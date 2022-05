Ispeeta Ahmed - Antigonish , Nouvelle-Écosse

, Sarvnaz Ale Mohammad - Richmond Hill, Ontario

Jaityn LaBelle - Calgary, Alberta

Kiana Mercredi - Winnipeg, Manitoba

Avery Parkinson - Ottawa, Ontario

On peut consulter les profils complets des gagnants à ici.

Mentorat en robotique, rédaction d'articles de recherche sur des questions environnementales, développement de projets d'expo-sciences reconnus au niveau national : ces jeunes incarnent l'innovation et le leadership.

Les prix Horizon STIAM Ingenium-CRSNG contribuent à ouvrir la voie à une nouvelle génération d'innovateurs canadiens qui excelleront dans les domaines des STIAM. Chaque lauréat reçoit un prix de 25 000 $ pour ses études postsecondaires (université, collège ou cégep) dans une discipline des STIAM à un établissement canadien. Deux des prix sont réservés aux étudiants autochtones.

La remise de ces prix est rendue possible par un consortium de partenaires, dont la Fondation Ingenium, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), Indspire, Lockheed Martin et Syncrude.

Citations

« Chaque année, je suis émerveillée par l'ingéniosité et la passion de ces jeunes. Soutenir la créativité, le leadership et l'innovation de nos jeunes a un impact direct sur notre avenir. C'est pourquoi Ingenium est si fière de récompenser ces cinq incroyables étudiants. »

- Christina Tessier, présidente et chef de la direction d'Ingenium

« Le CRSNG est un fier partenaire des prix Horizon STIAM Ingenium-CRSNG, car nous savons que l'avenir des sciences et de l'ingénierie canadiennes est entre les mains de jeunes gens exceptionnels. Les étudiants remarquables que nous récompensons aujourd'hui ont fait preuve d'ingéniosité, d'ambition et de leadership - autant de qualités propres aux personnes qui, par leur vision et leur persévérance, façonnent un monde meilleur. Au nom du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, félicitations à chacun des lauréats des prix Horizon STIAM Ingenium-CRSNG de cette année. »

Danika Goosney, vice-présidente, division des programmes de bourses, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

À propos d'Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium supervise trois musées nationaux de la science et de l'innovation à Ottawa - le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Son Centre lngenium abrite une collection exceptionnelle, un institut de recherche et un laboratoire d'innovation numérique. Nos musées, notre contenu numérique, nos programmes de sensibilisation, nos expositions itinérantes et nos espaces de collaboration contribuent à sensibiliser, à divertir et à mobiliser un auditoire du Canada et du monde entier. Notre mission est d'apporter la culture scientifique et l'inspiration aux Canadiens de tous âges, de toutes capacités et de tous horizons.

À propos du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

Chaque année, le CRSNG investit plus de 1,2 milliard de dollars dans la recherche en sciences naturelles et en génie au Canada. Grâce à ces fonds, plus de 11 000 professeurs-chercheurs de calibre mondial font des découvertes et produisent des percées scientifiques. Ces fonds favorisent également les partenariats et les collaborations qui rapprochent les créateurs et les utilisateurs des découvertes. Les partenariats de recherche que le CRSNG permet d'établir contribuent à orienter la recherche et le développement et à relever les défis que pose le passage du laboratoire au marché.

Le CRSNG offre également des bourses et des possibilités de formation pratique à plus de 30 000 étudiants de niveau postsecondaire et stagiaires postdoctoraux. Ces jeunes chercheurs forment la prochaine génération de chefs de file en sciences et en génie au Canada.

