Visite de la ministre Petitpas Taylor auprès de cinq bénéficiaires du Fonds pour le bien‑être des vétérans et de leur famille à Vancouver

VANCOUVER, BC, le 10 août 2023 /CNW/ - Cinq organismes de la région métropolitaine de Vancouver recevront une aide financière d'Anciens Combattants Canada, dont le montant total combiné s'élèvera à 1,45 million de dollars, pour appuyer des projets axés sur la santé mentale et le bien‑être des vétérans et vétéranes et de leur famille.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et Randeep Sarai, député de Surrey-Centre, ont annoncé aujourd'hui un soutien financier au titre du Fonds pour le bien-être des vétérans et leur famille (FBEVF) d'ACC. Cette aide financière reflète l'engagement d'ACC énoncé dans la lettre de mandat de la ministre, qui consiste à veiller à ce que les vétérans et leur famille aient accès à des ressources, à des services et à des programmes de formation en matière de santé mentale adéquats et adaptés à leurs besoins particuliers.

Le financement servira à appuyer les cinq projets suivants :

Moving Forward Family Services recevra 200 000 $ pour son programme de soutien communautaire et de bien‑être pour les vétérans. Ce projet permettra d'offrir des services de consultation aux vétérans touchés par des problèmes de santé mentale, par l'isolement, ainsi que par tous les problèmes quotidiens que peut poser la réinsertion dans la vie après le service, par l'entremise de plus de 200 stagiaires supervisés afin de soutenir les personnes qui n'ont pas les moyens de payer des services de consultation ou qui n'y sont pas admissibles.

Legion Veterans Village recevra 500 000 $ en vue d'offrir un programme thérapeutique personnalisé aux vétérans à son centre d'excellence intégré, notamment à l'aide de services multidisciplinaires pour accélérer les effets de la thérapie multimodale sur les symptômes du brouillard cérébral et de la COVID de longue durée.

Le Crisis Intervention and Suicide Prevention Centre of British Columbia recevra 60 000 $ pour son projet de continuum de soins aux vétérans en situation de crise, qui vise à offrir de la formation sur la prévention du suicide aux membres et aux organismes de la collectivité qui travaillent avec les vétérans. Ces derniers auront également accès en tout temps à un service d'assistance en cas de crise, ainsi qu'à de la formation.

Le Réseau de transition des vétérans recevra 200 000 $ pour un projet visant à former des vétérans afin qu'ils puissent offrir un soutien par les pairs de haut niveau, ainsi que des conseils paraprofessionnels à d'autres vétérans pour favoriser leur santé mentale et leur intégration sociale et les aider à prendre soin d'eux‑mêmes.

Wounded Warriors Canada recevra 500 000 $ pour son projet visant à aider les couples qui surmontent l'état de stress post-traumatique (ESPT) au quotidien, dans le cadre duquel les vétérans touchés par un ESPT auront accès à cinq séances de consultation, à des services de psychoéducation, à des séances de réflexion structurée, à la méthode du bilan de vie, à une discussion de groupe animée par deux cliniciens (pairs ayant une expérience de vie semblable) et à six mois d'encadrement.

Le Fonds pour le bien-être des vétérans et leur famille (FBEVF) a été lancé par ACC en 2018. Il permet de fournir des subventions et des contributions à des organismes pour la réalisation de recherches et la mise en œuvre de projets et d'initiatives visant à favoriser le bien‑être des vétérans et de leur famille. Entre 2018 et 2023, le FBEVF a accordé au total 42,6 M$ à 77 organismes en vue d'appuyer 123 initiatives.

Citations

« Il est crucial de prendre soin de sa santé mentale, et je suis heureuse de soutenir des projets significatifs que ces groupes dévoués ont entrepris ici, en Colombie‑Britannique, dans le cadre du Fonds pour le bien‑être des vétérans et de leur famille. Les vétérans et les premiers répondants ont des besoins uniques et nous devons collaborer pour leur fournir le soutien dont ils ont besoin et traiter les états de stress post‑traumatique, les problèmes de santé mentale et autres problèmes médicaux.

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Je suis ravi de ce partenariat entre ces organismes et le gouvernement du Canada à l'appui des vétérans de la Colombie‑Britannique. De tels projets nous aident à soutenir les vétérans qui ont tant donné pour notre pays. »

Randeep Sarai, député de Surrey-Centre

« Grâce au financement pluriannuel offert par Anciens Combattants Canada, Moving Forward Family Services pourra soutenir les vétérans et leur famille en leur donnant accès à des séances de consultation individuelles et de groupe, à du soutien par les pairs, à des soins de santé, à des services d'aide à l'emploi, à du soutien financier, ainsi qu'à d'autres ressources. Nous collaborerons également avec les partenaires communautaires afin nous assurer qu'un système de soutien intégré est en place pour nos vétérans et leur famille. »

Gary Thandi, directeur général, Moving Forward Family Services

« Ce financement du fédéral arrive à point nommé alors que le Centre for Clinical Excellence du Legion Veterans Village (LVV) commence à offrir des services cliniques pour fournir des services essentiels liés aux soins de santé, à la réadaptation et au bien-être aux vétérans et aux premiers intervenants. Nous sommes très reconnaissants envers Anciens Combattants Canada pour son investissement dans ce programme novateur de thérapie personnalisée au LVV pour aider de nombreux vétérans et leur famille qui souffrent de symptômes de la COVID longue, telles que le brouillard cérébral, la fatigue, les défis cognitifs et à long terme. »

Rowena Rizzotti, présidente du conseil de la Legion Veterans Village Research Foundation

« Le Crisis Centre of BC est reconnaissant du soutien du Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille, qui nous permet d'offrir une formation sur la sensibilisation, l'intervention et la prévention du suicide aux vétérans canadiens et à ceux qui travaillent avec eux dans nos communautés. Grâce à la subvention du projet, nous offrirons une formation gratuite sur la prévention du suicide et sur la façon de réagir à la détresse aux vétérans, au personnel et aux bénévoles. En collaboration avec les filiales de la Légion à travers la Colombie-Britannique, nous visons à mieux servir diverses populations de vétérans. »

Stacy Ashton, directrice exécutive, Crisis Centre of BC

« Le Réseau de transition des vétérans est reconnaissant de ce financement qui nous aidera à mettre sur pied notre équipe nationale de soutien par les pairs aux quatre coins du Canada. Cette équipe composée de personnes ayant suivi le programme recevra une formation spécialisée en soutien par les pairs, ce qui lui permettra de soutenir d'autres vétérans dans les futurs programmes de groupe. Le statut de ces personnes leur confère une légitimité incitant les vétérans en difficulté à s'ouvrir, à discuter et à gérer leur traumatisme. Chaque jour, nous nous considérons incroyablement chanceux de travailler avec ces formidables vétérans qui incarnent l'honneur, le service et la compassion. »

Oliver Thorne, chef de la direction, Réseau de transition des vétérans

« Le Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille continue de servir de multiplicateur de force pour les fournisseurs de services comme nous, qui travaillent fort pour élaborer de nouvelles façons de soutenir les vétérans malades et blessés et leur famille. Nous sommes reconnaissants de la contribution à notre programme Couples qui surmontent le TSPT au quotidien (COPE) et nous sommes impatients de soutenir encore plus de familles de vétérans grâce à cette nouvelle capacité de financement. »

Scott Maxwell, directeur exécutif, Wounded Warriors Canada.

Faits en bref

Le 24 mai 2023, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 6 M$ sur trois ans pour appuyer 21 projets au titre du Fonds pour le bien‑être des vétérans et leur famille.





a annoncé un financement de 6 M$ sur trois ans pour appuyer 21 projets au titre du Fonds pour le bien‑être des vétérans et leur famille. Ces projets appuient les vétérans de diverses façons, notamment en contribuant à régler les enjeux liés à l'itinérance, au recyclage professionnel, à l'emploi et à la santé mentale, en soutenant la recherche, et en appuyant les vétéranes, les vétérans autochtones et les vétérans de la communauté 2ELGBTQI+, ainsi que leur famille.





Moving Forward Family Services est un organisme novateur sans but lucratif qui offre des services de consultation en personne, par téléphone ou en ligne à quiconque en a besoin au Canada . Les bénéficiaires, notamment les membres des communautés mal desservies, peuvent choisir d'obtenir des services de consultation à court terme gratuits ou des services de consultation à long terme abordables.





. Les bénéficiaires, notamment les membres des communautés mal desservies, peuvent choisir d'obtenir des services de consultation à court terme gratuits ou des services de consultation à long terme abordables. Legion Veterans Village est le premier centre d'excellence intégré du genre au Canada pour les vétérans et les premiers intervenants. Ce centre offre principalement des services axés sur l'état de stress post-traumatique et la santé mentale, mais également des services de réadaptation et d'autres services médicaux ainsi que des logements abordables et au prix courant.





pour les vétérans et les premiers intervenants. Ce centre offre principalement des services axés sur l'état de stress post-traumatique et la santé mentale, mais également des services de réadaptation et d'autres services médicaux ainsi que des logements abordables et au prix courant. Le Crisis Intervention and Suicide Prevention Centre of British Columbia se consacre à offrir de l'aide et à redonner espoir aux personnes, aux organismes et aux collectivités. Couvrant le spectre du soutien en cas de crise, de la prévention du suicide et de la postvention, le centre mobilise le personnel et les bénévoles dans une variété de services et de programmes visant à informer et à former les personnes et les collectivités et à renforcer leur capacité.





se consacre à offrir de l'aide et à redonner espoir aux personnes, aux organismes et aux collectivités. Couvrant le spectre du soutien en cas de crise, de la prévention du suicide et de la postvention, le centre mobilise le personnel et les bénévoles dans une variété de services et de programmes visant à informer et à former les personnes et les collectivités et à renforcer leur capacité. Le Réseau de transition des vétéranes estime qu'il est dans l'intérêt supérieur des militaires d'être servis par d'autres militaires. À ce jour, l'organisme a aidé plus de 1 500 vétérans dans neuf provinces et continue de prendre de l'ampleur. En plus de son programme original, il offre des services bilingues aux agents de la GRC et aux vétérans.





Wounded Warriors Canada est un fournisseur national de services de santé mentale qui aide les vétérans canadiens, les premiers intervenants et leur famille à se sentir en sécurité, soutenus et compris.

Liens connexes

Moving Forward Family Services

Legion Veterans Village

Réseau de transition des vétérans

Crisis Intervention and Suicide Prevention Centre of British Columbia

Wounded Warriors Canada

Fonds pour le bien-être des vétérans et de leur famille

Communiqué sur le financement au titre du FBEVF - 24 mai 2023

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Personnes‑ressources : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]; Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, [email protected]