Circulation à contresens sur l'autoroute 40 entre Berthierville et Lanoraie

QUÉBEC, le 26 août 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population de la mise en place d'une circulation à contresens sur l'autoroute 40, entre la route 158, à Berthierville, et le chemin de Joliette, à Lanoraie. Ainsi, une voie par direction est disponible.

Des épisodes de congestion sont à prévoir dans le secteur. Pour les déplacements entre Trois-Rivières et Montréal, le Ministère recommande de privilégier l'autoroute 20.

Cette configuration est nécessaire en raison de l'affaissement d'un ponceau situé sous les voies de la chaussée en direction ouest.

Les usagers sont invités à planifier leur déplacement et à consulter Québec 511 avant leur départ.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724