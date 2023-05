Cirba Solutions et Volta Energy Technologies collaborent pour faire progresser l'orientation stratégique dans l'espace des matériaux de batterie

CHARLOTTE, Caroline du Nord, 24 mai 2023 /CNW/ -- Cirba Solutions, la plus grande et la plus complète entreprise de traitement des matériaux et de gestion des batteries en fin de vie utile et des rebuts de fabrication de giga-usines, a annoncé aujourd'hui avoir accepté de travailler en partenariat avec Volta Energy Technologies, LLC (« Volta »), une société de capital de risque soutenue par certains des plus grands noms des secteurs de l'énergie et des matériaux de stockage d'énergie.

Travailler avec un chef de file établi dans l'industrie du recyclage des batteries, qui compte plus de 30 ans d'expérience, s'inscrit directement dans la lignée du modèle de Volta qui consiste à établir des liens entre les innovateurs et les entreprises, afin de permettre des progrès dans les batteries, le stockage et les technologies connexes pour les véhicules électriques, l'énergie électrique et d'autres applications. Cirba Solutions et Volta prévoient de collaborer dans de nombreux domaines stratégiques afin de faire progresser un écosystème en boucle fermée pour les matériaux de batterie. La transition vers l'électrification s'accélère, et comme la fabrication de cellules de batterie lithium-ion devrait atteindre une capacité de plus de 900 GWh d'ici 2030 en Amérique du Nord, les organisations cherchent à établir des partenariats dès aujourd'hui pour répondre à la demande croissante de matériaux essentiels pour leurs installations.

« Nous sommes impatients de travailler avec Cirba Solutions. Leur approche intégrée verticalement et leurs décennies d'expertise sont précieuses à un moment où les entreprises ont besoin d'une solution fiable pour répondre aux besoins en matériaux de batterie, et pour soutenir leurs efforts visant à établir une économie circulaire durable », a déclaré Jeff Chamberlain, chef de la direction de Volta.

Cirba Solutions est une figure dominante avec des capacités de pointe dans les domaines de la collecte, de la logistique, du traitement et des programmes évolutifs pour les véhicules électriques et les batteries usagées. Le partenariat avec Volta va permettre de faire progresser le secteur des matériaux de batterie grâce à une approche holistique de la chaîne d'approvisionnement circulaire des batteries, offrant de la valeur ajoutée et des avantages importants aux fabricants.

Réputée pour son empreinte croissante et sa feuille de route technologique, Cirba Solutions, en voie de façonner le paysage du recyclage des batteries en boucle fermée, s'est récemment vu accorder plus de 82 millions de dollars de la part du département de l'Énergie des États-Unis dans le cadre de la Bipartisan Infrastructure Law, et un investissement de plus de 300 millions de dollars de la part d'EQT Infrastructure et de Marubeni Corporation.

« Le marché des matériaux de batterie est arrivé à un tournant. Travailler avec l'équipe de confiance et hautement respectée de Volta est un privilège incroyable qui nous permettra d'être à la fine pointe en matière de technologie et de partenariats stratégiques. Nous partageons la même passion pour l'innovation et avons tous deux à cœur de proposer au marché une approche axée sur les solutions », a déclaré David Klanecky, président et chef de la direction de Cirba Solutions.

Cirba Solutions et Volta offriront de la valeur à la chaîne d'approvisionnement des batteries durables en fournissant des solutions rentables, ainsi qu'en optimisant les besoins croissants de fabrication au pays grâce à l'utilisation de matériaux de batterie régionaux pour améliorer le contenu des batteries recyclées pour les batteries lithium-ion.

À PROPOS DE CIRBA SOLUTIONS

Cirba Solutions est le fournisseur de services le plus fiable et le plus complet de l'industrie de la gestion des batteries, prenant les batteries en fin de vie, les traitant pour extraire les matériaux critiques et les remettant dans la chaîne d'approvisionnement. Avec une plateforme opérationnelle et différenciée, la gamme complète de capacités répond à la demande en batteries lithium-ion et en chimie croisée, soutenant une chaîne d'approvisionnement circulaire pour l'industrie. La société est le leader des solutions de gestion du recyclage des batteries de bout en bout, offrant une logistique centrée sur la batterie, des solutions de programmes de collecte, des applications de seconde vie et la validation de la production de cathodes, avec des processus technologiques qui mettent l'accent sur la conformité environnementale. Cirba Solutions combine les ressources et l'expertise de Heritage Battery Recycling, Retriev Technologies et Battery Solutions.

À propos de Volta Energy Technologies

Volta Energy Technologies repère des technologies de batterie et de stockage de l'énergie dans lesquelles elle investit après avoir fait preuve d'une grande diligence avec le soutien d'institutions de recherche mondiales sans égales. Grâce à des investisseurs commerciaux stratégiques, Volta met les innovateurs en contact avec des investisseurs et des industries pertinentes qui adoptent la technologie de stockage de l'énergie, offrant un rendement stratégique pour tous.

