CIRANO : Renouvellement du mandat de Nathalie de Marcellis-Warin, présidente-directrice générale

MONTRÉAL, le 2 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La présidente du conseil d'administration du CIRANO, Louise Roy, est fière d'annoncer qu'à leur réunion du conseil d'administration du 22 septembre 2020, les membres ont entériné à l'unanimité le renouvellement par anticipation du mandat comme présidente-directrice générale de Nathalie de Marcellis-Warin. Celui-ci prendra effet à compter du 1er juin 2021 pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 31 mai 2026. Mme de Marcellis-Warin est professeure titulaire à Polytechnique Montréal et occupe le poste de présidente-directrice générale du CIRANO depuis le 29 août 2016.

Les membres du conseil saluent les innovations et les transformations engagées depuis 4 ans pour consolider le positionnement du CIRANO comme centre de recherche interuniversitaire de référence en matière de politiques publiques au Québec. Ils renouvellent ainsi leur confiance à Nathalie de Marcellis-Warin dans la poursuite de ses actions.

Louise Roy, présidente du conseil d'administration, a commenté : « Grâce à son leadership et à ses grandes compétences, Nathalie a su fédérer et rassembler autour d'elle des chercheurs de pointe au cours des dernières années. De plus, elle a su insuffler l'énergie qu'il fallait à toute l'équipe, afin d'être à la hauteur des défis de cette période particulièrement exigeante. »

Marc Sirois, sous-ministre associé au ministère des Finances du Québec, partenaire principal de l'organisme, a félicité Nathalie et noté sa grande capacité à diriger le CIRANO. « Je suis très heureux que nous puissions poursuivre notre collaboration très fructueuse et faire bénéficier ainsi les décideurs de l'éclairage et des expertises rassemblées au sein du CIRANO. Dans le contexte difficile de la crise sanitaire, Nathalie a su mobiliser les chercheurs afin de contribuer à la réflexion collective », a indiqué Marc Sirois.

« Je remercie vivement la présidente et les membres du conseil d'administration pour leur confiance. C'est pour moi un grand honneur et une fierté de pouvoir poursuivre mon mandat comme PDG au CIRANO dans une perspective de long terme » mentionne Nathalie de Marcellis-Warin. « Je suis ravie de constater l'enthousiasme de toute l'équipe CIRANO qui m'accompagne dans cette mission ainsi que l'implication et la collaboration de tous les chercheurs et fellows qui contribuent à Allier savoir et décision pour le développement d'innovations sociales et économiques. Dans le contexte de la pandémie, la force de notre réseau nous a permis de proposer des avenues à privilégier en santé, en éducation, en économie et en finances publiques pour répondre à la crise et soutenir la relance économique. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter le site Internet du CIRANO dédié à la COVID-19 qui regroupe l'ensemble des contributions ».

À propos du CIRANO

Le Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) est un centre de recherche multidisciplinaire, de liaison et de transfert, qui a pour mission l'accélération du transfert des savoirs entre le milieu de la recherche et celui de la pratique (www.cirano.qc.ca).

