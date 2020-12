Un sondage CAA révèle les comportements de conduite dangereuse les plus courants

OTTAWA, ON, le 29 déc. 2020 /CNW/ - Selon l'Association canadienne des automobilistes (CAA), la majorité des Canadiens estiment que les cas de conduite dangereuse ont été en hausse dernièrement. C'est une bonne occasion de lancer un avertissement à ceux et celles qui auront à se déplacer pendant les Fêtes.

Un sondage publié aujourd'hui par la CAA montre que les excès de vitesse, la conduite agressive et l'usage du cellulaire au volant se hissent en tête de liste des problèmes observés. Le sondage révèle en outre que 56 % des Canadiens ont observé une augmentation générale des comportements de conduite dangereuse depuis septembre, comparativement aux premières semaines de la pandémie. Environ le tiers des répondants ont dit avoir remarqué un plus grand nombre de cas d'excès de vitesse (35 %), de conduite agressive (32 %) et d'usage du cellulaire au volant (30 %).

« Soyez prudents si vous devez prendre la route pendant les Fêtes », conseille Ian Jack, vice-président aux affaires publiques de la CAA. « Lâchez votre téléphone et respectez les limites de vitesse. Même s'il y a moins de gens sur nos routes, les règles s'appliquent encore, et elles sont là pour une bonne raison : veiller à la sécurité de tout le monde. »

La CAA tient par ailleurs à offrir quelques conseils de sécurité aux personnes qui auront à prendre la route pour des raisons essentielles durant les Fêtes :

Prévoyez amplement de temps pour vous rendre à destination. Quand un conducteur est pressé, il est plus susceptible d'adopter des comportements à risque qui pourraient lui causer des blessures ou blesser quelqu'un d'autre. Programmez votre GPS et vos sélections musicales avant de partir. En fait, limitez les distractions en réglant tous les détails du genre avant de vous mettre en route. Si une personne vous accompagne, demandez-lui de s'occuper de votre téléphone afin que votre esprit et vos yeux restent concentrés sur la route. Soyez à l'affût des piétons et des cyclistes, qui pourraient être plus nombreux sur les routes. Établissez un contact visuel avec les piétons et vérifiez si des cyclistes se trouvent dans vos angles morts. Ne soyez pas un igloo sur roues! Enlevez la glace et la neige de toutes vos vitres et de tous vos rétroviseurs extérieurs avant de partir. Ne jouez pas non plus au fantôme sur la route. Assurez-vous que vos phares sont allumés : non seulement verrez-vous plus clairement, mais cela aidera aussi les autres usagers de la route à vous voir.

Cette nouvelle enquête de la CAA repose sur un sondage qui a été mené du 9 au 16 décembre 2020 auprès de 1 528 Canadiens. Un échantillon probabiliste de même taille aurait conduit à une marge d'erreur de ± 2,51 %, 19 fois sur 20.

À propos de la CAA

Fédération à but non lucratif, la CAA regroupe huit clubs automobiles qui offrent à plus de six millions de membres une assistance routière exceptionnelle, des services complets en matière d'automobile, de voyage et d'assurance, ainsi que des rabais privilégiés. La CAA défend aussi les intérêts de ses membres sur une variété d'enjeux qui leur tiennent à cœur, dont la sécurité routière, l'environnement, la mobilité, les infrastructures et la protection des consommateurs. Elle a été nommée marque de confiance numéro 1 au Canada en 2020 par la Peter B. Gustavson School of Business de l'Université de Victoria.

