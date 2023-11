CHARLOTTE, Caroline du Nord, 30 novembre 2023 /CNW/ - Cirba Solutions, la première entreprise de recyclage et de gestion de batteries, élargit sa collaboration avec Call2Recycle, le principal programme de collecte, de logistique et de recyclage de batteries au pays. Cirba Solutions devient le partenaire stratégique de l'organisme sans but lucratif dans la transformation des batteries aux ions de lithium après consommation. Les batteries après consommation sont les batteries que l'on retrouve le plus souvent dans des articles comme les téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs, les tablettes, les outils électriques et d'autres articles de maison.

En tant que transformateur de batteries aux ions de lithium de premier plan, Cirba Solutions apporte une expérience inégalée du traitement à l'échelle commerciale de différentes sources de matières premières, y compris les rebuts de fabrication de usines de batteries et les batteries en fin de vie utile provenant de véhicules, d'appareils électroniques grand public et de divers autres articles. Les deux usines de transformation de batteries aux ions de lithium de Cirba Solutions et l'ajout d'une nouvelle installation phare témoignent de la demande croissante pour la récupération de matériaux essentiels, comme le nickel, le lithium et le cobalt, au sein du marché des batteries aujourd'hui.

Dans le cadre de l'entente, Cirba Solutions s'occupera de la transformation des batteries aux ions de lithium après consommation recueillies par Call2Recycle partout au pays et sera le fer de lance de la séparation des matériaux essentiels des batteries qui seront retournés dans la chaîne d'approvisionnement des batteries. Call2Recycle mettra à profit son expertise en matière d'agrégation et de collecte de batteries sécuritaires, efficaces et conformes. La traçabilité et la transparence font partie intégrante de Cirba Solutions et de Call2Recycle. Ce lien essentiel au sein de la chaîne d'approvisionnement est soutenu par la plateforme GreenTrax de Call2Recycle, qui fournit un cadre sûr pour le partage de données.

« Cirba Solutions est un partenaire stratégique clé pour Call2Recycle grâce à sa grande capacité d'adaptation et d'innovation. Les capacités de transformation de Cirba Solutions répondent à un besoin essentiel pour aider à créer un avenir meilleur. Cette alliance nous permettra de continuer à soutenir le contenu provenant de sources durables et de faire notre part pour construire une chaîne d'approvisionnement de batteries circulaire », a déclaré Leo Raudys, chef de la direction de Call2Recycle.

« En tant que chef de file de la transformation des batteries aux ions de lithium, nous avons une longue feuille de route de collaboration avec Call2Recycle; nos entreprises travaillent ensemble depuis près d'une décennie », a déclaré David Klanecky, président et chef de la direction de Cirba Solutions. « La combinaison de nos connaissances sur le recyclage des batteries et de l'engagement et de la passion de Call2Recycle pour offrir des options de recyclage durables et efficaces crée une situation avantageuse pour tous, tant pour l'environnement que pour la chaîne d'approvisionnement des batteries. Ensemble, nous sommes impatients de fournir à nos collectivités des moyens sécuritaires et responsables de recycler leurs batteries. »

Call2Recycle et Cirba Solutions continuent d'explorer les possibilités de collaboration pour élargir leurs offres afin d'appuyer une collecte pratique et sécuritaire visant à augmenter les taux de recyclage des batteries.

À PROPOS DE CIRBA SOLUTIONS

Cirba Solutions est le fournisseur de services le plus fiable et le plus complet de l'industrie de la gestion des batteries, prenant les batteries en fin de vie, les traitant pour extraire les matériaux critiques et les remettant dans la chaîne d'approvisionnement. Avec une plateforme opérationnelle et différenciée, la gamme complète de capacités répond à la demande en batteries lithium-ion et en chimie croisée, soutenant une chaîne d'approvisionnement circulaire pour l'industrie. La société est le leader des solutions de gestion du recyclage des batteries de bout en bout, offrant une logistique centrée sur la batterie, des solutions de programmes de collecte, des applications de seconde vie et la validation de la production de cathodes, avec des processus technologiques qui mettent l'accent sur la conformité environnementale. Cirba Solutions combine les ressources et l'expertise de Heritage Battery Recycling, Retriev Technologies et Battery Solutions.

À PROPOS DE CALL2RECYCLE, INC.

Call2Recycle, Inc. s'engage à protéger et à préserver l'environnement grâce à une gestion sécuritaire et responsable des batteries en fin de vie utile. L'organisme sans but lucratif fondé en 1994 travaille au nom des intervenants pour offrir son programme de collecte et de recyclage de batteries à l'industrie et aux consommateurs de partout aux États-Unis. Visitez le call2recycle.org . Suivez Call2Recycle sur Facebook , Twitter et Instagram .

