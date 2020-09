Dans ce livre blanc, IDC propose une méthodologie pour la transformation des entreprises du secteur de l'énergie électrique. Cette méthodologie s'harmonise avec la méthodologie de transformation numérique de Huawei et la soutient. IDC et Huawei suivent une approche similaire en matière de cadres et de plans pour aider les entreprises à définir leurs priorités en transformation numérique et à établir leur programme, ce qui permet aux entreprises du secteur de l'énergie d'offrir une valeur commerciale d'échelle.

Les entreprises du secteur de l'énergie électrique ont un urgent besoin de nouvelles structures d'exploitation et de nouveaux modèles d'affaires

Le secteur de l'énergie est depuis longtemps confronté à des perturbations. Les entreprises du secteur de l'énergie font maintenant face à de multiples changements. Les équipes de direction des entreprises du secteur de l'énergie qui souhaitent continuer de jouer un rôle important au sein de l'écosystème énergétique auront besoin de nouvelles structures d'exploitation et de nouveaux modèles d'affaires. Au fil de l'année 2020, la COVID-19 a introduit une autre dimension de changement et de perturbation à laquelle doivent faire face les chefs de ces entreprises.

Hou Jinming, directeur adjoint du service des technologies de la Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization (GEIDCO), a déclaré : « À mesure que la réforme énergétique mondiale et le développement d'Internet dans le domaine de l'énergie progresseront, le secteur de l'énergie prendra une tout autre forme. Il deviendra décarbonisé, numérisé et intelligent. » Les répercussions de ce changement auront une incidence sur la gestion, les activités, les services et les modes de transaction du secteur de l'énergie électrique. Les entreprises du secteur de l'énergie doivent réfléchir à qui est le client et qui est le concurrent, et à la nouvelle génération de parties prenantes et de participants, et déterminer comment fonctionne l'écosystème énergétique. Cela se traduira par de nouveaux engagements auprès des clients, modèles d'affaires et concurrents, ainsi que par un plus grand nombre d'intervenants et des risques accrus.

L'augmentation des énergies renouvelables, les dispositifs de consommation d'énergie émergents, la multiplication des connexions au réseau électrique et l'intégration des réseaux d'énergie, d'information et de transport exigent que les entreprises du secteur de l'énergie électrique améliorent systématiquement leurs capacités de réponse et l'intelligence de leurs systèmes de gestion et de leurs processus opérationnels. Cela permettra aux entreprises du secteur de l'énergie de mieux s'adapter aux environnements complexes et aux systèmes de production d'énergie de fonctionner de façon plus sûre, adaptative, flexible et efficace. Par conséquent, l'efficacité élevée de l'analyse des données d'exploitation, la capacité de prise de décision rapide et efficace en matière d'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation complète des processus seront essentielles à la survie de ces entreprises du secteur de l'énergie.

Méthodologie : Les cinq étapes de la transformation numérique des entreprises du secteur de l'énergie électrique

Pour construire l'entreprise du secteur de l'énergie du futur, IDC propose une méthodologie de transformation numérique pour le secteur de l'énergie électrique.

Le modèle de maturité d'IDC fait partie de sa méthodologie de transformation numérique qui vise à fournir un cadre aux entreprises pour l'établissement de leurs feuilles de route. Selon le modèle de maturité, la transformation numérique des entreprises du secteur de l'énergie électrique se divise en cinq phases : ad hoc, opportuniste, reproductible, gérée et optimisée.

Les facteurs essentiels au succès des transformations numériques du secteur de l'énergie sont les suivants : 1. Une stratégie numérique d'entreprise unique; 2. Une résolution visant à apporter les changements organisationnels et culturels requis; 3. Un engagement d'investissement à long terme dans la transformation numérique; 4. Une stratégie fondée sur une plateforme; 5. Un modèle de gouvernance des données à l'échelle de l'entreprise.

Emilie Ditton, vice-présidente adjointe du Energy and Manufacturing Insights Group, IDC, Asie-Pacifique, croit que la modernisation, la numérisation et la transformation du réseau sont des besoins immédiats. Le réseau numérique transformé combinera la production centralisée traditionnelle, la production décentralisée à grande échelle et les énergies renouvelables, en plus de permettre la gestion et le contrôle visualisés de l'environnement complexe du réseau électrique. Les opérations de réseau passeront des opérations de réseau numérique aux opérations de réseau intelligent. De nouveaux modèles d'affaires seront établis, et le mode de service d'électricité et le mode de gestion du réseau électrique seront modifiés.

Huawei : Partenaire fiable pour la transformation numérique

En collaboration avec ses partenaires d'entreprise, Huawei met en œuvre une sensibilisation, une interconnexion et une intelligence exhaustives des divers terminaux électriques en intégrant différentes technologies (5G, IdO, optique, IP, infonuagique, mégadonnées et IA) au réseau du secteur de l'énergie. Par l'entremise de la transformation numérique, Huawei s'engage à aider ses clients à élaborer des stratégies d'adaptation pour relever les défis du secteur et saisir les occasions futures.

Lu Yongping, vice-président du service Global Energy Business de Huawei Enterprise Business Group, a déclaré que Huawei est un partenaire fiable pour la transformation numérique. Huawei facilitera la transformation numérique des entreprises du secteur de l'énergie électrique grâce à diverses méthodes, notamment en les aidant à remettre en question leur propre statu quo, le marché et l'ensemble de l'écosystème du secteur. En s'appuyant sur les vastes pratiques de transformation numérique dans le secteur de l'énergie, Huawei a mis au point un « réseau énergétique » (energy ring) - « 1-2-3-2-1 » - un cadre de transformation numérique applicable au secteur de l'énergie, pour aider les entreprises du secteur de l'énergie électrique à concrétiser leur vision et atteindre leurs objectifs de transformation numérique.

Adhérer à une vision de transformation : Les entreprises du secteur de l'énergie électrique devraient interpréter la « transformation numérique » comme une stratégie de transformation à l'échelle de l'entreprise et un élément indispensable de leur stratégie globale.

Créer deux conditions d'assurance : Développer les niveaux de connaissance des données des entreprises et des employés, faire progresser la culture du numérique et de la transformation, et constituer une équipe de gens talentueux pour la transformation numérique, appuyant ainsi les objectifs des entreprises en matière de transformation numérique.

Mettre en œuvre trois processus clés : Mettre en œuvre une gestion intégrée de la planification, de la construction et des opérations et veiller à ce que la transformation numérique progresse comme indiqué, afin que la vision de transformation d'une organisation puisse être convertie en valeur d'entreprise.

Construire deux forces motrices essentielles : Suivre les tendances des services et de la technologie et saisir les occasions à l'avenir.

Construire une plateforme de base : Bâtir une plateforme numérique entièrement connectée afin d'établir des bases solides pour la transformation numérique des entreprises.

La méthodologie de transformation numérique de Huawei est semblable à celle d'IDC, et elles se complètent. Les deux parties estiment que les étapes et les cadres de la transformation numérique doivent être planifiés et établis afin d'aider les entreprises du secteur de l'énergie électrique à définir leurs priorités en matière de transformation numérique et à établir leur programme, ce qui permettra aux entreprises du secteur de l'énergie d'offrir une valeur commerciale d'échelle.

Hu Hao, responsable de la transformation numérique du secteur mondial de l'énergie électrique de la division Enterprise BG de Huawei, a souligné que l'industrie mondiale de l'énergie fait face à une transformation. La structure de consommation d'énergie traditionnelle centrée sur l'énergie primaire se transforme progressivement en une nouvelle structure axée sur les énergies secondaires comme l'énergie photovoltaïque et l'énergie éolienne. Cela poussera le secteur à évoluer vers la décarbonisation, la propreté, l'électrification et la distribution. Au cours de la transformation, Huawei aidera les entreprises du secteur de l'énergie à optimiser leurs processus de gestion, à réduire les coûts de production, à améliorer la sécurité des opérations et à innover en ce qui a trait aux modèles d'affaires. Elle aidera également les entreprises clientes à accélérer la transformation numérique afin d'atteindre l'objectif de construire un système énergétique intelligent doté d'une synergie multiénergies, d'une connectivité omniprésente et d'une interaction intelligente.

HUAWEI CONNECT 2020 est un événement phare annuel au sein de l'industrie mondiale des technologies de l'information et des communications (TIC) organisé par Huawei, qui aura lieu à Shanghai du 23 au 26 septembre 2020. HUAWEI CONNECT est une plateforme ouverte conçue pour aider nos clients et nos partenaires à s'y retrouver parmi ces changements, faire part de leurs expériences et travailler ensemble pour créer une nouvelle valeur ajoutée. Au cours de l'événement de cette année, nous explorerons les tendances et les possibilités en ce qui concerne la numérisation industrielle; nous présenterons des technologies, des solutions et produits liés aux TIC de pointe; nous vous donnerons un aperçu des résultats d'une innovation conjointe; et nous vous ferons part des meilleures pratiques en matière de transformation numérique. Notre objectif ultime est de bâtir un écosystème du secteur ouvert et sain qui profitera à tous les intervenants et apportera une nouvelle valeur ajoutée à tous les secteurs. Pour en savoir plus, consultez le site :

https://www.huawei.com/en/events/huaweiconnect2020/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1280244/Lu_Yongping_Vice_President_Global_Energy_Business_Dept_Huawei_Enterprise.jpg

SOURCE Huawei

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Qiwei Li, [email protected], www.huawei.com/cn

Liens connexes

www.huawei.com/cn