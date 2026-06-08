Bloomberg Media entre en partenariat avec Cision pour intégrer son contenu journalistique aux flux de travail communicationnels

Ce partenariat élargit l'accès au contenu en texte intégral de Bloomberg directement dans CisionOne.

NEW YORK, le 8 juin 2026 /CNW/ -- Bloomberg Media annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec Cision, un chef de file mondial de la veille des consommateurs et des médias, afin d'élargir l'accès au contenu journalistique premium en texte intégral de Bloomberg directement au sein de CisionOne, la plateforme de veille des médias de Cision.

Grâce à cette intégration, les abonnés Bloomberg.com admissibles pourront consulter, surveiller et interagir avec les rapports de Bloomberg ainsi que les outils de plateforme qu'ils utilisent déjà pour suivre les nouvelles, analyser la couverture et éclairer la stratégie de communication. Ce partenariat permet aux équipes des communications d'entreprise d'accéder de façon plus transparente aux rapports financiers et commerciaux de Bloomberg dans le cadre des flux de travail existants.

« Le partenariat avec Cision intègre le contenu journalistique de Bloomberg directement dans un environnement où les responsables des communications et commerciaux façonnent la stratégie et traitent les actualités », explique Nick Pimm, directeur général des ventes aux entreprises chez Bloomberg Media. « Il existe un fort alignement entre nos publics, et cette collaboration nous permet d'étendre la portée de Bloomberg Media tout en créant une expérience fluide et intégrée pour nos abonnés communs. »

« Pour les équipes des communications, le journalisme de confiance est un élément important pour comprendre les événements, les enjeux et les changements de marché qui comptent pour leurs organisations. Ce partenariat permet aux clients d'accéder plus facilement aux rapports commerciaux et financiers complets de Bloomberg Media au sein de leur flux CisionOne pour les aider à suivre la couverture, à comprendre le contexte et à prendre des décisions plus éclairées », déclare Stuart Clark, vice-président principal, stratégie de contenu et partenariats chez Cision.

À propos de Bloomberg Media

Bloomberg Media est le chef de file mondial des médias multiplateformes pour les affaires et la finance, qui s'appuie sur les ressources éditoriales de plus de 3 000 journalistes et analystes dans plus de 100 bureaux à travers le monde. Bloomberg Media est l'organisation médiatique en relation avec la clientèle de Bloomberg L.P.

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial des solutions de communication, d'engagement de veille médiatique et des consommateurs. Nous fournissons aux professionnels des relations publiques et de la communication d'entreprise, du marketing et des réseaux sociaux les outils dont ils ont besoin pour exceller dans un monde dominé par les données. Notre expertise approfondie, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés CisionOne, Brandwatch, Trajaan et PR Newswire permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % du Fortune 500, de voir et d'être vues et de comprendre et d'être comprises par les audiences qui comptent le plus pour elles.

Renseignements pour les médias : relations publiques de Cision : [email protected]

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SOURCE Cision