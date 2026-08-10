Cinq Premières Nations et Global Battery Materials signent une lettre d'entente pour un éventuel investissement en capital dans le projet de graphite Kearney

L'accord établit un cadre de collaboration avec Global Battery Materials en vue d'étudier la possibilité d'un accord de partenariat global, à la suite d'une évaluation économique préliminaire positive

TORONTO, le 10 août 2026 /CNW/ -- Global Battery Materials Corp. (« GBM » ou la « Société ») annonce avoir signé une Lettre d'entente avec cinq Premières Nations - Dokis, Henvey Inlet, Magnetawan, Shawanaga et Wasauksing, concernant sa participation dans le projet de graphite Kearney (« Kearney » ou le « projet ») dans le nord-est de l'Ontario, notamment une éventuelle opération d'investissement. Les cinq Premières Nations ont constitué la société en commandite Gizhe Manidoo O-Miigwewinan (« GMM LP ») afin de faciliter leur participation collective au projet. La Lettre d'entente traduit la volonté des cinq Nations de garantir un développement responsable du projet et engage les deux parties à négocier un cadre de partenariat visant à explorer les possibilités en matière de prise de participation, de partenariat énergétique, et de gestion à long terme des terres et des eaux environnantes.

Cinq Premières Nations signent une letter d’entente pour un éventuel investissement en capital dans le projet de graphite Kearney

La Lettre d'entente, signée par GBM et les chefs des cinq Premières Nations, établit une procédure permettant d'élaborer un cadre de partenariat entre GBM et GMM LP pour la relance de la mine Kearney afin de garantir des avantages mutuels pour les deux parties, y compris la participation au capital et un partenariat énergétique, tout en protégeant l'environnement et en respectant les droits des Autochtones.

Shane Tabobondung, chef de Wasauksing, a déclaré : « Il s'agit d'une première étape importante dans notre relation avec l'entreprise dans le cadre du projet de graphite Kearney. Cette Lettre d'entente définit les modalités selon lesquelles les activités doivent être menées sur nos territoires et nos terres traditionnels - des activités menées en collaboration avec nos Premières Nations et sous leur direction, pour la protection à long terme de nos terres et le développement responsable et durable de nos ressources au profit de notre peuple. »

« L'accord d'aujourd'hui jette les bases d'une relation à long terme fondée sur la confiance mutuelle, la transparence et le succès commun », a déclaré Karl Trudeau, chef de l'exploitation, Mines, GBM. « Alors que nous faisons progresser le projet de graphite Kearney à la suite des résultats positifs de notre évaluation économique préliminaire, nous restons déterminés à travailler aux côtés des cinq Premières Nations pour mettre en place un projet qui incarne une exploitation responsable des ressources, une gestion respectueuse de l'environnement et une participation significative des Autochtones, de la phase de planification jusqu'à l'exploitation. »

GBM croit que l'avenir de l'industrie des minéraux critiques du Canada sera de plus en plus fondé sur des partenariats à long terme entre les communautés autochtones, les exploitants responsables des ressources et les gouvernements. La mise en place d'un cadre de partenariat de Kearney vise à illustrer cette approche collaborative tout en soutenant le développement économique régional, la responsabilité environnementale et la sécurité de la chaîne d'approvisionnement pour le secteur des minéraux critiques en Amérique du Nord.

« Le partenariat, c'est notre façon de travailler », a déclaré Eric Miller, chef de la direction de GBM. « Le fait que les cinq Premières Nations s'unissent pour former un partenariat et signer cette entente, qui définit clairement la voie à suivre pour une prise de participation dans Kearney, témoigne avec force de leur esprit de partenariat et de leur engagement commun en faveur d'une gestion responsable à long terme. La promotion de la réconciliation économique par le biais d'une participation significative des peuples autochtones devient la norme en matière d'exploitation responsable des minéraux critiques au Canada, et nous avons l'intention de prêcher par l'exemple. Nous ne faisons pas que relancer une mine; nous établissons une relation durable. »

Cette annonce fait suite à l'évaluation économique préliminaire du projet de graphite Kearney, qui a évalué la remise en production de la mine Kearney, qui était auparavant en exploitation, et a confirmé sa forte rentabilité avec un taux de rendement interne de 67 % et un délai de récupération de 1,3 an. GBM a l'intention de faire progresser une étude de faisabilité définitive en tant que prochaine étape du développement du projet. Le projet est le fondement de la chaîne d'approvisionnement intégrée mine-anode de GBM actuellement mise en place en Amérique du Nord.

À propos des Premières Nations GMM

Les Premières Nations de Dokis, Henvey Inlet, Magnetawan, Shawanaga et Wasauksing sont des communautés Anishinabek dont les territoires traditionnels englobent les terres et les eaux des régions de la baie Georgienne et de la rivière des Français, en Ontario. Ensemble, elles constituent le consortium des Premières Nations Gizhe-Manidoo O-Miigwewinan et la société en commandite Gizhe Manidoo O-Miigwewinan, par l'intermédiaire desquels elles collaborent pour exploiter les opportunités économiques sur leurs territoires tout en protégeant l'environnement et leurs droits autochtones et issus de traités.

À propos de Global Battery Materials Corp.

Global Battery Materials Corp. (GBM) est une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les minéraux critiques et la technologie de batterie, qui met en place une chaîne d'approvisionnement hors de Chine, allant du graphite naturel aux matériaux d'anode. La plateforme de la société s'appuie sur des actifs miniers stratégiques au Canada, un laboratoire dédié aux matériaux pour batteries situé au Québec, ainsi qu'une technologie brevetée de traitement des anodes testée en Corée du Sud et dont la mise à l'échelle est prévue en Amérique du Nord, ce qui positionne GBM comme la solution la plus rapide en Amérique du Nord pour assurer la résilience de bout en bout en matière de matériaux stratégiques. Appuyée par le gouvernement canadien et un portefeuille de brevets exclusifs, GBM opère sur les marchés de la défense, de l'énergie, de l'industrie et des batteries pour véhicules électriques. Pour en savoir plus, visitez le site www.globalbatterymaterials.com.

Personne-ressource pour les médias des Premières Nations GMM : [email protected]

Global Battery Materials Corp. Personne-ressource pour les médias : [email protected]

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des renseignements prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés concernant les avantages prévus de la lettre d'entente et du partenariat avec les Premières Nations GMM, les modalités de financement envisageables et les prises de participation, les résultats de l'évaluation économique préliminaire, l'avancement d'une étude de faisabilité définitive, ainsi que le développement et le redémarrage du projet de graphite Kearney. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses que la direction juge raisonnables à la date du présent communiqué et sont soumis à des risques et incertitudes, connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. La Société n'assume aucune obligation à l'égard de la mise à jour des énoncés prospectifs, à moins que la loi ne l'exige.

SOURCE Global Battery Materials