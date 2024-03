Cette nouvelle entente donne accès à des conversations de consommateurs non filtrées grâce au flux de données complet de Reddit

CHICAGO, 27 mars 2024 /CNW/ - Cision, chef de file des solutions de renseignements sur les consommateurs et les médias, et Reddit, qui abrite des centaines de milliers de communautés en ligne, des conversations sans fin et un lien humain authentique, ont annoncé aujourd'hui un accord de partenariat élargi. Grâce à cette collaboration, les clients de Cision et de Brandwatch bénéficient d'un accès élargi à l'API de données de Reddit, leur permettant d'obtenir des renseignements en temps réel et approfondis qui alimentent des stratégies de marketing et de communication plus intelligentes.

Avec plus de 73 millions d'utilisateurs actifs quotidiens dans le monde, Reddit offre une plateforme unique où des communautés passionnées participent à des discussions organiques sur les marques, les produits et les tendances de l'industrie. Ces discussions ont le pouvoir de stimuler le cycle des nouvelles, de façonner l'opinion publique et d'influencer les marchés. En intégrant les données de Reddit dans la gamme de produits Cision, les clients seront pleinement équipés pour comprendre les comportements, les conversations et les préférences disponibles en temps réel des consommateurs.

« Cision fait partie d'un groupe restreint de partenaires ayant accès à toute la puissance des données sur Reddit », explique Jonathan Flesher, vice-président responsable du développement des affaires et des partenariats chez Reddit. « L'accès élargi aux conversations publiques authentiques permet à Cision de fournir à ses clients une image plus complète du sentiment et des tendances en ligne. »

Cette collaboration offre une compréhension plus riche de l'auditoire pour les marques dès maintenant, tout en alimentant un pipeline d'innovations futures. En exploitant l'API de données de Reddit, Cision prévoit d'accélérer le développement de ses technologies d'analyse exclusives de réputation de marque et d'auditoire alimentées par l'IA dans l'ensemble de sa gamme de produits. Cela garantira aux professionnels des relations publiques, aux spécialistes du marketing et aux chercheurs la possibilité de tirer parti des dernières avancées du marché pour acquérir un avantage concurrentiel.

« Nous sommes ravis d'élargir notre précieux partenariat avec Reddit et de donner davantage à nos clients la possibilité de disposer des renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions stratégiques à la vitesse des médias sociaux », a déclaré Cali Tran, chef de la direction de Cision. « Les conversations authentiques et au niveau de la marque sur Reddit renforcent l'engagement de Cision à offrir les plateformes de renseignements sur les consommateurs et les médias les plus complètes sur le marché aujourd'hui. »

À propos de Cision

Cision est le chef de file mondial en matière de renseignements sur les consommateurs et les médias, d'engagement et de solutions de communication. Nous dotons les professionnels en relations publiques et en communication d'entreprise, en marketing et en médias sociaux des outils dont ils ont besoin pour exceller dans le monde d'aujourd'hui, qui est axé sur les données. Notre vaste expertise, nos partenariats exclusifs en matière de données et nos produits primés, dont CisionOne, Brandwatch et PR Newswire, permettent à plus de 75 000 entreprises et organisations, dont 84 % figurent au palmarès Fortune 500, de voir et d'être vues, de comprendre et d'être comprises par les auditoires qui comptent le plus.

À propos de Reddit

Reddit est une communauté de collectivités. Fondée sur des intérêts communs, la passion et la confiance, elle accueille les conversations les plus ouvertes et les plus authentiques sur Internet. Chaque jour, les utilisateurs de Reddit soumettent, votent et commentent les sujets qui leur tiennent le plus à cœur. Avec plus de 100 000 collectivités actives et environ 73 millions de visiteurs uniques par jour, Reddit est l'une des plus importantes sources d'information sur Internet. Pour en savoir plus, consultez redditinc.com.

Veuillez noter ce qui suit :

Ce partenariat élargi ne modifie pas les conditions d'utilisation de l'API de données de Reddit ni les conditions d'utilisation pour les développeurs, qui stipulent que le contenu accessible par le biais de l'API de données de Reddit ne peut être utilisé à des fins commerciales sans l'approbation de Reddit. L'accès à l'API demeure gratuit à des fins non commerciales en vertu de notre seuil publié.

