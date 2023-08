Cirba Solutions reçoit 82 millions de dollars du ministère de l'Énergie pour soutenir davantage la chaîne d'approvisionnement circulaire de batteries avec son agrandissement à Lancaster, en Ohio.

CHARLOTTE, Caroline du Nord, le 8 août 2023 /CNW/ - Cirba Solutions, la plus grande et la plus complète entreprise de traitement des matériaux et de gestion des batteries en fin de vie utile et des rebuts de fabrication de giga-usines, a organisé une célébration autour de l'expansion des activités de traitement des batteries au lithium-ion à Lancaster, en Ohio. L'agrandissement de plus de 200 millions de dollars est en partie facilité par une subvention de plus de 82 millions de dollars du ministère de l'Énergie, qui vise à soutenir la chaîne d'approvisionnement circulaire de batteries et à faire progresser le traitement rentable des batteries au lithium-ion et l'approvisionnement en matériaux essentiels.

Cirba Solutions est devenue la première entreprise à recevoir un financement officiel dans le cadre du programme de subventions de l' Office of Manufacturing and Energy Supply Chains (MESC) du ministère de l'Énergie dans la foulée de la Bipartisan Infrastructure Law du président Biden. Ce financement met en lumière la première phase d'un financement total de plus de 7 milliards de dollars prévu dans le nouveau projet de loi, qui est spécifiquement destiné à la chaîne d'approvisionnement de batteries et qui vise à étendre la fabrication de batteries pour les véhicules électriques (VE) et le réseau électrique aux États-Unis.

Parmi les participants à l'événement de Lancaster figuraient la secrétaire à l'Énergie des États-Unis, Jennifer Granholm, divers représentants des gouvernements fédéral, d'État et locaux, et des cadres de Cirba Solutions. Dans le cadre de l'agrandissement, Cirba Solutions améliore l'empreinte actuelle et ajoute un processus hydrométallurgique pour produire des sels métalliques de qualité batterie à partir de batteries au lithium-ion en fin de vie utile et de rebuts de fabrication de giga-usines. Cirba Solutions sera l'une des premières entreprises en Amérique du Nord à utiliser une technologie de pointe pour extraire des métaux critiques, comme le lithium, le nickel, le cobalt et le manganèse, des batteries au lithium-ion afin d'approvisionner les fabricants nationaux de précurseurs et de matériaux cathodiques actifs.

« Compte tenu de la longue expérience de Lancaster en matière de fabrication et de recyclage, l'agrandissement de cette installation de Cirba Solutions sera un soutien formidable à la chaîne d'approvisionnement durable de batteries, centrée ici même, aux États-Unis », a déclaré Mme Granholm. « L'investissement dans cet agrandissement, y compris le financement accordé dans le cadre du programme Investing in America (Investir dans l'Amérique) du président Biden, aidera cette installation à extraire suffisamment de minéraux essentiels de qualité batterie pour alimenter 200 000 nouveaux véhicules électriques par année et créera 150 emplois bien rémunérés qui seront en demande pendant des décennies - l'occasion idéale pour les habitants de l'Ohio qui cherchent à bâtir une carrière longue et enrichissante. »

« Nous sommes extrêmement honorés et fiers que la secrétaire à l'Énergie des États-Unis, Mme Granholm, se joigne à nous pour célébrer cette occasion mémorable et nous sommes reconnaissants du soutien et de la collaboration continus avec le ministère de l'Énergie alors que nous travaillons à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre, a déclaré David Klanecky, président et chef de la direction de Cirba Solutions. Cet investissement est crucial pour l'industrie des batteries au lithium-ion, car la demande de matériaux pour les batteries continue d'augmenter. Avec l'aide du ministère de l'Énergie, Cirba Solutions peut faire des progrès encore plus importants dans ses efforts de recyclage de batteries pour atteindre une chaîne d'approvisionnement en circuit fermé en Amérique du Nord - l'agrandissement de notre installation de Lancaster, en Ohio, nous aidera énormément dans notre trajectoire de croissance. »

Aujourd'hui, l'Amérique du Nord produit le troisième volume en importance de batteries en fin de vie utile au monde, et il est essentiel de tirer parti des matériaux essentiels qu'elles contiennent pour assurer un avenir durable. De plus, la circularité joue un rôle clé pour assurer la traçabilité de ces matériaux et leur pleine récupération. Une fois terminée, l'installation de Lancaster produira suffisamment de minéraux essentiels de qualité batterie de première qualité pour alimenter plus de 200 000 VE par année.

De plus, Cirba Solutions a récemment annoncé son intention de construire une installation phare de recyclage des batteries de VE en Caroline du Sud qui devrait fournir des minéraux essentiels de qualité batterie de première qualité pour alimenter plus de 500 000 VE par année. Cette expansion s'inscrit dans le cadre de son investissement de plus de 1 milliard de dollars dans le secteur au cours des cinq prochaines années, et la marque prévoit d'augmenter ses capacités de traitement des matériaux de 600 %.

Cirba Solutions est le fournisseur de services le plus fiable et le plus complet de l'industrie de la gestion des batteries, prenant les batteries en fin de vie, les traitant pour extraire les matériaux critiques et les remettant dans la chaîne d'approvisionnement. Avec une plateforme opérationnelle et différenciée, la gamme complète de capacités répond à la demande en batteries lithium-ion et en chimie croisée, soutenant une chaîne d'approvisionnement circulaire pour l'industrie. La société est le leader des solutions de gestion du recyclage des batteries de bout en bout, offrant une logistique centrée sur la batterie, des solutions de programmes de collecte, des applications de seconde vie et la validation de la production de cathodes, avec des processus technologiques qui mettent l'accent sur la conformité environnementale. Cirba Solutions combine les ressources et l'expertise de Heritage Battery Recycling, Retriev Technologies et Battery Solutions.

