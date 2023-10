Les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 se dérouleront du 17 au 26 novembre à Santiago, au Chili

OTTAWA, ON, le 3 oct. 2023 /CNW/ - Une équipe composée de cinq athlètes en paratennis de table a été nommée afin de concourir pour le Canada aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023, ont annoncé, mardi, le Comité paralympique canadien et Tennis de table Canada.

Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023 -- PARATENNIS DE TABLE

Une équipe composée de cinq athlètes en paratennis de table a été nommée afin de concourir pour le Canada aux Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 (G-D) : Peter Isherwood, Ian Kent, Stephanie Chan, Muhammad Mudassar et Asad Hussain Syed. (Groupe CNW/Canadian Paralympic Committee (Sponsorships))

Stephanie Chan, Ian Kent et Peter Isherwood ont tous les trois concouru aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019, où les vétérans Chan et Kent ont décroché le bronze en simple dans leurs catégories respectives.

À l'âge de 66 ans, Chan en sera à ses cinquièmes Jeux parapanaméricains. Celle qui a été porte-drapeau du Canada à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Lima 2019 est également une athlète paralympique, ayant concouru à Rio 2016 où elle a terminé au quatrième rang. Par ailleurs, Chan compte cinq médailles des Jeux parapanaméricains à son palmarès, y compris une d'or remportée en sol canadien, lors des Jeux de Toronto 2015, une performance qui lui avait permis de se qualifier pour les Jeux paralympiques de 2016. Elle occupe actuellement le 12e rang du classement mondial dans sa catégorie.

« Je suis très heureuse à l'idée de concourir de nouveau à des Jeux parapanaméricains », déclare Chan. « L'âge n'est qu'un chiffre, et je continuerai à aller de l'avant. Si je peux y arriver, vous pouvez le faire aussi. »

Kent, numéro 62 au monde dans la catégorie 8 chez les hommes, se prépare également à prendre part à ses cinquièmes Jeux parapanaméricains. Il se présentera à Santiago avec sept podiums à son palmarès. De son côté, Isherwood a fait ses débuts en compétition multisport lors des Jeux parapanaméricains de Lima 2019. Il est classé au numéro 47 dans la catégorie 2 chez les hommes en fauteuil roulant.

« C'est toujours un honneur de représenter le Canada sur la scène internationale », déclare Isherwood. « Je suis impatient de poursuivre sur l'élan de ces quatre dernières années d'entraînement et de compétition afin d'améliorer les résultats obtenus à Lima. »

Muhammad Mudassar et Asad Hussain Syed effectueront tous les deux leur retour sur la scène parapanaméricaine après avoir fait leurs débuts à Toronto, il y a huit ans. Mudassar occupe actuellement le 62e rang mondial dans sa catégorie, alors que Syed est classé au numéro 44.

Le paratennis de table est le premier sport du programme de compétition de Santiago. Le tournoi débutera la veille de la cérémonie d'ouverture, et les matchs seront présentés du 16 au 20 novembre. Les gagnants des tournois en simple de chaque catégorie se qualifieront directement pour les Jeux paralympiques de 2024, qui auront lieu à Paris, l'été prochain.

Les cinq athlètes de l'équipe canadienne disputeront des tournois en simple. Isherwood et Mudassar feront également équipe pour le double masculin en fauteuil roulant, tandis que Kent et Syed formeront un tandem pour le double masculin debout. Chan et Syed uniront quant à eux leurs forces pour le double mixte debout.

« Je suis heureux d'accueillir les cinq athlètes en paratennis de table dans l'Équipe parapanaméricaine canadienne », déclare Josh Vander Vies, co-chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne de Santiago 2023. « Il s'agit d'un groupe talentueux, fort de son expérience des Jeux parapanaméricains et des succès de ses membres. Je sais que ces derniers donneront le meilleur d'eux-mêmes à la compétition, et j'ai hâte de les voir jouer. »

« Félicitations à chacun des joueurs de paratennis de table nommés pour les Jeux de Santiago », ajoute Karolina Wisniewska, co-chef de mission. « Le paratennis de table nous offrira certainement beaucoup de moments palpitants aux Jeux, et nos athlètes seront au cœur de l'action. Nous leur souhaitons la meilleure des chances à Santiago et nous ne manquerons pas de les encourager! »

Les Jeux parapanaméricains de Santiago 2023 se dérouleront du 17 au 26 novembre 2023 à Santiago, au Chili. Le Canada devrait y envoyer une équipe d'environ 140 athlètes.

Avant la nomination officielle à l'Équipe parapanaméricaine canadienne, toutes les candidatures doivent être approuvées par le Comité paralympique canadien.

La liste actuelle des athlètes nommés dans l'équipe est affichée ICI. La liste définitive sera communiquée avant le début des Jeux.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

À propos de Tennis de table Canada : TTCanada.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Renseignements: Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700; Dejan PapicChef d'équipe et entraîneur, Tennis de table Canada, [email protected]