Six pharmaciens et une assistante technique reconnus pour leur engagement envers leurs patients et leur profession

PRIX D'EXCELLENCE EN PHARMACIE COMMUNAUTAIRE DE L'AQPP

MONTRÉAL, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Dans le cadre du Gala d'excellence en pharmacie communautaire qui clôturait son Congrès annuel le 15 novembre dernier, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) a souligné le travail de six pharmaciens et d'une assistante technique en pharmacie.

De gauche à droite, marche du haut: Raphaël Gagnon-Paradis, Marie-Claude Jacques, Katia Robert et Bertrand BolducMarche du bas: Cindy Gilbert, Ariane Doyon-Lapointe et François Dupuis (Crédit photo : Annie Paquin/Cosmos image) (Groupe CNW/Association québécoise des pharmaciens propriétaires)

Ces dernières années, les pharmaciens ont surmonté de nombreux défis et, surtout, ont su démontrer leur capacité à s'adapter aux changements et aux bouleversements des dernières années au bénéfice des patients. Le personnel technique en pharmacie a vu, quant à lui, ses responsabilités évoluer de manière significative, devenant un pilier essentiel de la pharmacie. Une nouvelle catégorie d'employés a même fait son entrée derrière le comptoir des pharmacies : le technicien en pharmacie. C'est dans ce contexte que l'engagement exceptionnel, la pratique exemplaire et la vision innovante de ces acteurs ont été célébrés lors de cette 9e édition de la remise de prix.

Le prix Pharmacienne ou pharmacien propriétaire à la carrière exemplaire a été décerné à Bertrand Bolduc, propriétaire d'une pharmacie non traditionnelle située à Saint-Hyacinthe. Ce prix rend hommage à un pharmacien reconnu pour sa carrière exceptionnelle, son leadership, sa capacité à innover, sa gestion efficace, son intégrité et son engagement. M. Bolduc se démarque par ses qualités d'entrepreneur qui lui ont servi dans toutes ses fonctions, dont celui d'administrateur certifié. Il s'est dévoué pour la protection du public. Sa présidence de l'Ordre des pharmaciens de mars 2014 à mai 2023 a propulsé la profession à l'avant-scène. Sous son mandat, il a élargi le champ de pratique des pharmaciens avec le projet de loi 31 et a préparé le terrain pour le projet de loi 67. Entrepreneur déterminé, il a promu l'interdisciplinarité et motivé les membres à aller plus loin. Généreux et accessible, M. Bolduc a eu un impact positif et durable sur la pharmacie au Québec. Son leadership et son engagement exceptionnel ont été reconnus et salués.

Le prix Hygie, qui reconnaît la contribution remarquable d'une pharmacienne ou d'un pharmacien propriétaire auprès de sa collectivité, a été décerné cette année à François Dupuis, associé principal du Groupe Bergeron Dupuis & Associés et propriétaire de nombreuses pharmacies de la région de Lanaudière, dont la pharmacie François Dupuis située à l'Épiphanie. M. Dupuis est un pharmacien qui, depuis plus de 40 ans, s'est distingué par son engagement communautaire exceptionnel. Entraîneur-chef de soccer, membre de divers conseils d'administration et organisateur de tournois de golf-bénéfice qui ont permis de récolter plus de 2,5 millions de dollars pour des causes locales, il a également soutenu la Fondation du CSSS du sud de Lanaudière par des expéditions caritatives. Son leadership, son sens de l'innovation, son dévouement et son accessibilité, jumelés à ses aptitudes à entretenir des relations exceptionnelles avec ses patients et ses collègues, ont renforcé l'esprit communautaire. Félicitations à François Dupuis pour son altruisme et son impact significatif dans sa communauté !

Le prix Pharmacie communautaire de l'année, qui souligne l'innovation, la mobilisation et le leadership hors pair d'une équipe qui contribue de façon significative à l'amélioration des services aux patients, a été remis à la Pharmacie Marie-Claude Jacques et Katia Robert, de Québec. Ensemble, ces propriétaires ont su intégrer des innovations telles que la robotisation du laboratoire et les ordonnances collectives pour améliorer la rentabilité et le service aux patients. Leur engagement envers le suivi global des patients et l'accès aux médicaments de spécialité en fait un modèle à suivre. Leur leadership a permis de développer une pratique collaborative et éthique, tout en participant activement à Accessa et en défendant les intérêts des pharmaciens propriétaires avec courage. Leur dévouement et leur vision pour l'avenir de la profession sont exemplaires.

Le prix Pharmacienne ou pharmacien propriétaire de la relève met en lumière le talent d'entrepreneur des nouveaux propriétaires. En deux ans, Raphaël Gagnon-Paradis a transformé sa pharmacie, située au Saguenay, en développant les compétences de son équipe, en améliorant la rentabilité et en enrichissant l'expérience des patients. Grâce à une gestion efficace des ressources humaines et à l'élimination du recours au personnel remplaçant, il a accru la satisfaction des employés. Il a intégré des outils technologiques pour optimiser la traçabilité, repensé le programme de renouvellement préautorisé et recruté un technicien en pharmacie et une infirmière à temps plein, offrant ainsi un service rapide et efficace. Sous sa direction, la vaccination a considérablement augmenté et cinq ordonnances collectives ont été développées, améliorant l'accès aux soins. Son approche d'amélioration continue et son engagement envers le virage clinique ont rehaussé la qualité des soins. Ce pharmacien propriétaire engagé représente un bel exemple pour ses pairs!

Le prix Pharmacienne ou pharmacien salarié de l'année, qui souligne une approche exceptionnelle qui contribue à l'amélioration des soins aux patients et qui reconnaît le dévouement envers la réussite de la pharmacie, a été accordé à Ariane Doyon-Lapointe de Montréal. Mme Doyon-Lapointe a mis en place des initiatives essentielles pour améliorer les soins pharmaceutiques au Nunavik, une région isolée. Elle a instauré un programme de surveillance des médicaments à index thérapeutique étroit, lancé un programme de distribution de naloxone et développé un service de télépharmacie permettant des consultations virtuelles et un ajustement des traitements en temps réel. À la pharmacie Dominique Voyer et Émilie-Noël Tellier où elle travaille, elle assure une continuité exemplaire des soins en élaborant des protocoles rigoureux et en organisant le travail de manière efficace. Clinicienne associée à l'Université de Montréal et à l'Université Laval, elle promeut la formation continue et les soins proactifs. Son engagement et son leadership innovant font d'elle un modèle pour l'avenir de la profession.

Le prix Personnel technique de l'année, qui souligne le travail remarquable sur le plan clinique et le service aux patients, a été accordé à Cindy Gilbert. Chef assistante technique depuis 2018, Mme Gilbert incarne le professionnalisme et l'engagement. Elle soutient les propriétaires de la Pharmacie Andréanne Caron et Louise Binet de Beauceville en gérant l'équipe ATP et en coordonnant la dispensation des médicaments. Proactive et à l'écoute, elle améliore les opérations, adopte de nouvelles technologies et renforce les relations entre ATP, pharmaciens et patients, ce qui bonifie la qualité des soins. Membre du conseil d'administration de l'Association québécoise des assistant(e)s et technicien(ne)s en pharmacie (AQATP) où elle agit à titre de vice-présidente du secteur privé depuis 2020, elle promeut la profession et sensibilise les jeunes lors de journées carrière.

Félicitations aux lauréats!

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2 094 pharmaciens propriétaires des 1 895 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

Suivez-nous sur Facebook et sur Twitter.

Des photos individuelles des lauréats sont disponibles sur demande.

SOURCE Association québécoise des pharmaciens propriétaires

Renseignements : Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Ligne médias : 438 887-0519, [email protected]