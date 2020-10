Cinq pharmaciennes nommées Fellow de l'Ordre

MONTRÉAL, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - La pharmacie se féminise et l'édition 2020 de la remise des prix de l'Ordre l'illustre bien! À l'occasion du 150e anniversaire de l'organisation, ce sont cinq pharmaciennes exceptionnelles qui se sont vues décerner le titre de Fellow. La remise a eu lieu plus tôt aujourd'hui à l'occasion des Conférences virtuelles de l'Ordre.

Les nouveaux membres Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec sont :

Nancy Légaré - Une référence en psychopharmacologie et une source d'inspiration pour de nombreux étudiants. Pionnière dans le développement des soins pharmaceutiques en psychiatrie légale, elle a été la première pharmacienne à l'Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel. Sa présence a été une révélation, si bien qu'aujourd'hui, on en compte sept dans ce milieu.

Anne Maheu - Après une impressionnante carrière en industrie pharmaceutique, Anne Maheu fait un retour à la pratique auprès des patients. Maintenant pharmacienne au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, elle a contribué à développer la pratique au sein des Groupes de médecine de famille. Elle coordonne le Réseau québécois des pharmaciens en GMF et a joué un rôle de premier plan dans le développement et le déploiement de nombreux outils collaboratifs.

Guylaine Rousseau - Pharmacienne propriétaire de Jonquière très impliquée dans sa région et promotrice du travail interdisciplinaire. À la suite d'un vol à main armée vécu dans son milieu, elle a créé le comité Action prévention opioïdes en 2017. Ce comité réunit des représentants des milieux policiers, communautaires et pharmaceutiques qui mettent en place des solutions à la crise.

Danielle Viens - Aujourd'hui pharmacienne salariée et consultante, madame Viens a œuvré dans de nombreux milieux, dont la pharmacie hospitalière et communautaire, l'industrie, le milieu universitaire et l'aide internationale. Ses réalisations, son éthique professionnelle, sa rigueur et son professionnalisme font d'elle un modèle pour les pharmaciens et la relève de demain.

En plus de ces quatre pharmaciennes, Madame Rachel Rouleau, qui a reçu le prestigieux prix Louis-Hébert, se voit également octroyer le titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec.

À propos du titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec

Le titre de Fellow de l'Ordre des pharmaciens du Québec a été créé afin de reconnaître solennellement le mérite des membres qui se sont dévoués de façon exceptionnelle à la profession ou qui se sont illustrés dans leur carrière ou dans la société par des réalisations notoires dont le mérite a rejailli sur la profession.

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe près de 10 000 pharmaciens.

