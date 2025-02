Le huitième rapport annuel met en évidence les principales évolutions du secteur, notamment les stratégies alimentées par l'IA, l'émergence d'employés influenceurs et les attentes croissantes à l'égard des équipes de communication

CHICAGO, 25 février 2025 /CNW/ - Cision, chef de file mondial en matière de renseignements sur les médias et de solutions de communication, en partenariat avec PRWeek, a annoncé aujourd'hui la publication du Rapport sur les communications 2025, qui présente une analyse approfondie de l'évolution du paysage des relations publiques et de la communication d'entreprise.

Rapport sur les communications 2025 Les plus grands défis en matière de communications en 2025

S'appuyant sur les observations de plus de 300 professionnels du secteur aux États-Unis et au Canada, le rapport de cette année révèle comment l'IA transforme le secteur, les responsables de la communication jouent un rôle plus stratégique dans l'équipe dirigeante et les employés influenceurs redéfinissent la crédibilité des marques.

« Le Rapport sur les communications 2025 présente un aperçu détaillé des forces qui façonnent notre industrie, de l'adoption et de l'intégration croissantes de l'IA dans les stratégies de communication à la redéfinition de l'influence », a déclaré Guy Abramo, chef de la direction de Cision. « Ces perspectives fournissent aux professionnels en RP et en communication les renseignements dont ils ont besoin pour garder une longueur d'avance dans un environnement médiatique et commercial de plus en plus complexe. »

Principales conclusions du Rapport sur les communications 2025 :

Les communications sont plus influentes que jamais : 84 % des responsables des relations publiques affirment que les dirigeants comptent davantage sur leur expertise que les années précédentes.

: 84 % des responsables des relations publiques affirment que les dirigeants comptent davantage sur leur expertise que les années précédentes. L'IA révolutionne les RP - Près des deux tiers (65 %) des responsables de la communication indiquent que l'IA améliore considérablement leurs capacités en matière de données et d'analyse , tandis que 90 % d'entre eux affirment qu'elle joue un rôle dans leur stratégie globale.

- Près des deux tiers (65 %) des responsables de la communication indiquent que , tandis que 90 % d'entre eux affirment qu'elle joue un rôle dans leur stratégie globale. Les employés sont les nouveaux influenceurs - les ambassadeurs internes surpassent maintenant les influenceurs traditionnels comme les célébrités et les personnalités des médias sociaux pour ce qui est du renforcement de la crédibilité des marques.

- les ambassadeurs internes surpassent maintenant les influenceurs traditionnels comme les célébrités et les personnalités des médias sociaux pour ce qui est du renforcement de la crédibilité des marques. Faire plus avec moins - 81 % des responsables de la communication ressentent une plus grande pression pour maximiser l'impact avec moins de ressources par rapport à l'année dernière.

« Le monde a profondément changé depuis que nous avons lancé ce rapport il y a huit ans, et le secteur de la communication a dû évoluer de façon parallèle », a déclaré Gideon Fidelzeid, vice-président de PRWeek. « Les conclusions de cette année reflètent une profession qui ne se contente pas de s'adapter, mais qui prospère, démontrant ainsi son influence croissante et son rôle essentiel dans la réussite et l'innovation des entreprises. »

Le Rapport sur les communications 2025 est une ressource essentielle pour les professionnels des relations publiques et de la communication qui souhaitent garder une longueur d'avance sur les changements du secteur, optimiser leurs stratégies et avoir un impact commercial significatif.

Téléchargez le rapport complet ici : Rapport sur les communications 2025

