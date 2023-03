La nouvelle installation en Caroline du Sud marque la quatrième usine de l'entreprise dans la « Battery Belt » aux États-Unis

Elle fournira suffisamment de matériaux de qualité batterie pour plus de 500 000 véhicules électriques (VE) par an

L'entreprise prévoit d'investir plus d'un milliard de dollars dans le secteur au cours des cinq prochaines années

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 23 mars 2023 /CNW/ - Cirba Solutions, la plus grande et la plus complète entreprise de gestion des batteries et de traitement des matériaux pour les batteries en fin de vie et le rebut de fabrication de giga-usine, a annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 300 millions de dollars dans la phase I d'une installation phare de classe mondiale pour le recyclage des batteries lithium-ion des véhicules électriques (VE) en Caroline du Sud. Avec plus de 30 ans d'expérience, Cirba Solutions a ouvert la voie à une chaîne d'approvisionnement durable des batteries en circuit fermé. L'entreprise investira plus d'un milliard de dollars au cours des cinq prochaines années afin d'élargir l'infrastructure nécessaire pour répondre à la demande croissante en matériaux essentiels pour les batteries de VE.

Premier rendu de l’installation phare de Cirba Solutions en Caroline du Sud

Il s'agira de la huitième installation opérationnelle de Cirba Solutions en Amérique du Nord et de sa quatrième installation stratégiquement située dans la « Battery Belt » des États-Unis, une région où plus de 15 nouvelles giga-usines ou agrandissements de batteries lithium-ion ont été annoncés entre le Michigan et la Géorgie depuis 2021. Cette installation phare, à l'avant-garde de l'industrie, apportera aux États-Unis des matériaux de batterie essentiels et se concentrera sur le traitement des batteries de véhicules hybrides et électriques en fin de vie utile, des rebuts de giga-usines et des batteries de consommation en fin de vie utile pour extraire des matériaux essentiels, comme le nickel, le cobalt et le lithium. Ces métaux clés soutiendront la chaîne d'approvisionnement nationale des batteries au lithium-ion et fourniront suffisamment de matériaux recyclés de qualité supérieure pour batteries pour alimenter plus de 500 000 VE par année.

Le campus de fabrication de batteries de plus de 200 acres créera plus de 300 emplois et sera situé près de Columbia, en Caroline du Sud, dans le comté de Richland. Les premiers travaux auront lieu cette année, et les opérations devraient commencer fin 2024.

« L'État de Caroline du Sud et le comté de Richland ont été d'excellents partenaires dans le soutien de la stratégie de Cirba Solutions visant à bâtir une chaîne d'approvisionnement durable en matériaux de batterie », a déclaré David Klanecky, président et chef de la direction de Cirba Solutions. « Nous sommes fiers d'installer ce mégasite de matériaux pour batteries dans le comté de Richland, ce qui créera des emplois générationnels dans l'État et soutiendra une collectivité extraordinaire. En outre, cela montre notre engagement à fournir des matières premières d'origine locale et durable de qualité batterie pour la production de cathodes en Amérique du Nord. »

L'État a été un aimant pour le développement économique axé sur la durabilité et la fabrication de haute technologie qui créera des emplois axés sur l'environnement dans la région.

« La Caroline du Sud a durement travaillé pour créer un environnement commercial où l'industrie des véhicules électriques peut prospérer, et avec des annonces comme celle-ci, il est certain que cela porte ses fruits. Nous sommes fiers de compter Cirba Solutions parmi nos partenaires alors que nous poursuivons la croissance de notre industrie déjà florissante des véhicules électriques », a déclaré le gouverneur de Caroline du Sud, Henry McMaster.

Au-delà de la création d'emplois, Cirba Solutions met l'accent sur l'établissement de partenariats et la contribution aux collectivités dans lesquelles l'entreprise mène ses activités par des actions de sensibilisation et cheminements de carrière. Par exemple, sa nouvelle installation servira également de centre d'éducation et de formation professionnelle. L'entreprise apportera des connaissances essentielles et des décennies d'expérience à la collectivité en mettant en valeur la technologie de traitement des batteries en fin de vie utile. Cette installation mettra fortement l'accent sur l'énergie propre, en veillant à ce que des pratiques opérationnelles réfléchies soient utilisées pour traiter ces matériaux et les convertir en matériaux de batterie réutilisables.

« Nous sommes ravis d'étendre notre présence et de nous associer à l'État de Caroline du Sud. Ce site phare de fabrication de batteries est essentiel au succès de la chaîne d'approvisionnement en batteries de l'Amérique du Nord et est stratégiquement situé pour appuyer nos partenaires », a déclaré Luke Kissam, président du conseil d'administration de Cirba Solutions.

Le campus de Caroline du Sud s'ajoute aux installations étendues de Cirba Solutions à Lancaster, en Ohio, et à Trail, en Colombie-Britannique, qui traitent des batteries depuis des décennies. L'expansion de l'entreprise crée des centaines de nouveaux emplois dans les collectivités locales, élargit les secteurs des batteries et de la durabilité et fournit des matériaux essentiels à la fabrication de véhicules électriques.

À propos de Cirba Solutions

Cirba Solutions est le fournisseur de services le plus fiable et le plus complet de l'industrie de la gestion des batteries en prenant les batteries en fin de vie, les traitant pour extraire les matériaux critiques et en les remettant dans la chaîne d'approvisionnement. Avec une plateforme opérationnelle et différenciée, la gamme complète de capacités répond à la demande en batteries lithium-ion et en chimie croisée, soutenant une chaîne d'approvisionnement circulaire pour l'industrie. Il est le leader des solutions de gestion du recyclage des batteries de bout en bout, offrant une logistique centrée sur la batterie, des solutions de programmes de collecte, des applications de seconde vie et la validation de la production de cathodes, avec des processus technologiques qui mettent l'accent sur la conformité environnementale. Cirba Solutions combine les ressources et l'expertise de Heritage Battery Recycling, Retriev Technologies et Battery Solutions.

