Cinq groupes de pompiers se joignent officiellement au SCFP

MONTRÉAL, le 6 août 2021 /CNW Telbec/ - À la suite du dernier congrès spécial du Syndicat des pompiers et des pompières du Québec (SPQ) où l'adhésion au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a été votée à l'unanimité, c'est au tour des pompiers des villes de Beaumont, Boisbriand, Disraeli, Henryville et Sainte-Anne-des-Plaines à devenir officiellement membres du SCFP.

En effet, le Service de la syndicalisation du SCFP a déposé leurs requêtes en accréditation le 3 août dernier. Les sections locales de Beaumont, Disraeli et Henvyville représentent près d'une vingtaine de pompiers chacune, tandis que celles de Boisbriand et Sainte-Anne-des-Plaines en représentent environ une trentaine dans chaque cas.

« Nous sommes heureux d'accueillir ces nouveaux groupes de pompiers et pompières dans la grande famille du SCFP », mentionne Michelle Brideau, conseillère au Service de la syndicalisation du SCFP.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 33 900 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, 438 882-3756

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/