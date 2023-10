Cinq projets totalisant 343 nouveaux logements seront construits à Québec

QUÉBEC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et la Ville de Québec sont fiers de confirmer leur soutien financier à cinq projets qui ajouteront globalement 343 logements à l'offre actuelle pour les ménages de la région de Québec, grâce à un investissement total de près de 150 M$, dont 84 M$ provenant des programmes du gouvernement du Québec et 26 M$ de la Troisième Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements. Le reste du financement provient de la Ville de Québec et de sources de financement variées.

Projet Organisme porteur Nombre de logements Clientèles Coût de réalisation Le Zénith Office municipal d'habitation de Québec 108 Jeunes en difficulté - mineurs 50 203 072 $ Coopérative d'habitation du Haut-de-la-Rue Coopérative d'habitation du Haut-de-la-Rue 56 Personnes âgées 18 340 798 $ Habitations Père-Lelièvre Toit en réserve de Québec inc. 95 Personnes déficientes intellectuelles et femmes fuyant la violence domestique 44 333 801 $ Habitations RNovo Office municipal d'habitation de Québec 57 Familles immigrantes, personnes âgées, personnes handicapées et femmes démunies 30 037 607 $ La Dauphine Les œuvres de la Maison Dauphine 27 Jeunes en difficulté 5 832 000 $

« Je suis fière de l'apport de notre gouvernement à ces cinq projets, qui ajouteront 343 nouveaux logements à Québec. Grâce à ces investissements, des familles, des immigrants, des personnes avec des besoins variés et de tout âge pourront compter sur un toit sécuritaire et profiter d'une meilleure qualité de vie. L'aide financière de notre gouvernement sert non seulement à construire ces logements, mais aussi à s'assurer qu'ils seront abordables pour leurs locataires. Il s'agit d'un exemple supplémentaire de nos efforts constants en habitation. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Tous les Québécois et toutes les Québécoises méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Le gouvernement du Canada est fier de participer à la création de 343 nouveaux logements abordables à Québec pour les personnes les plus vulnérables par l'entremise de la Troisième entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur deux phases fructueuses de l'ICRL, qui devraient permettre de créer ces logements ici même, à Québec. Cela démontre notre engagement inébranlable à faire en sorte que personne à Québec ne soit laissé pour compte. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce d'aujourd'hui confirme que notre gouvernement pose des gestes concrets pour améliorer les conditions de vie des personnes qui habitent dans la région de la Capitale-Nationale. Je suis très fier que mon gouvernement contribue à cinq projets qui joueront un rôle important dans le déploiement d'une meilleure offre de logements à Québec. Cela démontre que nous faisons de l'habitation une priorité. »

M. Mario Asselin, député de Vanier-Les Rivières et adjoint parlementaire de la ministre de l'Enseignement supérieur

« La crise du logement est au cœur des préoccupations des Canadiens et des Québécois. Collectivement, nous avons le devoir d'agir pour créer plus de logements et améliorer leur qualité de vie. Grâce à l'énorme succès des deux premières phases de l'Initiative pour la création rapide de logements, nous étendons à nouveau l'initiative afin d'aider encore plus de personnes. Cet investissement continuera d'aider les Québécois et les Québécoises à avoir accès à des logements sécuritaires et abordables qui répondent à leurs besoins, tout en créant des emplois pour l'économie locale. »

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et député de Québec

« Chaque citoyen devrait pouvoir accéder à un logement et y vivre en fonction de ses besoins et de sa capacité de payer. Cela est particulièrement vrai pour les personnes les plus vulnérables de notre communauté. À cet égard, je me réjouis que les efforts concertés de la Ville de Québec et de ses partenaires permettent d'offrir un chez-soi sécuritaire à des hommes et des femmes de tout âge aux prises avec certaines difficultés. »

Marie-Pierre Boucher, membre du comité exécutif de la Ville de Québec et responsable de l'habitation, du logement social et du développement social

Faits saillants :

Jusqu'à 269 des 343 ménages pourraient avoir la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettrait de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle qui pourrait totaliser plus de 5 M$, répartie sur cinq ans, sera assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Québec.

Lancée en 2020, l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) est un programme de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Consulter la page officielle sur l'ICRL pour plus de détails.

Le déploiement de l'ICRL au Québec est encadré par les ententes Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements, lesquelles ont été conclues en 2020, 2021 et 2023.

2023. La troisième phase de l'ICRL a encore une fois dépassé sa cible initiale, qui était de créer au moins 4 500 logements abordables pour les personnes ayant de graves besoins en matière de logement au pays. On s'attend à ce que plus de 5 200 logements soient construits au Canada . On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements créés grâce au soutien de l'ICRL.

. On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements créés grâce au soutien de l'ICRL. L'Office municipal d'habitation de Québec gère un parc de plus de 12 000 logements répartis dans 450 immeubles.

La Coopérative d'habitation du Haut-de-la-Rue a été mise sur pied en octobre 2021. Elle a comme objectif de permettre à des familles, des couples et des personnes seules à faible revenu et à revenu modeste de bénéficier d'un logement abordable. Elle procède actuellement à la réalisation d'un projet de 56 logements dans l'arrondissement de Beauport dans une perspective accessible et durable. La coopérative réservera au moins 15 logements à des personnes âgées en leur offrant un milieu stimulant et sécuritaire.

Un Toit En Réserve de Québec inc. est propriétaire de plus de 1 000 unités destinées à des personnes à faible ou modeste revenu, dont certaines ayant des besoins particuliers en habitation. Donner accès à des logements en bonne condition, tout en assurant une sécurité d'occupation à long terme, est une priorité de tous les instants pour l'organisme.

La Dauphine offre et développe depuis plus de 30 ans divers services destinés à des jeunes en difficulté. Sa mission est de prévenir une détérioration de leur situation et de les accompagner dans leur cheminement vers une pleine autonomie.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

