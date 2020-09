Cinq nouvelles nominations au conseil d'administration de l'ITHQ

Directrice générale de l'Hôtel-Musée Premières Nations, du Musée Huron-Wendat et de l'Office du tourisme de Wendake, Mme Bourque œuvre dans le domaine de l'accueil depuis plus de 25 ans. Mme Stéphanie Lepage agit comme Directrice du marketing et des communications au Palais des congrès de Montréal depuis 2019, après avoir travaillé plusieurs années pour Aéroports de Montréal. Professeur émérite de marketing à HEC Montréal, M. Jacques Nantel est également chroniqueur média, conférencier et consultant. Désignés par leurs pairs pour siéger sur le conseil d'administration, M. Jasmin Tanguay est Directeur principal des études universitaires et de la recherche à l'ITHQ, alors que M. Pasquale Vari est professeur au département des techniques de cuisine.

L'ITHQ, qui bénéficiera de l'expertise de ces cinq nouveaux membres, se réjouit d'accueillir autant de talents à sa table. Mesdames Bourque et Lepage, ainsi que Messieurs Nantel, Tanguay et Vari ont tous été nommés pour des mandats de trois ans.

Le conseil d'administration 2020-2021 de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec se compose des 14 personnes suivantes :

M me Colombe Bourque

Directrice générale

Hôtel-Musée Premières Nations, Musée Huron-Wendat et Office du tourisme de Wendake

Chef, Affaires publiques et communications

Via Rail

Associé senior

Horwath HTL

Directrice générale

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Associée fondatrice et directrice générale du bureau de Montréal

TACT

Président général

L'Union des producteurs agricoles

Directrice du marketing et des communications

Société du Palais des congrès de Montréal

Restaurateur et animateur

Professeur émérite de marketing

HEC Montréal

Présidente-directrice générale

Association des hôtels du Grand Montréal

Propriétaire

Auberge sous les arbres

Administratrice de sociétés

Directeur principal des études universitaires et de la recherche

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Professeur - Département des techniques de cuisine

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Consultant, expert, formateur et chroniqueur

Gestion et développement de sociétés professionnelles

* Diplômé de l'ITHQ

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et un service de recherche, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de ses formations qui répondent aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre aussi des cours destinées aux professionnels ainsi qu'au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

