agit d'aider les communicateurs à passer moins de temps à décoder l'information et plus de temps à conseiller l'entreprise. »

Grâce à AI Coverage Analysis, les utilisateurs peuvent examiner la couverture médiatique relative à un sujet, une marque, une campagne ou un concurrent donné, et identifier rapidement les principaux discours, thèmes et facteurs qui façonnent le débat. La fonction fournit ensuite des recommandations (adaptées à des priorités et à des objectifs précis) pour aider les équipes à décider où répondre, quoi amplifier et où d'autres mesures pourraient être nécessaires.

AI Coverage Analysis est conçu pour aider les équipes de relations publiques modernes à :

comprendre le contexte plus large qui se cache derrière la couverture médiatique

présenter instantanément les principaux récits relatifs aux marques, aux clients et aux concurrents

transformer la surcharge d'information en renseignements essentiels et en mesures sûres

passer de la production de données à la formulation de recommandations sur les mesures à prendre

Un nouveau jalon dans l'évolution de l'IA de Cision

Le lancement d'AI Coverage Analysis s'inscrit dans le cadre de l'investissement continu de Cision dans les flux de travaux de communication fondés sur l'IA. En réunissant la surveillance, l'analyse, la production de rapports et l'action sur une seule plateforme, CisionOne aide les équipes des relations publiques et des communications à comprendre les signaux qui comptent vraiment et à agir en toute confiance.

En savoir plus sur les capacités optimisées par l'IA de CisionOne

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial des solutions de communication, d'engagement de veille médiatique et des consommateurs. Nous fournissons aux professionnels des relations publiques et de la communication d'entreprise, du marketing et des réseaux sociaux les outils dont ils ont besoin pour exceller dans un monde dominé par les données. Notre expertise approfondie, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés CisionOne, Brandwatch, Trajaan et PR Newswire permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % du Fortune 500, de voir et d'être vues et de comprendre et d'être comprises par les audiences qui comptent le plus pour elles.

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SOURCE Cision