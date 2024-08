XUZHOU, Chine, le 22 août 2024 /CNW/ - Alors que le monde était aux prises avec des températures record en juillet dernier (les 22 et 23 juillet ont été les jours les plus chauds jamais enregistrés selon les données d'ERA5), des milliards de personnes ont ressenti l'effet domino des conditions météorologiques extrêmes. Dans ce contexte, les chantiers de construction font face à des défis sans précédent en raison de températures élevées continues combinées à une forte humidité. Ces conditions mettent à l'épreuve non seulement l'endurance humaine, mais aussi la résilience des machines déployées lors d'activités de construction essentielles.

Les cinq principales recommandations en matière de sécurité concernant les activités d’entretien des travaux de construction dans le cadre de la vague continue de chaleur et d’humidité de l’été 2024.

Reconnaissant ces défis, XCMG Machinery (« XCMG », SHE : 000425), un leader mondial de la fabrication de machines de construction, dévoile ses cinq principales recommandations en matière de sécurité liées au travail dans des conditions de chaleur et d'humidité extrêmes :

Environnements de refroidissement en continu

Les entrepreneurs et les gestionnaires de flotte sont priés d'effectuer fréquemment des vérifications d'entretien des systèmes de climatisation des cabines. Le filtre du climatiseur situé derrière le siège du conducteur peut facilement s'obstruer et entraîner une réduction du débit d'air ou même le gel de l'évaporateur. Ces problèmes peuvent être atténués en nettoyant ou en remplaçant les filtres au moins toutes les 200 heures dans des conditions poussiéreuses. Il est également recommandé de nettoyer régulièrement le filtre externe de climatisation en tapotant délicatement ou en utilisant de l'air comprimé de l'intérieur vers l'extérieur. Effectuer cet entretien toutes les 500 heures et remplacer le filtre après trois nettoyages pour assurer une filtration efficace.

Entretien des évents pour des raisons de sécurité

Des vérifications régulières des évents de climatisation sont essentielles non seulement pour le confort, mais aussi à des fins de sécurité. Les débris qui se retrouvent dans les conduits peuvent causer des perturbations sonores ou endommager les moteurs de ventilateur, ce qui représente des risques importants pour la sécurité.

Propreté du radiateur

Le radiateur joue un rôle central dans l'efficacité d'un climatiseur. Il est situé à l'avant des réservoirs d'eau de la plupart des appareils. Garder les radiateurs propres prévient les blocages qui pourraient entraîner une augmentation du taux de défaillance des systèmes de climatisation, évitant ainsi des perturbations inutiles des activités.

Périodes de refroidissement et de repos adéquates

L'été s'accompagne souvent d'une augmentation de la charge de travail; cependant, il est essentiel d'intégrer de nombreuses périodes de repos dans les horaires, non seulement pour les travailleurs, mais aussi pour les machines, afin de prévenir la surchauffe et la surcharge qui pourraient compromettre la sécurité de l'équipement.

Modification des procédures d'exploitation

Étant donné que des températures plus élevées causent un surplus d'humidité dans les systèmes de carburant, ce qui entraîne des problèmes de rendement, les procédures d'exploitation estivales devraient comprendre des vérifications régulières des réservoirs d'échappement de liquide diesel et le drainage fréquent des godets de décantation pour améliorer l'efficacité du carburant et éviter les défectuosités.

Une approche proactive contribuera à faire en sorte que les projets demeurent sur la bonne voie sans compromettre la santé ou l'efficacité.

