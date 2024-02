CHARLOTTE, Caroline du Nord, le 1er févr. 2024 /CNW/ -- Cirba Solutions, l'entreprise de recyclage et de matériaux de batterie de premier plan, collabore avec EcoPro Co Ltd (« EcoPro »), un chef de file mondial dans le domaine des matériaux de cathode des batteries au lithium-ion, dans le cadre d'un protocole d'entente signé afin d'améliorer les éléments novateurs du secteur du recyclage des batteries au lithium-ion.

Compte tenu de la demande croissante de matériaux cruciaux pour les batteries, les alliances stratégiques jouent un rôle décisif alors que la chaîne d'approvisionnement circulaire de batteries continue de se développer partout dans le monde. La Inflation Reduction Act est une loi historique qui vise à concentrer les ressources sur la production nationale d'énergie et à promouvoir le développement de l'énergie propre aux États-Unis. Son adoption est un catalyseur pour les alliances dans la chaîne de valeur des batteries au lithium-ion.

« Nous sommes heureux de conclure cette entente avec Cirba Solutions. Leur expérience sur le marché des matériaux recyclés de première qualité soutient notre croissance vers une chaîne d'approvisionnement en matériaux pour batteries à boucle fermée en Amérique du Nord », a déclaré Hoirim Jung, responsable du bureau de la stratégie commerciale et directeur général d'EcoPro.

Cette alliance stratégique réunit des chefs de file clés du marché axés sur une chaîne d'approvisionnement circulaire de batteries. EcoPro tirera parti des matériaux recyclés de Cirba Solutions pour produire des précurseurs de matériau actif de cathode (PCAM) et des matériaux cathodiques actifs (CAM). La production de PCAM et de CAM est essentielle pour répondre à la demande croissante de batteries pour véhicules électriques et nécessite une utilisation accrue du contenu recyclé. La logistique et les réseaux de collecte étendus de Cirba Solutions, ainsi qu'une empreinte de transformation diversifiée, sont également des aspects clés de cette alliance.

« Le recyclage est un élément essentiel de la chaîne de valeur et nécessaire à la création d'une économie circulaire robuste des batteries pour véhicules électriques », explique Jay Wago, directeur commercial chez Cirba Solutions. « Travailler avec une équipe de renommée mondiale comme EcoPro favorise l'expansion d'une chaîne d'approvisionnement interconnectée de batteries. »

Cirba Solutions est une entreprise de recyclage et de gestion de batteries de premier plan qui, à l'aide de technologies de pointe, extrait des matériaux cruciaux des rebuts et des batteries usagées avant de remettre ces métaux pour batteries dans la chaîne d'approvisionnement. La seule équipe intégrée verticalement dotée d'une plateforme opérationnelle et différenciée et d'une gamme complète de capacités. Il est essentiel de créer une chaîne d'approvisionnement circulaire de batteries pour que les ressources d'aujourd'hui soient utilisées à leur plein potentiel. Cirba Solutions combine les ressources et l'expertise de Heritage Battery Recycling, Retriev Technologies et Battery Solutions.

Fondée en 1998, EcoPro s'est concentrée sur le développement de matériaux et de pièces écologiques de base liés au contrôle de la pollution atmosphérique. En 2003, elle a réussi à localiser progressivement les matériaux de base des cellules secondaires qui dépendaient fortement des importations. Ainsi, EcoPro a pris de l'expansion en établissant ses bases dans deux domaines principaux, l'environnement et les matériaux des batteries secondaires.

En mai 2016, EcoPro BM est née d'une division physique et a pour vocation de se spécialiser dans les matériaux de cathode. En avril 2017, EcoPro Materials a été fondée pour assurer une chaîne d'approvisionnement stable de précurseurs pour EcoPro BM. En mai 2021, EcoPro HN a été créée pour se spécialiser dans les activités liées à l'environnement aérien. En passant à une société de portefeuille, elle compte se concentrer sur la découverte de nouveaux moteurs de croissance, la mise en place d'un système de gestion des facteurs ESG et un financement stable.

EcoPro a établi un « système écologique en boucle fermée » qui intègre toutes les installations requises pour l'ensemble du processus de production, du recyclage des batteries usagées (EcoPro CnG) à la production des principales matières premières et des précurseurs des matériaux de cathode (EcoPro Materials) et de l'hydroxyde de lithium (EcoPro Innovation) à la fabrication de produits finaux, les matériaux de cathode (BM Ecopro). Ce système intégré comprend également l'approvisionnement d'oxygène et d'azote d'une grande pureté (Ecopro AP).

