Cinq joueurs de paratennis de table concourront pour le Canada aux Jeux parapanaméricains de Lima 2019

En tête de l'équipe, nous retrouvons la quadruple médaillée des Jeux parapanaméricains et paralympienne Stephanie Chan. La vétérane de 62 ans a remporté une médaille d'or en simple féminin dans la catégorie 7, il y a quatre ans, aux Jeux de Toronto 2015 et terminé en quatrième position aux Jeux paralympiques de Rio 2016. Elle figure actuellement au neuvième rang du classement mondial.

Ian Kent a également à son palmarès plusieurs médailles récoltées aux précédents Jeux parapanaméricains, y compris une médaille de bronze en simple et une médaille d'argent par équipe dans la catégorie 8 masculine à Toronto 2015. Il a été médaillé à chacune des trois éditions précédentes des Jeux parapanaméricains (2015, 2011, 2007). Après avoir pris part aux Jeux de Toronto 2015, Steven Dunn effectue également un retour dans l'équipe parapanaméricaine. Il fera ses débuts en paratennis de table à Lima après avoir concouru aux Jeux paralympiques en rugby en fauteuil roulant. »

« C'est fantastique de participer aux Jeux parapanaméricains », affirme Dunn. « Les derniers, au Canada, m'ont fait vivre une expérience que je n'oublierai jamais, et ce sera également très emballant de concourir dans un autre pays. Je me suis beaucoup entraîné en préparation à ces Jeux, et mon objectif personnel est que tout cet entraînement porte des fruits à Lima. C'est toujours bien de représenter son pays, et cela fait naître en nous une immense fierté. »

Curtis Caron et Peter Isherwood complètent la formation. Caron a participé aux Jeux parapanaméricains de Toronto 2015, et à 21 ans, il est le plus jeune de l'équipe. Champion canadien en titre dans la catégorie 1-2 en simple masculin, Isherwood prendra part à ses premiers Jeux multisports à Lima.

« C'est toujours un privilège de représenter le Canada, particulièrement à un événement multisport comme les Jeux parapanaméricains », déclare Caron. « Notre équipe est bien préparée, ayant concouru à sept compétitions internationales en Europe et en Amérique du Sud au cours de la dernière année. Nous nous entraînons tous très fort, et je suis impatient de vivre l'expérience des Jeux. J'ai des attentes élevées envers moi-même, mais je pense que c'est important de disputer un match à la fois. »

En paratennis de table, les athlètes concourent dans différentes catégories sur la base de leur degré de handicap. Dans les catégories 1 à 5, les athlètes concourent en fauteuil roulant, tandis que dans les catégories 6 à 10, ils jouent debout.

« Félicitations à nos incroyables athlètes en paratennis de table pour leur nomination dans l'équipe! », déclare Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe parapanaméricaine canadienne pour les Jeux de Lima 2019. « Cette équipe présente une combinaison formidable de vétérans expérimentés et d'étoiles montantes, et je suis très enthousiaste à l'idée de voir les résultats de votre préparation à Lima. C'est vraiment spécial de porter l'unifolié. Je suis impatiente de vous encourager tous et vous souhaite bonne chance! »

La compétition de paratennis de table donnera le coup d'envoi des Jeux et commencera un jour avant la cérémonie d'ouverture, soit le 22 août, et se poursuivra jusqu'au 27 août. Tous les athlètes concourront en simple. De plus, Kent et Caron uniront leurs forces pour l'épreuve par équipe, de même que Isherwood et Dunn.

« Cette année, nous avons une superbe équipe composée de joueurs d'expérience et de nouveaux venus pour les Jeux parapanaméricains à Lima », déclare John MacPherson, entraîneur-chef de l'équipe de paratennis de table. « Il y a de bonnes chances pour que Stephanie Chan, Ian Kent et Curtis Caron se qualifient pour Tokyo 2020. Nous avons déjà obtenu quelques bons résultats cette année, et nous peaufinerons notre préparation avec un camp d'entraînement de trois jours aux États-Unis. Nous sommes enthousiastes et nous sommes prêts! »

ÉQUIPE DE PARATENNIS DE TABLE DES JEUX PARAPANAMÉRICAINS DE LIMA 2019

NOM VILLE NATALE ÂGE CATÉGORIE Curtis Caron Dartmouth, N.-É 21 ans 8 Stephanie Chan* Vancouver, C.-B. 62 ans 7 Steven Dunn* Halifax, N.-É. 39 ans 3 Peter Isherwood Vancouver, C.-B. 42 ans 2 Ian Kent* Eastern Passage, N.-É. 58 ans 8 *Paralympien/Paralympienne (Dunn est un paralympien en rugby en fauteuil roulant)

Les Jeux parapanaméricains de Lima 2019, qui se dérouleront du 23 août au 1er septembre au Pérou, devraient surpasser ceux de Toronto 2015 qui ont été les plus imposants organisés jusqu'ici. On prévoit une participation record de 1 850 athlètes à ces Jeux. Le Canada sera représenté par une équipe d'environ 152 athlètes et partenaires de compétition dans 13 sports. Le Comité paralympique canadien dévoilera l'équipe complète officielle d'ici la fin du mois.

